María José Pizarro aprovechó la visita de Petro al papa León XIV para lanzar pullas al nuevo Gobierno: “Mientras unos hablan de...”

La senadora María José Pizarro se refirió al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el papa León XIV en el Vaticano, con comentarios positivos - crédito Colprensa - @petrogustavo/X

En medio de los comentarios por la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, al papa León XIV, a 36 días del final de su administración, la senadora y exprecandidata presidencial María José Pizarro salió en defensa del jefe de Estado y con un mensaje en sus redes sociales, emitido el jueves 2 de julio, defendió la intención de este encuentro, en el que el gobernante defendió su agenda política.

Pizarro, que protagoniza sus últimas dos semanas como legisladora, valoró la intención de Petro de hablar de la “casa común”, refiriéndose al planeta, como parte de los temas tratados por el jefe de Estado con el sumo pontífice. Y aprovechó este encuentro para lanzarle indirectas al Gobierno entrante, de Abelardo de la Espriella, frente a temas que no harían parte de su mapa de prioridades.

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“Mientras unos hablan de destripar e impulsan las políticas y economías de la exclusión, desmontando el Estado de bienestar y dejando a millones de personas en la miseria para sostener sus privilegios; mientras se encomiendan a cuanto santo encuentran en el camino, nosotros defendemos y cuidamos la casa común, a la gente y a la naturaleza", reafirmó Pizarro, lo que causó controversia.

En sus redes sociales, la senadora María José Pizarro destacó los alcances de la visita del presidente Gustavo Petro al papa León XIV - crédito @PizarroMariaJo/X

Así pues, se refirió a la orientación ética de la política oficialista frente a los desafíos de exclusión y desigualdad, al ubicar este encuentro entre Petro y León XIV en la línea de defensa de la naturaleza y la dignidad humana, en un panorama, según ella, en el que se registran amenazas contra los avances sociales en Colombia por parte de la nueva administración, que asumirá desde el 7 de agosto.

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La congresista remarcó la afinidad de su sector político con el mensaje social y ambiental de la Iglesia católica. “Creemos, como dijo el papa Francisco, en la revolución de la ternura y la misericordia, en el diálogo y en la fraternidad universal”, enfatizó la legisladora, al reiterar cómo el legado del anterior jerarca impactó en el desarrollo de las políticas impulsadas por Petro, el primer presidente de izquierda.

El encuentro entre León XIV y Gustavo Petro fue el segundo que se produjo entre ambos, tras la designación del sumo pontífice en mayo de 2025 - crédito Presidencia

De esta forma, la parlamentaria se enfocó en la corriente latinoamericana que impulsa la justicia social y la protección ambiental, inspirada en la encíclica Laudato Si’ y en la doctrina social de la Iglesia católica. Por ello, quiso desmarcar las iniciativas del actual Gobierno del que se aproxima, pues este sí apuesta por los derechos humanos como eje de las transformaciones que deben hacerse.

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¿Cómo fue la visita entre Gustavo Petro y León XIV?

La audiencia se centró, según reveló Petro, en la situación sociopolítica de Colombia, el impacto de los conflictos armados y la defensa de las comunidades vulnerables. El mandatario colombiano pidió al pontífice interceder por los beneficiarios de la reforma agraria, al señalar que “las mafias que habían recuperado con corrupción sus haberes ilícitos” han amenazado a campesinos e indígenas.

“Cuando fuimos por la tierra incautada la encontramos de nuevo ocupada por testaferros de la mafia y mafiosos directamente. Algunos de los allegados a esas mafias quieren dirigir de nuevo el ministerio de Agricultura”, destacó el primer mandatario, en el mensaje que publicó en su perfil de X, y que acompañó con una foto del líder de la Iglesia católica, con el que se reunió por segunda vez.

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María José Pizarro ha sido una de las defensoras del proyecto progresista de Gustavo Petro - crédito María José Pizarro/Facebook

La delegación oficial colombiana incluyó a figuras del Ejecutivo, como el ministro de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Mondragón; Andrés Hernández, gestor de comunidades y medios digitales de la Presidencia; y la hija del primer mandatario, Sofía Petro, que asistió acompañada de su hija.

El encuentro fue acompañado por reuniones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y funcionarios de la Secretaría de Estado. Las conversaciones reafirmaron “la cooperación positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”, además de la invitación a que el papa visite Colombia en 2027, de cara a los 190 años de relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

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