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Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los cafeteros, dirigidos por Néstor Lorenzo, buscarán su pase a la siguiente ronda cuando enfrenten a Las Estrellas Negras

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Colombia y Ghana se enfrentarán este 3 de julio a partir de las 8:30 p.m. por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito AFP
Colombia y Ghana se enfrentarán este 3 de julio a partir de las 8:30 p.m. por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito AFP

La fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un compromiso de alta tensión para la Selección Colombia, que buscará dar un paso más hacia el sueño de conquistar su primera Copa del Mundo cuando enfrente a Ghana, una de las selecciones africanas con mayor tradición en la historia del torneo y reconocida por su fortaleza física, velocidad y capacidad para competir en las instancias decisivas.

El compromiso genera una enorme expectativa entre los aficionados, no solo por la importancia de la llave de eliminación directa, sino porque ambos equipos llegan respaldados por campañas sólidas en la fase de grupos. Colombia espera ratificar el buen momento que ha mostrado bajo el mando de Néstor Lorenzo, mientras que Ghana intentará volver a protagonizar una sorpresa mundialista, tal como lo hizo en ediciones anteriores.

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Después de superar la primera ronda, tanto colombianos como ghaneses tuvieron varios días para preparar un partido en el que no existe margen de error. Una victoria significará el boleto a los octavos de final, mientras que el derrotado se despedirá del campeonato más importante del fútbol internacional.

Goles y resumen del partido más reciente de Ghana, en el que perdió 2-1 frente a Croacia en la tercera fecha de la fase de grupos - crédito TyC Sports

Hora y dónde ver Colombia vs. Ghana

Desde que se confirmó el cuadro de eliminación directa, el compromiso despertó gran interés entre los aficionados colombianos y africanos, teniendo en cuenta la importancia del encuentro y el recuerdo de los enfrentamientos que han protagonizado ambas selecciones en diferentes categorías.

La Selección Colombia y Ghana jugarán el viernes 3 de julio desde las 8:30 p. m., hora colombiana, y los aficionados que no puedan asistir al estadio podrán seguir todas las emociones del compromiso a través de Caracol Televisión, Canal RCN, y DirecTV Sports, además de las plataformas Ditu, Win Play, DGO y Disney+ Premium.

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El escenario del compromiso será el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, uno de los estadios seleccionados por la FIFA para albergar partidos de la Copa Mundial de 2026. El recinto cuenta con una capacidad superior a los 67.000 espectadores y habitualmente es la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Será la primera ocasión en la que Colombia dispute un partido oficial del Mundial en este escenario, mientras que Ghana espera aprovechar las condiciones del terreno de juego para desarrollar un fútbol dinámico y de constante presión sobre la salida del conjunto cafetero.

Goles y resumen del partido más reciente de la Selección Colombia, en el que enfrentó a Portugal por la tercera fecha del grupo K. Igualaron sin goles en el estadio de Miami - crédito TyC Sports

Posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus; Ernest Nuamah, Antoine Semenyo y Iñaki Williams.

Daniel muñoz es el máximo goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2026 con dos anotaciones - crédito Daniel Becerril/Reuters
Daniel muñoz es el máximo goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2026 con dos anotaciones - crédito Daniel Becerril/Reuters

Un duelo de estilos

Néstor Lorenzo destacó las fortalezas del conjunto africano y dejó claro que Colombia no puede confiarse por tratarse de un rival que históricamente ha demostrado competitividad en los torneos internacionales. “Ghana es una selección intensa, con futbolistas muy rápidos y de gran capacidad física. En estas instancias todos los equipos tienen méritos para estar y cualquier detalle puede marcar la diferencia. Tenemos que mantener nuestra identidad y jugar con la misma concentración que hemos mostrado durante el campeonato”, señaló el entrenador argentino, en la rueda de prensa posterior al partido ante Portugal.

El seleccionador colombiano también resaltó la importancia de controlar las transiciones ofensivas del rival y aprovechar los espacios cuando el equipo tenga la posesión del balón. “Nuestro objetivo sigue siendo imponer nuestro estilo. Respetamos muchísimo al rival, pero también confiamos plenamente en las herramientas que tiene este grupo. Hemos preparado diferentes escenarios para un partido que seguramente será muy disputado”.

Jugadores y cuerpo técnico de Ghana forman un círculo alrededor de Abdul Fatawu y Benjamin Asare después del partido ante Inglaterra - crédito Pilar Olivares/Reuters
Jugadores y cuerpo técnico de Ghana forman un círculo alrededor de Abdul Fatawu y Benjamin Asare después del partido ante Inglaterra - crédito Pilar Olivares/Reuters

Por el lado de Ghana, el cuerpo técnico resaltó el crecimiento que ha tenido Colombia durante los últimos años y reconoció el talento ofensivo con el que cuenta la selección sudamericana. “Colombia posee jugadores desequilibrantes en todas sus líneas. Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias tienen la capacidad de cambiar un partido en cualquier momento. Tendremos que ser muy disciplinados defensivamente y aprovechar nuestras oportunidades cuando recuperemos el balón”, señalaron desde la delegación africana.

El entrenador ghanés también destacó el trabajo realizado por Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor y aseguró que el compromiso será uno de los más exigentes que ha tenido su equipo en el certamen. “Sabemos que Colombia llega con mucha confianza y con un proceso consolidado. Será un partido muy intenso, pero nosotros también creemos en nuestras condiciones y en la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda”.

Con dos selecciones que combinan velocidad, talento y ambición, el duelo entre Colombia y Ghana promete convertirse en uno de los compromisos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Tricolor buscará seguir escribiendo historia y acercarse al anhelado objetivo de pelear por el título, mientras que el conjunto africano intentará volver a demostrar por qué es uno de los rivales más peligrosos del fútbol mundial cuando llegan las fases de eliminación directa.

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