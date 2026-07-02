Así fue el homenaje de Atlético Nacional a Andrés Escobar, asesinado tras participar en el Mundial de Fútbol del 94 en Estados Unidos: “Hay ausencias que el tiempo nunca logra llenar”

El "Caballero del fútbol" tuvo fuertes reacciones en su contra tras el autogol que marcó ante Estados Unidos en el Mundial de 1994 -crédito @nacionaloficial/X

El 2 de julio de 2026 se cumplieron 32 años del asesinato de Andrés Escobar, hecho que lo convirtió en una de las figuras más perdurables de Atlético Nacional.

El club, conocido como el “Verdolaga”, lo recordó como un emblema de integridad, cuya huella siguió ligada tanto a la historia del equipo como al fútbol colombiano. En una publicación institucional, junto al video homenaje que difundió, el combinado situó su legado más allá de la cancha y lo definió por la nobleza, la humildad, el respeto por los demás y la serenidad con la que afrontaba cada momento de su vida.

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El recuerdo remite al 2 de julio de 1994, fecha que la institución presenta como una herida que permanece en la memoria de la familia verdolaga más de tres décadas después. Según Atlético Nacional, esa presencia sigue viva en el estadio Atanasio Girardot, donde cada cántico y cada celebración mantienen asociado su nombre al del club.

De esta forma, Andrés Escobar Saldarriaga, defensor nacido en Medellín, sigue siendo para Nacional una referencia moral además de deportiva. El club lo ubica entre sus “Leyendas Verdolagas” y sostiene que su nombre resume valores como integridad, excelencia, pasión, valentía y respeto.

El club lo vincula a los títulos más importantes de su historia

Con la Selección Colombia, Andrés Escobar disputó los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994 y, según Atlético Nacional, representó al país con profesionalismo y compromiso.-crédito Colprensa

En el pequeño homenaje dónde reseñaron su carrera deportiva, Atlético Nacional sitúa a Andrés Escobar en las páginas de mayor peso competitivo de la institución. Escobar fue como uno de los protagonistas de la conquista de la Copa Libertadores de 1989 y de la Copa Interamericana de 1990, dos títulos que colocaron al “Verdolaga” en la escena del fútbol sudamericano.

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Para la institución, ese lugar en el “Olimpo Verdolaga” no responde solo a los trofeos. El homenaje insiste en que su figura quedó asociada a la grandeza del equipo por la forma en que encarnó sus principios dentro y fuera del campo.

Nacional afirmó que quienes compartieron con él coincidían en describirlo como un hombre de principios firmes, muy unido a su familia y comprometido con los valores que defendía. En esa misma línea, el club destacó que vivió el fútbol con pasión, pero sin poner la competencia por encima del respeto, la dignidad y el buen ejemplo.

El cuadro Verdolaga homenajeó a Escobar a 32 años de su asesinato-crédito @nacionaloficial/X

En la publicación de X, el cuadro “Verdolaga” recordó al “Caballero del fútbol” con un emotivo video calificándolo como “inmortal”, y destacando su legado:

“Hay ausencias que el tiempo nunca logra llenar. Hoy recordamos a Andrés Escobar con el mismo cariño con el que marcó la vida de quienes compartieron con él. Su calidad humana, su humildad y su amor por estos colores siguen vivos en la memoria de toda la familia Verdolaga.Su legado permanece intacto y su recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones“, dijeron.

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Su carrera incluyó dos Mundiales con la Selección Colombia

Atlético Nacional afirmó que el legado de Andrés Escobar trasciende la cancha y lo vinculó con la integridad, la humildad, el respeto y la serenidad.-crédito Colprensa

Nacido en Medellín el 13 de marzo de 1967, Escobar se formó en las divisiones menores de Atlético Nacional. Allí empezó a construir una trayectoria marcada por el liderazgo silencioso, la disciplina y el sentido de pertenencia.

Con la Selección Colombia, disputó los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. El club sostuvo que en ambos torneos representó al país con el mismo profesionalismo, compromiso y caballerosidad que distinguieron toda su carrera.

En el tramo final del homenaje, la institución lo definió como mucho más que el “Inmortal número 2”. La publicación señaló que su historia sigue inspirando a quienes entienden la grandeza no solo por los títulos obtenidos, sino también por la manera en que una persona vive, actúa y deja huella en los demás.

