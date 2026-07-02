Colpensiones desmintió rumores de cierre temporal para beneficiar al Gobierno Petro y anunció que servicios y mesadas siguen operando

Colpensiones cuenta con un total de 7,1 millones de personas afiliadas, de las cuales cerca de 1,8 millones ya reciben su mesada pensional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colpensiones desmintió versiones falsas sobre una supuesta suspensión total de sus servicios y respondió a mensajes que, según la entidad, generaron inquietud entre pensionados, afiliados y ciudadanos con trámites en distintas regiones del país. Aseguró por medio de un comunicado que no suspendió sus servicios ni puso en riesgo los pagos, los trámites o la información de afiliados y pensionados.

Sostuvo que mantiene abiertos sus puntos de atención, canales digitales y líneas telefónicas, y afirmó que las mesadas siguen garantizadas mientras avanza una modernización tecnológica reprogramada para el 4 y 5 de julio de 2026.

Aclaró que circulan afirmaciones “falsas e imprecisas” sobre el estado de sus servicios y rechazó una de las versiones que más preocupación causó entre sus usuarios. “Es falso que ‘Colpensiones esté completamente cerrada’”, señaló.

PUBLICIDAD

Enrique Gómez, senador electo y jefe de debate de Abelardo de la Espriella, dijo que al Gobierno Petro se le ocurrió "apagar todo el sistema para entregárselo a una Unión Temporal de 3 empresas que, lean bien colombianos, no tienen más de 80 personas trabajando" - crédito @Enrique_GomezM/X

“Colpensiones está cerrada, completamente cerrada”

Una de esas versiones la dio el senador electo Enrique Gómez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella y director del movimiento Salvación Nacional. Por medio de un video, dijo que la atención de Colpensiones permanecía completamente suspendida desde el 27 de junio hasta el 2 de julio, lo que dejó sin servicio a cerca de 1.900.000 pensionados en Colombia. Denunció que la entidad cerró todos los canales, desde los puntos presenciales hasta la página web y la aplicación, sin ofrecer alternativas para quienes requieren soporte.

Gómez advirtió que “Colpensiones está cerrada, completamente cerrada”, y atribuyó la decisión a la administración del presidente Gustavo Petro y de Jaime Dussán, actual presidente de la entidad. Sostuvo que la interrupción coincide con la transición de gobierno y que el motivo sería “apagar todo el sistema y mover la información de sus afiliados”, algo que podría facilitar la manipulación de datos sensibles.

PUBLICIDAD

La denuncia apunta a que el manejo de la migración de información quedó en manos de una unión temporal formada por tres empresas con menos de diez años de experiencia y una plantilla de apenas 80 empleados en total. Cuestionó el contrato, valorado en $223.000 millones, y expresó inquietud por el destino de los datos: “¿Quién cuidará de los datos de los pensionados? Ni idea. ¿Será que viene una ola masiva de extorsión y estafas?”.

Entre las acusaciones, Gómez señaló la posibilidad de que la información de millones de pensionados quede en riesgo y criticó la falta de reacción de los entes de control. Según él, “los entes de control no dicen nada, están dejando pasar que la información de millones de pensionados de Colombia queden en riesgo”. Prometió que, en un eventual cambio de gobierno, se investigarán y sancionarán los contratos y actos irregulares relacionados con los datos de los pensionados.

PUBLICIDAD

Jaime Dussán es el presidente de Colpensiones - crédito Colprensa

Qué servicios de Colpensiones siguen operando

Ante esto, la administradora informó que sus 81 puntos de atención Colpensiones (PAC) atienden con normalidad en todo el país. También afirmó que los servicios digitales y las líneas de atención telefónica permanecen habilitados. Esa continuidad, de acuerdo con la entidad, permite que los usuarios presenten consultas, solicitudes y gestiones por los canales oficiales. Colpensiones pidió a la ciudadanía verificar la información directamente por esas vías antes de compartir versiones sobre sus servicios.

La aclaración buscó responder a inquietudes vinculadas con pagos, trámites pensionales y procesos que tienen fechas límite. Para quienes dependen de esos canales, la entidad insistió en que no existe una interrupción general de la atención al público.

PUBLICIDAD

Modernización tecnológica y negativa a un supuesto apagado del sistema

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la respuesta a la versión según la cual la entidad habría “apagado el sistema” para ocultar o manipular información. Colpensiones negó esa afirmación y sostuvo que lo que adelanta es una migración ligada a un proceso de modernización tecnológica.

Según la administradora, ese proceso fue planeado con más de nueve meses de anticipación y surgió de una licitación pública. Explicó que el objetivo es reforzar la seguridad, la integridad y la trazabilidad de la información de los afiliados. Añadió que el cronograma responde a razones técnicas. También afirmó que el proceso “no guarda relación alguna con el calendario político del país”.

PUBLICIDAD

Qué dice Colpensiones sobre los datos y los controles

En el comunicado, Colpensiones aseguró que la información y los recursos de los colombianos están protegidos bajo protocolos técnicos y de seguridad. Añadió que ese esquema funciona bajo vigilancia de las autoridades de control.

Colpensiones informó que, el viernes 3 de julio, no se prestará atención al público en los puntos de atención a nivel nacional- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con esa explicación, la administradora rechazó insinuaciones sobre una eventual manipulación o pérdida de datos. Señaló que “la totalidad de los actos de la entidad está sujeta al control permanente de los organismos competentes”. Presentó dicho punto como respuesta a dudas sobre el manejo de la información de afiliados y pensionados. Se trata de uno de los asuntos más sensibles en medio del proceso tecnológico que explicó en su pronunciamiento.

PUBLICIDAD

Pagos, trámites y contratación del proceso tecnológico

Colpensiones también informó que decidió aplazar la migración ante inquietudes expresadas por distintos actores y para evitar afectaciones en la atención a los ciudadanos y priorizar el servicio a los usuarios. Precisó que la migración se retomará el fin de semana del 4 y 5 de julio de 2026. A pesar de ese ajuste, aseguró que las mesadas pensionales están garantizadas y que los trámites pueden seguir con normalidad.

Dicha continuidad incluye la ventana de traslado pensional que vence el 16 de julio. Remarcó que el cambio de fecha para la migración no implica una suspensión de diligencias ni altera la operación de los servicios para quienes deben cumplir plazos administrativos.

PUBLICIDAD

El comunicado también se refirió a la selección del operador encargado del proceso tecnológico. La entidad sostuvo que esa escogencia se hizo mediante licitación pública, con criterios de transparencia y bajo la normativa de contratación estatal. Según Colpensiones, la evaluación de las propuestas se hizo con requisitos objetivos de experiencia y capacidades técnicas, financieras y jurídicas. Agregó que la información del proceso puede consultarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).