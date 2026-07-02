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Cayó colombiano en Panamá señalado de integrar de red de tráfico de migrantes: alias Bicho es sospechoso de desaparecer a 42 personas

Según el reporte oficial de las autoridades centroamericanas, los hechos por los que investigan al hoy detenido se presentaron en territorio colombiano

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El colombiano será extraditado a su país de origen - crédito Servicio Nacional de Migración
El colombiano será extraditado a su país de origen - crédito Servicio Nacional de Migración

Un ciudadano colombiano fue detenido en Panamá luego de ser requerido por autoridades nacionales e internacionales.

Según el reporte oficial que se difundió el 1 de julio de 2026, el hoy aprehendido cayó en el punto de control de Nusagandí, distrito de Guna Yala, Panamá, durante un operativo de inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El individuo, conocido con el alias de Bicho, figura en investigaciones por su presunta participación en delitos de tráfico de migrantes y en la desaparición de 42 extranjeros, un hecho ocurrido en Colombia el 21 de octubre de 2023.

La detención se realizó tras una verificación coordinada entre Senafront, el Servicio Nacional de Migración e Interpol, que permitió confirmar la orden de captura internacional vigente en su contra, emitida por las autoridades colombianas.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades panameñas, el hoy capturado es investigado por hechos que se registraron territorio colombiano, han dado lugar a una investigación de alto perfil por parte de las autoridades judiciales y migratorias.

El ciudadano fue puesto a disposición del Servicio Nacional de Migración de Panamá, que ahora lidera los trámites legales y de extradición, en coordinación con las autoridades judiciales de Colombia.

La captura de “Bicho” hace parte de los operativos de seguridad que mantiene Senafront en los principales puntos de acceso fronterizo, con el objetivo de detectar y detener a personas buscadas por delitos graves a nivel nacional e internacional.

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Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar el paradero de las víctimas, así como para desarticular las redes criminales responsables de estos delitos.

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