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Así fue el asesinato de Andrés Escobar

Fotografía de archivo sin fechar en la que se registró al desaparecido defensa y capitán de la selección colombiana de fútbol Andrés Escobar, quien fue asesinado hoy hace 30 años en su natal Medellín. EFE

El asesinato de Andrés Escobar llevó a la condena de Santiago Gallón por encubrir el crimen del defensor de la selección Colombia, un caso ocurrido el 2 de julio de 1994 en Medellín y reavivado ahora por la muerte del excapo antioqueño el pasado 4 de febrero de 2026 en México, donde, según El Espectador, habría sido asesinado por deudas con el narcotráfico.

La condena contra Gallón y su hermano Pedro no fue por ejecutar los disparos, sino por ocultar su participación en los hechos que terminaron con la muerte del futbolista, de 27 años. El autor material, Humberto Muñoz, recibió una pena de 43 años de cárcel, aunque cumplió 12 y recuperó la libertad en 2005.

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El crimen ocurrió 10 días después del autogol de Escobar en el partido entre Colombia y Estados Unidos en el Mundial de 1994, una jugada que desató presión pública, cobertura hostil de la prensa y malestar entre apostadores que habían perdido grandes sumas de dinero tras la eliminación de la selección.

Según la reconstrucción de la Fiscalía citada por el diario, antes del asesinato los hermanos Gallón le gritaron desde otra mesa: “¡Autogol, Andrés, autogol!”. Las autoridades sostuvieron en ese momento que se trató de un hecho aislado y circunstancial, uno de los 40 homicidios registrados ese día por Medicina Legal.

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El fiscal del caso, Jesús Albeiro Yepes, relató que Escobar estaba en una discoteca con Juan Jairo Galeano y dos mujeres cuando comenzaron las provocaciones desde la mesa de Pedro y Santiago Gallón.

“Andrés estaba con Juan Jairo Galeano y dos amigas en la discoteca. Desde la mesa de Pedro y Santiago Gallón, quienes estaban con un grupo de amigos, le empezaron a gritar. (...) Lo provocaron una y otra vez. Él pidió respeto y se alejó”.

La versión judicial añadió que, después de salir del lugar, el jugador advirtió que quienes lo habían increpado estaban en el parqueadero y entró allí. En ese punto se produjo la discusión directa con los hermanos.

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De acuerdo con el expediente, Santiago Gallón le gritó:

“Usted no sabe con quién se está metiendo”. Acto seguido apareció Humberto Muñoz, chofer de los hermanos, quien sacó un arma marca Llama calibre 38 y disparó seis veces contra la cabeza del defensor.

Los tres hombres huyeron del parqueadero. Una de las acompañantes de Escobar lo trasladó de urgencia a la Clínica Medellín, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

Horas después del crimen, la Fiscalía ya había identificado a los hermanos Gallón y a Muñoz como las personas que estuvieron en el lugar. La declaración del conductor fue una pieza central para sostener la hipótesis de que los hermanos le transmitieron de forma implícita la instrucción de disparar.

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Cuando los investigadores le preguntaron si los Gallón Henao habían tenido algo que ver con el atentado, Muñoz respondió:

“Todavía no me habían dado la orden”. Esa frase fue leída por los fiscales como un indicio de subordinación y de una expectativa previa de actuar contra el futbolista.

Muñoz confesó más tarde que había sido el asesino de Escobar, aunque cambió varias veces su relato. En distintas versiones dijo que no sabía que se trataba del jugador y también inventó que había sido secuestrado y que disparó para defenderse.

Santiago Gallón pagó 15 meses de prisión por su vinculación con el encubrimiento del homicidio. Años después, su historial penal sumó otra condena: en 2010 recibió una pena de tres años y tres meses de cárcel por apoyar a grupos paramilitares.

A 32 años del asesinato, con las condenas de Muñoz y de los hermanos Gallón, las autoridades dieron el caso por resuelto. Aun así, persisten dudas y especulaciones sobre las razones de fondo que llevaron al homicidio de Escobar, un episodio que quedó asociado para siempre al autogol que marcó la eliminación de Colombia del Mundial de 1994.