Colombia

José Manuel Restrepo se refirió al millonario apoyo del BID para el empalme del gobierno entrante y aclaró en qué lo usarán: “No es una novedad”

El vicepresidente electo explicó que los 60 millones de dólares corresponden a cooperación técnica no reembolsable para el arranque de la administración y que solo se podrá disponer de esos recursos desde el 7 de agosto

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José Manuel Restrepo calificó como un “berrinche” antidemocrático el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil pacífica contra el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El apoyo del BID por 60 millones de dólares desató un debate en redes sociales sobre el destino de los recursos y la fecha de entrega - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, hace unos días generó un intenso debate nacional. La inquietud principal giró en torno al destino y la naturaleza de los 60 millones de dólares, así como al momento en que se entregarán los recursos.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aclaró durante una rueda de prensa citada para este jueves 2 de julio de 2026 que el dinero responde a una práctica habitual en los procesos de transición.

Según sus palabras, no se trata de un crédito sino de recursos no reembolsables otorgados como parte de la cooperación técnica del BID. Este apoyo, advirtió, será accesible solo a partir del 7 de agosto, cuando el nuevo gobierno tome posesión.

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“Nosotros vamos a tener la posibilidad de acceder a recursos no reembolsables. No es un recurso de crédito, es un recurso de apoyo técnico por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que será destinado a operaciones normales de un gobierno que entra”, señaló el nuevo viceministro.

La finalidad de estos fondos será múltiple. Restrepo detalló que se destinarán a operaciones normales de arranque de gobierno, como la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, revisiones de programas de crecimiento económico y ajustes fiscales, así como tareas de reestructuración estatal. Además, el vicepresidente electo mencionó posibles usos en sectores como la salud o iniciativas para enfrentar los problemas energéticos.

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“Seguramente será destinado a operaciones normales de construcción de un gobierno que entra. Por ejemplo, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo; las decisiones de revisión de programas como el de crecimiento económico del país; revisiones del tema del ajuste fiscal o revisiones del Estado y de la restructuración del Estado”, señaló Restrepo.

En redes sociales, figuras como la representante electa Laura Daniel Beltrán y la senadora Aida Quilcué plantearon dudas sobre el anuncio, especialmente por la mención de un “apoyo para el empalme”.

El BID, explican analistas, no entrega fondos a personas naturales, sino que canaliza sus recursos a través de los Estados. Esto implica que el dinero solo podrá transferirse cuando De la Espriella haya asumido oficialmente como presidente de Colombia.

Naturaleza del aporte y respuesta a cuestionamientos

Restrepo insistió en que no se trata de una nueva deuda para el país, sino de un apoyo técnico que no deberá ser devuelto. “Nosotros vamos a tener la posibilidad de acceder a recursos no reembolsables. No es un recurso de crédito, es un recurso de apoyo técnico por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que será destinado a operaciones normales de un gobierno que entra”, señaló el nuevo vicepresidente.

El analista internacional Enrique Prieto explicó a minuto60 que este tipo de cooperación puede adoptar diferentes modalidades: no reembolsable (subvenciones), reembolsable (préstamos) o de recuperación contingente, dependiendo de los resultados y la obtención de otros fondos.

En este caso, Colombia califica para recibir recursos como parte de programas de cooperación técnica no reembolsable, según la política del BID para países con ingresos per cápita relativamente bajos. El Fondo de Operaciones Especiales, creado en 1960, respalda este tipo de iniciativas en circunstancias especiales o para proyectos específicos.

Aunque varias inquietudes fueron resueltas tras la intervención del vicepresidente electo, permanece abierta la pregunta sobre los compromisos de política pública que el nuevo gobierno estaría asumiendo al aceptar los fondos del BID.

Hasta ahora, la información oficial no detalla condiciones específicas ligadas al uso del dinero, más allá de su aplicación en procesos administrativos y técnicos propios del inicio de la gestión.

En resumen, el aporte del BID en la transición gubernamental será empleado para fortalecer la estructura estatal, definir planes y políticas y responder a desafíos inmediatos en sectores clave. Se trata de un fondo no reembolsable, que solo se hará efectivo con la posesión formal del nuevo gobierno y que está sujeto a los lineamientos habituales de cooperación técnica internacional.

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