Abelardo de la Espriella sigue eligiendo su gabinete y Viviane Morales será su ministra de Educación: este es su perfil

La exfiscal general Viviane Morales fue designada como nueva ministra de Educación del gobierno de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030 - crédito @vivianemoralesh/Instagram

La exfiscal general de la Nación y exsenadora Viviane Morales Hoyos será la nueva ministra de Educación del Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para el periodo constitucional 2026-2030.

La designación marcaría uno de los pasos más importantes en la conformación del gabinete del nuevo mandatario, que, junto a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, viene definiendo los nombres de los líderes que asumirán las riendas de los ministerios a partir del 7 de agosto.

Morales se uniría a Rodrigo Lara Restrepo, que asumirá la cartera del Interior, y Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda. El resto de los ministerios aún no cuentan con nombramientos oficiales, aunque en el panorama político se mencionan varios nombres en “sonajero”, sin confirmación formal mientras se lleva a cabo el empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

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El nombramiento de Morales se suma a las designaciones ya confirmadas de Rodrigo Lara Restrepo en Interior y Miguel Gómez Martínez en Hacienda - crédito Europa Press

Cabe destacar que Viviane Morales cuenta con una larga trayectoria en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo; se convirtió en una de las aliadas más visibles y decisivas de la campaña presidencial de De la Espriella, al aportar el respaldo de importantes sectores ciudadanos de derecha.

Ella es Viviane Morales, la nueva ficha para el gobierno de De la Espriella

Viviane Morales es una reconocida abogada y columnista que transitó por diferentes escenarios de la vida pública nacional, consolidándose en los últimos años como una figura de corte conservador y defensora de los valores tradicionales de la familia.

En su recorrido profesional destaca porque fue la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal General de la Nación entre 2011 y 2012, periodo en el cual lideró investigaciones de alto impacto nacional como los casos de Agro Ingreso Seguro y las interceptaciones ilegales conocidas como las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

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Viviane Morales cuenta con trayectoria en la Fiscalía General, el Congreso y la diplomacia, donde se desempeñó como embajadora en Francia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Su salida de la Fiscalía se registró tras una decisión del Consejo de Estado que anuló su elección debido a un tecnicismo en el sistema de votación de la Corte Suprema de Justicia.

Además de su paso por la rama judicial, la nueva ministra de Educación cuenta con una notable experiencia en el Congreso de la República, donde se desempeñó como representante a la Cámara entre 1991 y 1998, y posteriormente como senadora de la República en dos periodos distintos.

Durante sus primeros años en el legislativo, Morales estuvo vinculada al Partido Liberal y fue una de las autoras de la Ley de Libertad de Cultos en Colombia, una norma que abrió el camino a la pluralidad religiosa en el territorio nacional.

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Defensora de las bases tradicionales y la diplomacia

En su último periodo en el Senado de la República, Morales abanderó un polémico proyecto de referendo que buscaba consultar a los ciudadanos para limitar la adopción de menores de edad exclusivamente a parejas conformadas por un hombre y una mujer, una iniciativa que la posicionó con fuerza dentro de los sectores religiosos del país.

En su paso por la diplomacia, Viviane Morales fue embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021 - crédito @vivianemoralesh/Instagram

Posteriormente, durante el periodo presidencial de Iván Duque, la abogada dio el saltó a la diplomacia internacional al ser nombrada como embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021.

Su papel político cobró una enorme relevancia durante la reciente contienda electoral de 2026, donde actuó como una de las principales escuderas del movimiento Defensores de la Patria, liderado por el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella. Morales participó activamente en las convenciones nacionales de la campaña con discursos enfocados en la protección de la infancia y el fortalecimiento de un modelo de educación tradicional para los jóvenes.

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Ahora, con su esperada llegada al Ministerio de Educación, el nuevo Gobierno buscaría dar un giro en la orientación de las políticas públicas pedagógicas del país, al priorizar la concertación con los padres de familia y la calidad técnica en las instituciones públicas.