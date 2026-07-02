Colombia

Fico Gutiérrez advirtió sobre renuncias en el Gobierno Petro y presuntos atornillados: “Lo tiene que denunciar el Gobierno entrante”

El alcalde de Medellín se reunió con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Dialogaron, entre otras cosas, sobre el proceso de empalme que se llevará a cabo con la actual administración

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Federico Gutiérrez aseguró que en el proceos de empalme que hizo para gobernar Medellín descubrió irregularidades que hoy son investigadas por las autoridades - crédito Luisa González/Reuters
Federico Gutiérrez aseguró que en el proceos de empalme que hizo para gobernar Medellín descubrió irregularidades que hoy son investigadas por las autoridades - crédito Luisa González/Reuters

En diálogo con la revista Semana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al proceso de empalme que se llevará a cabo entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, mandatario electo de Colombia, que ocupará el cargo más importante del país entre 2026 y 2030.

El alcalde se reunió con el nuevo jefe de Estado y uno de los temas que abordaron en el encuentro fue, justamente, el proceso de transición de Gobierno. Según explicó en la entrevista, aprovechó ese espacio de conversación para contar cómo fue el proceso de empalme que llevó a cabo en Medellín, cuando recibió la administración de Daniel Quintero, hoy superintendente Nacional de Salud.

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En una primera tanda, cuando llegamos al Gobierno, encontramos 501 hallazgos de corrupción. Los trasladamos directamente a entidades como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Personería. Hoy van más de 650 hallazgos y todos los días crecen más”, precisó el mandatario local en diálogo con el medio citado.

Abelardo de la Espriella y Fico Gutiérrez
Hasta el despacho del presidente electo Abelardo de la Espriella, en Barranquilla, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acudió para acordar con el entrante mandatario cuáles serán los ejes de acción para la ciudad - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Gutiérrez aseguró que, gracias a las denuncias que hicieron desde que se inició la transición de la administración, la Fiscalía General de la Nación ya imputó con cargos a 150 personas por su presunta participación en hechos de corrupción. Entre ellas está el exalcalde Quintero, cuyo proceso penal ya está en etapa de juicio.

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Yo todavía no logro entender cómo esa gente no está en la cárcel”, precisó.

Con base en esa experiencia, advirtió que en el Gobierno del presidente Petro hay “cosas muy graves” que deben tenerse en cuenta en el empalme. Algunas de ellas ya son de público conocimiento, como el entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el cual implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

Gustavo Petro aterrizó en Roma para su nueva gira
Federico Gutiérrez aseguró que en el proceso de empalme con el Gobierno Petro se debe poner la lupa sobre "cosas muy graves" que han ocurrido durante la administración - crédito Juan Cano/Presidencia

Renuncias de funcionarios y atornillados en el poder: las advertencias de Federico Gutiérrez

Además, hizo hincapié en las renuncias que han ido presentando algunos funcionarios del Gobierno. Aseguró que su salida tendría un objetivo: no responder por lo que se pueda encontrar en la transición de administración.

“Ahí están renunciando una cantidad de funcionarios del Gobierno Petro para no hacer empalmes. Eso mismo nos hicieron a nosotros hace dos años y medio cuando llegamos a la Alcaldía, porque no quieren responder”, detalló.

Federico Gutiérrez reveló que, cuando recibió la administración de Medellín, descubrió a muchos "atornillados" en cargos - crédito Colprensa
Federico Gutiérrez reveló que, cuando recibió la administración de Medellín, descubrió a muchos "atornillados" en cargos - crédito Colprensa

En ese sentido, en la reunión que tuvo con el presidente electo, insistió en la necesidad de recibir la información y revisarla con detenimiento para determinar qué es verdadero y qué es falso. “Ese tipo de cosas son fundamentales”. De igual manera, recalcó que se debe verificar la ocupación de los cargos. En su caso, descubrió que algunos funcionarios quedaron vinculados a sus puestos por varios años.

A nosotros esa gente nos dejó atornillada en los cargos, por ejemplo, en entidades como Ruta N, a los directivos más importantes, que eran seis, los dejaron atornillados hasta diciembre del 2026, hasta este año, tres años”, explicó.

A su juicio, ese mismo panorama se puede estar presentando en la transición del Gobierno nacional. “Eso mismo le están haciendo a Abelardo ya. Eso lo tiene que denunciar el Gobierno entrante. Entonces, todo eso fue parte de lo que hablamos ayer”, dijo.

El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno apoyará a Medellín y a Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno apoyará a Medellín y a Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras la reunión, Abelardo de la Espriella aseguró que trabajará de la mano de todos los alcaldes para fortalecer la seguridad de las regiones y acelerar su desarrollo. Además, confirmó a Federico Gutiérrez que estará presto a respaldar a Medellín y a Antioquia desde su administración.

“En la era del Tigre, Antioquia volverá a ponerse de pie (...). La Patria Milagro comienza en cada municipio, se fortalece en cada departamento y se consolida en toda Colombia”, escribió el presidente electo en su cuenta de X.

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