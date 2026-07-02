Millonarios no habría aceptado la oferta de 65 millones de dólares para vender el club: esta es la razón

Él es Radamel Falcao García, quien posiblemente no continuará en Millonarios para el próximo semestre, menos con la de los dueños actuales - crédito Colprensa

Millonarios no habría aceptado la oferta del fondo de inversión estadounidense por el 86% de las acciones del club a cambio de 65 millones de dólares. Esa fue la revelación que hizo el periodista César Augusto Londoño en Caracol Radio, medio de comunicación que pertenece al mismo conglomerado económico propietario de Millonarios. Es decir, el medio y el club tienen el mismo dueño y de allí la credibilidad de la información que divulga Caracol sobre el Embajador.

Y es que fue el mismo Londoño quien dio a conocer el pasado 1 de julio que Amber Capital, propietario actual de Millonarios, habría recibido dos propuestas para comprar al club del fútbol profesional colombiano. “Uno de esos interesados sería un fondo de inversión estadounidense y ya habría hecho una oferta, el otro estaría próximo a realizarla, superando la oferta del primero”, fue lo que dijo Londoño.

PUBLICIDAD

César Augusto Londoño contradiciendo lo expuesto por Antonio Casale sobre la venta de Millonarios - crédito @cesaralo/X

La felicidad de algunos hinchas por la venta de Millonarios

Tras esa revelación, otras voces del periodismo que siguen a Millonarios salieron a dar detalles al respecto. Guillermo Arango aseguró en La FM que la oferta rondaría los 65 millones de dólares, y horas más tarde, Antonio Casale reveló que la oferta ya habría sido aceptada. Novedad que generó comentarios positivos, en su gran mayoría, entre los hinchas a través de las redes sociales. “Es lo mejor que nos ha pasado en los últimos diez años”, reveló un usuario a través de X.

Ahora, la noticia es que Millonarios no aceptó esa oferta y que Amber Capital sigue fijo en su posición de que el club no está en venta. Así lo afirmó Londoño a través de sus redes sociales: “Millonarios no se ha vendido, escuchen bien. Millonarios no se ha vendido. Lamento desmentir a mis queridos colegas que han afirmado que está vendido el equipo azul. Conté en El Pulso que Millonarios no está en venta, pero si aparecen ofertas tentadoras, seguramente van a conversar”.

PUBLICIDAD

Guillermo Arango y su revelación sobre el valor que pagarían por Millonarios - crédito La Página Embajadora

¿Cuánto vale Millonarios?

Londoño confirmó los dos fondos de inversión estadounidenses y con vínculo al deporte que están interesados, pero que no se ha materializado en una oferta concreta. “Uno de los dos interesados planteó una posibilidad que ronda entre 70 y 80 millones de dólares, pero La Equidad, un equipo sin historia ni hinchada, costó 20 millones de dólares. ¿Millonarios vale solo tres veces más? No creo", dijo Londoño.

Además, Londoño mencionó una de las grandes complejidades que acompaña al fútbol colombiano, la violencia: “Yo pregunto, si cuando los grupos de inversión interesados se enteren que acá, en el fútbol colombiano, conozcan que amenazan de muerte cuando un fichaje de un jugador o entrenador no sale bien, ¿van a seguir interesados? No creo“, dijo Londoño.

PUBLICIDAD

La opinión de un hincha de Millonarios sobre su posible venta - crédito @dperezdeportes

La historia detrás de la posible venta de Millonarios

Otro de los que reveló detalles de la posible venta de Millonarios fue Carlos Antonio Vélez, el analista de rendimiento del fútbol profesional. A través de Win Sports, manifestó: “La oferta fue realizada en el 2025 y Amber Capital pidió 100 millones de euros. Por supuesto los interesados la rechazaron y todo quedó ahí. Ahora, tras los malos resultados del primer semestre de 2026, Gustavo Serpa se comunicó con ese grupo inversor que hizo la oferta para reabrir las negociaciones”, dijo Vélez, quien además agregó que quien quedaría al frente de la dirección del equipo, en las mismas funciones de Gustavo Serpa, sería Hugo Varela.

Lo cierto es que la venta de Millonarios ilusionó a sus hinchas, según lo que expresaron en las redes sociales. Han manifestado que las aspiraciones del propietario actual, Amber Capital, no están en línea con la grandeza histórica del equipo y por eso les piden vender. Sin embargo, los dueños mantienen la posición de que el club no está en venta, pero si llega una oferta que satisfaga sus expectativas, la analizarán.

PUBLICIDAD