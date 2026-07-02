Carlos Queiroz lanzó duro mensaje a la Selección Colombia: “No es perfecta”

El técnico Carlos Queiroz le apunta a dar la sorpresa en el Mundial 2026 con la eliminación de la Selección Colombia a manos de Ghana - crédito Peter Cziborra/REUTERS

La Selección de Ghana no le tiene miedo a Colombia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues viene de un grupo L en el que se enfrentó a Croacia e Inglaterra, sabe cómo jugarle a equipos fuertes y aspira a una alegría el viernes 3 de julio en Kansas.

El técnico Carlos Queiroz habló sobre cómo enfrentar a la Tricolor, basado en su experiencia al dirigir esa plantilla, pues algunos de los jugadores actuales de Néstor Lorenzo pasaron por las manos del portugués entre 2019 y 2020, así que esa sería su ventaja.

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Un dato a tener en cuenta es que el ganador de Colombia y Ghana en Kansas se verá con el vencedor entre Suiza y Argelia, en el estadio BC Place de Vancouver el jueves 2 de julio a las 10:00 p. m., hora colombiana, y con el favoritismo de los europeos por ser primeros en el grupo B.

“También tenemos jugadores de calidad”

En la rueda de prensa previa al partido en Kansas, el entrenador de Ghana recordó su paso por el cuadro cafetero entre febrero de 2019 y noviembre de 2020: “Es verdad que no estuvo bien el equipo ni los jugadores, es también nuestra obligación estudiar la Colombia de hoy, no la de ayer. Estamos enterados de todas las cualidades de los jugadores que están en este momento”.

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Carlos Queiroz comparó la Selección Colombia del Mundial 2016 con la que dirigió en la temporada 2019: “El equipo me recuerda un poco a mi Colombia de Copa América, es un buen equipo, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte, con determinación”.

Durante la Copa América de 2019 en Brasil, la Selección Colombia llegó a cuartos de final y cayó ante Chile en penales - crédito Edgard Garrido/REUTERS

El portugués afirmó que Ghana no puede renunciar a su esquema táctico y debe demostrar que no le teme a la Tricolor: “Lo que tenemos que hacer es jugar con nuestro estilo, con nuestras fuerzas positivas contra los puntos negativos de Colombia, no hay equipos perfectos, Colombia no es perfecta, son un gran equipo. Mañana es un partido en donde no hay margen de errores, no hay mañana, todo tenemos que hacerlo durante 90 minutos o 120 de tiempo extra”.

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“No hay que especular mucho, es un gran partido de fútbol. Es todo para el ganador y nada para el perdedor. La presión de un partido como este no es problema, es un privilegio. Vamos a disfrutar y así construir el resultado que queremos”, añadió el timonel de los Black Stars.

Selección Colombia no ha perdido ningún partido en el Mundial 2026, por el momento - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

“Vamos a aportar más problemas para Colombia”

Carlos Queiroz detalló cómo ve a la Selección Colombia en la actualidad: “Es un equipo que hoy está muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones. Han hecho cambios desde el tiempo de Juan Cuadrado hasta ahora, cambios que han aportado otra dimensión al equipo”.

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“Está jugando muy bien, he hecho una observación muy cuidada del partido contra Portugal y han estado muy bien. Pero, mañana es otra historia, nosotros vamos a jugar nuestro estilo, con nuestras fuerzas y seguro que vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido”, señaló.

Carlos Queiroz apelará al mismo juego que Ghana hizo ante Inglaterra y Croacia para frenar a la Selección Colombia - crédito Pilar Olivares/REUTERS

El entrenador de Ghana también aclaró rumores como un supuesto distanciamiento de los jugadores de su época en la Tricolor: “No lo sé, no tengo esa visión. Digo algo que ha pasado y es que disfruté mucho y ha sido un honor trabajar en Colombia. El tiempo que pasamos para jugar las Eliminatorias no estábamos listos para jugar en tiempo de Covid-19, ha sido un tiempo muy difícil para todos, todos los días pasaban cosas extrañas durante los entrenamientos y la preparación”.

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Queiroz también aclaró que nunca sintió que James Rodríguez estuviera incómodo durante su paso por el combinado nacional: “No sé cuáles son las fuentes que tienes que no ha conectado conmigo, es una situación que tienes que hablar con él, no conmigo. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. Si lo están haciendo bien en la cancha, ese es mi trabajo y lo que quiero de todos. No tengo una posición diferente para uno o para otro, todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido”.