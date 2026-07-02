Colombia

María José Pizarro aprovechó la visita de Petro al papa León XIV para lanzar pullas al nuevo Gobierno: “Mientras unos hablan de...”

La senadora reivindicó la importancia de la justicia social y el cuidado ambiental y recordó el compromiso del Gobierno colombiano con la defensa de los sectores más vulnerables y la protección de la “casa común”, en contraste con las ideas de Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon
María José Pizarro - Gustavo Petro - Papa León XIV
La senadora María José Pizarro se refirió al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el papa León XIV en el Vaticano, con comentarios positivos - crédito Colprensa - @petrogustavo/X

En medio de los comentarios por la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, al papa León XIV, a 36 días del final de su administración, la senadora y exprecandidata presidencial María José Pizarro salió en defensa del jefe de Estado y con un mensaje en sus redes sociales, emitido el jueves 2 de julio, defendió la intención de este encuentro, en el que el gobernante defendió su agenda política.

Pizarro, que protagoniza sus últimas dos semanas como legisladora, valoró la intención de Petro de hablar de la “casa común”, refiriéndose al planeta, como parte de los temas tratados por el jefe de Estado con el sumo pontífice. Y aprovechó este encuentro para lanzarle indirectas al Gobierno entrante, de Abelardo de la Espriella, frente a temas que no harían parte de su mapa de prioridades.

PUBLICIDAD

Mientras unos hablan de destripar e impulsan las políticas y economías de la exclusión, desmontando el Estado de bienestar y dejando a millones de personas en la miseria para sostener sus privilegios; mientras se encomiendan a cuanto santo encuentran en el camino, nosotros defendemos y cuidamos la casa común, a la gente y a la naturaleza", reafirmó Pizarro, lo que causó controversia.

María José Pizarro reaccionó a la visita de Petro al papa
En sus redes sociales, la senadora María José Pizarro destacó los alcances de la visita del presidente Gustavo Petro al papa León XIV - crédito @PizarroMariaJo/X

Así pues, se refirió a la orientación ética de la política oficialista frente a los desafíos de exclusión y desigualdad, al ubicar este encuentro entre Petro y León XIV en la línea de defensa de la naturaleza y la dignidad humana, en un panorama, según ella, en el que se registran amenazas contra los avances sociales en Colombia por parte de la nueva administración, que asumirá desde el 7 de agosto.

PUBLICIDAD

La congresista remarcó la afinidad de su sector político con el mensaje social y ambiental de la Iglesia católica. “Creemos, como dijo el papa Francisco, en la revolución de la ternura y la misericordia, en el diálogo y en la fraternidad universal”, enfatizó la legisladora, al reiterar cómo el legado del anterior jerarca impactó en el desarrollo de las políticas impulsadas por Petro, el primer presidente de izquierda.

Según informó la Santa Sede en un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, el jefe de Estado colombiano fue atendido en el Palacio Apostólico y luego mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano - crédito Presidencia
El encuentro entre León XIV y Gustavo Petro fue el segundo que se produjo entre ambos, tras la designación del sumo pontífice en mayo de 2025 - crédito Presidencia

De esta forma, la parlamentaria se enfocó en la corriente latinoamericana que impulsa la justicia social y la protección ambiental, inspirada en la encíclica Laudato Si’ y en la doctrina social de la Iglesia católica. Por ello, quiso desmarcar las iniciativas del actual Gobierno del que se aproxima, pues este sí apuesta por los derechos humanos como eje de las transformaciones que deben hacerse.

¿Cómo fue la visita entre Gustavo Petro y León XIV?

La audiencia se centró, según reveló Petro, en la situación sociopolítica de Colombia, el impacto de los conflictos armados y la defensa de las comunidades vulnerables. El mandatario colombiano pidió al pontífice interceder por los beneficiarios de la reforma agraria, al señalar que “las mafias que habían recuperado con corrupción sus haberes ilícitos” han amenazado a campesinos e indígenas.

Cuando fuimos por la tierra incautada la encontramos de nuevo ocupada por testaferros de la mafia y mafiosos directamente. Algunos de los allegados a esas mafias quieren dirigir de nuevo el ministerio de Agricultura”, destacó el primer mandatario, en el mensaje que publicó en su perfil de X, y que acompañó con una foto del líder de la Iglesia católica, con el que se reunió por segunda vez.

María José Pizarro fijó posición frente a señalamientos sobre presuntas presiones al voto en medio de la campaña presidencial - crédito María José Pizarro/Facebook
María José Pizarro ha sido una de las defensoras del proyecto progresista de Gustavo Petro - crédito María José Pizarro/Facebook

La delegación oficial colombiana incluyó a figuras del Ejecutivo, como el ministro de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Mondragón; Andrés Hernández, gestor de comunidades y medios digitales de la Presidencia; y la hija del primer mandatario, Sofía Petro, que asistió acompañada de su hija.

El encuentro fue acompañado por reuniones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y funcionarios de la Secretaría de Estado. Las conversaciones reafirmaron “la cooperación positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”, además de la invitación a que el papa visite Colombia en 2027, de cara a los 190 años de relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

Temas Relacionados

María José PizarroVisita Petro al papaPetro Papa León XIVPetro en el VaticanoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Corte Suprema de Justicia ya tiene los nombres de los 10 finalistas que podrían llegar a la Sala Civil: de quiénes se trata

El proceso para elegir al nuevo magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural entró en su fase final y la persona elegida no reabrirá procesos, sino que verificará la correcta aplicación de la ley por parte de los tribunales inferiores

Corte Suprema de Justicia ya tiene los nombres de los 10 finalistas que podrían llegar a la Sala Civil: de quiénes se trata

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella

El investigador fue viceministro de Medio Ambiente y trabajó como consultor del Banco Mundial

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella

Petro pidió al sistema de medios públicos transmitir en vivo las reuniones del empalme con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

La solicitud, que se hizo tras algunos roces mediáticos entre ambos equipos, buscaría que todas las reuniones y actividades de la transición sean accesibles a través de plataformas digitales, mientras organismos de control acompañan el proceso para reforzar las garantías institucionales

Petro pidió al sistema de medios públicos transmitir en vivo las reuniones del empalme con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Criminal apuñaló a un adulto mayor con una botella rota por robarle $800.000

Una ciudadana presenció la huida del delincuente tras el ataque y alertó a las autoridades, lo que facilitó la captura inmediata del presunto agresor

Criminal apuñaló a un adulto mayor con una botella rota por robarle $800.000
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Shakira es la artista más escuchada del mundo tras la llegada de ‘Dai Dai’ al número uno en todas las plataformas musicales

Daniela Ospina reveló cómo es su relación actual con James Rodríguez: “Espero nunca hablar mal de él”

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Revelan qué pasará con Cristiano Ronaldo al terminar el Mundial 2026: “El último baile”

Selección Colombia: Néstor Lorenzo se molestó porque le preguntaron por la titular que usará ante Ghana en el Mundial 2026

Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la novena carrera de la temporada 2026

Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026