Colombia

Fico Gutiérrez ‘liquidó’ el legado de Petro por el polémico ‘tarimazo’ en Medellín: “Fue criminal de principio a fin”

El alcalde de Medellín aseguró que el acto en el que el presidente compartió escenario con cabecillas criminales del Valle de Aburrá en un evento oficial de 2025 fue “lo peor” que pudo hacer un jefe de Estado

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- crédito Presidencia - @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez calificó el "tarimazo" como uno de los episodios más graves ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Presidencia - @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, lanzó duras críticas contra el presidente saliente Gustavo Petro durante su participación en el programa El Debate de la revista Semana, debido a su gestión con la política de ‘Paz Total’.

El mandatario local calificó de forma severa el polémico evento conocido como el ‘tarimazo’, ocurrido el 21 de junio de 2025 en la Plazoleta de La Alpujarra, donde el jefe de Estado compartió escenario público con varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá.

Para Fico Gutiérrez, este episodio representa uno de los mayores agravios cometidos contra los ciudadanos y las víctimas de la violencia en la capital de Antioquia, marcando un hito negativo en la historia política del país.

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“Dígame, ¿qué peor ofensa para una sociedad víctima de la mafia que el famoso tarimazo? Yo creo que eso va a pasar a la historia como una de las peores cosas que pudo haber hecho un presidente”, dijo para la revista en mención.

El alcalde entregó un balance del caso y rechazó el maltrato infantil - crédito @FicoGutierrez / X
El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, cuestionó la política de Paz Total y aseguró que el tarimazo representó una ofensa para las víctimas de la violencia - crédito @FicoGutierrez / X

“Mire, el Gobierno Petro fue criminal de principio a fin y uno de los símbolos más grandes es el pacto de La Picota, el tarimazo; lo que venimos viendo de cómo jugaban a los ‘congelados’ con el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc”, señaló el alcalde de Medellín.

Así fue el acto de Petro con las cabecillas criminales, que se mantiene como su sombra

Los reclusos, condenados por delitos como homicidio, narcotráfico, secuestro y extorsión, hicieron parte del evento tras un operativo coordinado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Nacional.

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Entre ellos figuraban José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Freyner Alfonso Ramírez, alias Carlos Pesebre; Juan Carlos Mesa, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, entre otros, vinculados a organizaciones criminales del Valle de Aburrá.

La presencia de los jefes delincuenciales junto al presidente provocó un amplio rechazo de sectores políticos, autoridades locales y organizaciones de víctimas, que cuestionaron el mensaje institucional del acto y el uso de recursos públicos para el traslado de los internos.

Gustavo Petro y capos de la cárcel de Itagüí
El 21 de junio de 2025, en la tarima estuvieron el presidente Gustavo Petro y algunos de los capos de la cárcel de Itagüí, trasladados desde el centro penitenciario hasta el sector de La Alpujarra - crédito Presidencia

Desde entonces, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mantienen una postura crítica frente a la decisión del Gobierno. Ambos exigieron explicaciones sobre el episodio e impulsaron acciones judiciales para solicitar medidas de aseguramiento contra estos y otros integrantes de estructuras criminales.

Tras la controversia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación para establecer si hubo irregularidades en la autorización del traslado de los privados de la libertad y en la organización del evento. No obstante, el Gobierno defendió el acto como parte de los esfuerzos por avanzar en las negociaciones de ‘Paz Urbana’ y reducir la violencia en Medellín.

La esperanza de Fico con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella

Frente al panorama nacional, el alcalde de la capital antioqueña expresó que ve con optimismo la llegada de la nueva administración de Abelardo de la Espriella, que asumirá la presidencia de la República el 7 de agosto para el periodo 2026-2030.

Fico Gutiérrez señaló que confía en un cambio de rumbo para el territorio nacional y reafirmó su compromiso con el periodo que le resta al frente de la administración municipal de Medellín.

Abelardo de la Espriella y Fico Gutiérrez
El alcalde de Medellín reveló detalles de una reunión privada que sostuvo con el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito prensa Abelardo de la Espriella

“Yo, como la gran mayoría de los colombianos, tengo la ilusión de que esto salga bien. Yo seguiré ahí trabajando desde Medellín el año y medio que me queda de gobierno, con todo el amor, como siempre lo hago por mi ciudad, y vamos a trabajar muy duro para dejar una ciudad a otro nivel", dijo durante el encuentro.

El alcalde de Medellín agregó sobre su gestión en la capital antioqueña: “Nosotros llegamos y recuperamos una ciudad que la habían robado, saqueado, donde también denunciamos la corrupción”.

La intervención del alcalde también reveló detalles sobre un encuentro privado que sostuvo con el presidente electo de los colombianos. Según explicó Gutiérrez, De la Espriella se mostró sumamente interesado en conocer la estrategia que utilizó la alcaldía actual para destapar los presuntos hechos de corrupción de la administración anterior de Daniel Quintero, que se desempeña como superintendente de Salud.

Durante la conversación, el mandatario de los medellinenses expuso las dudas del nuevo jefe de Estado sobre el manejo de los recursos públicos de la ciudad en el periodo pasado: “Él me preguntó: ‘¿Cómo hicieron eso, con ese bandido que se robó a Medellín y que hoy lo tienen por allá premiado en el Gobierno nacional en un cargo de superintendente?’. Esa metodología se la compartimos”.

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