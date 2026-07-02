Colombia

Gallinazo fue atacado con aceite hirviendo en el Valle de Aburrá: autoridades intensificaron la búsqueda de responsables

El último caso se suma a al menos tres ejemplares atendidos este año por agresiones humanas, aunque el Área Metropolitana advierte que el subregistro puede ser mayor por heridas cuyo origen no se logra establecer

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Cornare advierte sobre los riesgos para el ecosistema ante el envenenamiento de gallinazos - crédito Corantioquia
Un gallinazo con quemaduras graves ingresó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Valle de Aburrá tras una agresión con aceite caliente - crédito Corantioquia

Las consecuencias de los ataques a la fauna local han quedado en evidencia tras el ingreso de un gallinazo con quemaduras graves al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El ave fue agredida con aceite caliente y ahora permanece bajo cuidados veterinarios especializados.

Hasta el momento, tres gallinazos han sido atendidos por agresiones humanas en lo que va del año, aunque las autoridades consideran que la cifra real podría ser más alta, ya que muchos animales presentan lesiones cuyo origen no se puede determinar. El equipo del centro trabaja para que el animal afectado complete su proceso de recuperación y pueda ser liberado en su entorno natural.

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El gallinazo llegó al centro con una parte considerable de su cuerpo y plumaje afectados por el aceite caliente, lo que comprometió su salud. Los veterinarios implementaron un tratamiento que consiste en la limpieza progresiva de las plumas y la piel, además de mantenerlo bajo observación permanente para controlar su evolución.

Según Andrés Gómez Higuita, supervisor del centro, la prioridad del equipo es “que este animal se recupere, sea rehabilitado y liberado aquí en el Valle de Aburrá”. La recuperación del ave depende tanto del tratamiento clínico como del tiempo que requiera para restablecer sus funciones normales.

Agresiones reiteradas y dificultad en la identificación de responsables

Durante 2026, el área de atención ha recibido 78 gallinazos, siendo al menos tres los que han mostrado señales claras de ataques por parte de personas. Sin embargo, los expertos advierten que este número podría ser solo una parte del problema, ya que muchas veces las heridas que presentan los animales no permiten identificar si se trata de agresiones deliberadas.

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Hasta ahora, las autoridades continúan en la búsqueda de los responsables del último caso, sin que se haya identificado a los autores. El hecho ha generado preocupación en la región y ha motivado llamados para fortalecer la protección de la fauna silvestre.

El Área Metropolitana recuerda que los gallinazos cumplen una función clave en el ecosistema: “Estos animales consumen materia orgánica en descomposición, lo que ayuda a evitar la propagación de enfermedades y favorece el reciclaje de nutrientes en el entorno”. La presencia de estas aves, lejos de ser una amenaza, constituye un mecanismo natural para el control sanitario de los residuos orgánicos.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar y proteger a estos animales, fundamentales para el equilibrio ambiental del Valle de Aburrá, y piden a la ciudadanía reportar cualquier caso de maltrato o agresión a la fauna silvestre local.

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