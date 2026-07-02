Deportes

Carlos Queiroz lanzó duro mensaje a la Selección Colombia: “No es perfecta”

El técnico de Ghana recordó su paso por la Tricolor, incluso la comparó con la plantilla dirigida en 2019 y reveló cómo neutralizarla en el partido en Kansas

Guardar
Google icon
El técnico Carlos Queiroz le apunta a dar la sorpresa en el Mundial 2026 con la eliminación de la Selección Colombia a manos de Ghana - crédito Peter Cziborra/REUTERS
El técnico Carlos Queiroz le apunta a dar la sorpresa en el Mundial 2026 con la eliminación de la Selección Colombia a manos de Ghana - crédito Peter Cziborra/REUTERS

La Selección de Ghana no le tiene miedo a Colombia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues viene de un grupo L en el que se enfrentó a Croacia e Inglaterra, sabe cómo jugarle a equipos fuertes y aspira a una alegría el viernes 3 de julio en Kansas.

El técnico Carlos Queiroz habló sobre cómo enfrentar a la Tricolor, basado en su experiencia al dirigir esa plantilla, pues algunos de los jugadores actuales de Néstor Lorenzo pasaron por las manos del portugués entre 2019 y 2020, así que esa sería su ventaja.

PUBLICIDAD

Un dato a tener en cuenta es que el ganador de Colombia y Ghana en Kansas se verá con el vencedor entre Suiza y Argelia, en el estadio BC Place de Vancouver el jueves 2 de julio a las 10:00 p. m., hora colombiana, y con el favoritismo de los europeos por ser primeros en el grupo B.

“También tenemos jugadores de calidad”

En la rueda de prensa previa al partido en Kansas, el entrenador de Ghana recordó su paso por el cuadro cafetero entre febrero de 2019 y noviembre de 2020: “Es verdad que no estuvo bien el equipo ni los jugadores, es también nuestra obligación estudiar la Colombia de hoy, no la de ayer. Estamos enterados de todas las cualidades de los jugadores que están en este momento”.

PUBLICIDAD

Carlos Queiroz comparó la Selección Colombia del Mundial 2016 con la que dirigió en la temporada 2019: “El equipo me recuerda un poco a mi Colombia de Copa América, es un buen equipo, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte, con determinación”.

Durante la Copa América de 2019 en Brasil, la Selección Colombia llegó a cuartos de final y cayó ante Chile en penales - crédito Edgard Garrido/REUTERS
Durante la Copa América de 2019 en Brasil, la Selección Colombia llegó a cuartos de final y cayó ante Chile en penales - crédito Edgard Garrido/REUTERS

El portugués afirmó que Ghana no puede renunciar a su esquema táctico y debe demostrar que no le teme a la Tricolor: “Lo que tenemos que hacer es jugar con nuestro estilo, con nuestras fuerzas positivas contra los puntos negativos de Colombia, no hay equipos perfectos, Colombia no es perfecta, son un gran equipo. Mañana es un partido en donde no hay margen de errores, no hay mañana, todo tenemos que hacerlo durante 90 minutos o 120 de tiempo extra”.

No hay que especular mucho, es un gran partido de fútbol. Es todo para el ganador y nada para el perdedor. La presión de un partido como este no es problema, es un privilegio. Vamos a disfrutar y así construir el resultado que queremos”, añadió el timonel de los Black Stars.

Selección Colombia no ha perdido ningún partido en el Mundial 2026, por el momento - crédito Amanda Perobelli/REUTERS
Selección Colombia no ha perdido ningún partido en el Mundial 2026, por el momento - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

“Vamos a aportar más problemas para Colombia”

Carlos Queiroz detalló cómo ve a la Selección Colombia en la actualidad: “Es un equipo que hoy está muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones. Han hecho cambios desde el tiempo de Juan Cuadrado hasta ahora, cambios que han aportado otra dimensión al equipo”.

“Está jugando muy bien, he hecho una observación muy cuidada del partido contra Portugal y han estado muy bien. Pero, mañana es otra historia, nosotros vamos a jugar nuestro estilo, con nuestras fuerzas y seguro que vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido”, señaló.

Carlos Queiroz apelará al mismo juego que Ghana hizo ante Inglaterra y Croacia para frenar a la Selección Colombia - crédito Pilar Olivares/REUTERS
Carlos Queiroz apelará al mismo juego que Ghana hizo ante Inglaterra y Croacia para frenar a la Selección Colombia - crédito Pilar Olivares/REUTERS

El entrenador de Ghana también aclaró rumores como un supuesto distanciamiento de los jugadores de su época en la Tricolor: “No lo sé, no tengo esa visión. Digo algo que ha pasado y es que disfruté mucho y ha sido un honor trabajar en Colombia. El tiempo que pasamos para jugar las Eliminatorias no estábamos listos para jugar en tiempo de Covid-19, ha sido un tiempo muy difícil para todos, todos los días pasaban cosas extrañas durante los entrenamientos y la preparación”.

Queiroz también aclaró que nunca sintió que James Rodríguez estuviera incómodo durante su paso por el combinado nacional: “No sé cuáles son las fuentes que tienes que no ha conectado conmigo, es una situación que tienes que hablar con él, no conmigo. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. Si lo están haciendo bien en la cancha, ese es mi trabajo y lo que quiero de todos. No tengo una posición diferente para uno o para otro, todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido”.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Selección Ghana Mundial 2026Carlos QueirozColombia vs GhanaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la novena carrera de la temporada 2026

Silverstone recibe por primera vez desde 2021 un fin de semana con formato Sprint, lo que comprime los tiempos de práctica y eleva el riesgo estratégico para todos los equipos

Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la novena carrera de la temporada 2026

Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los cafeteros, dirigidos por Néstor Lorenzo, buscarán su pase a la siguiente ronda cuando enfrenten a Las Estrellas Negras

Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Millonarios no habría aceptado la oferta de 65 millones de dólares para vender el club: esta es la razón

Un fondo de inversión estadounidense habría ofertado 65 millones de dólares para comprar el 86% de las acciones de Millonarios Fútbol Club

Millonarios no habría aceptado la oferta de 65 millones de dólares para vender el club: esta es la razón

Este será el rival de Portugal o Croacia en los octavos de final del Mundial 2026: es un candidato al título

Los dos equipos se verán las caras en Toronto, será la despedida de Cristiano Ronaldo o Luka Modric, y quien gane tendrá un camino complicado

Este será el rival de Portugal o Croacia en los octavos de final del Mundial 2026: es un candidato al título
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Shakira es la artista más escuchada del mundo tras la llegada de ‘Dai Dai’ al número uno en todas las plataformas musicales

Daniela Ospina reveló cómo es su relación actual con James Rodríguez: “Espero nunca hablar mal de él”

Quién es la hermana de Santiago Arias que acapara miradas en redes sociales: mostró cómo vive un partido del Mundial 2026 y habló sobre el futbolista

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la novena carrera de la temporada 2026

Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Millonarios no habría aceptado la oferta de 65 millones de dólares para vender el club: esta es la razón

Este será el rival de Portugal o Croacia en los octavos de final del Mundial 2026: es un candidato al título