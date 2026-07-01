Suiza vs. Argelia: hora y dónde ver el rival que tendría Colombia en los octavos de final del Mundial 2026

Suiza enfrentará a Argelia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito AFP

Continúa la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026, y uno de los duelos que más atención genera en Colombia será el que protagonizarán Suiza y Argelia, dos selecciones que lucharán por avanzar a los octavos de final y que podrían convertirse en el próximo rival de la Tricolor en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá primero que superar a Ghana para instalarse entre los 16 mejores equipos del torneo; sin embargo, la llave que definirá su posible adversario se pondrá en marcha antes de ese partido. Suiza y Argelia se enfrentarán el próximo 2 de julio a las 10:00 a. m. y en Colombia, el partido se podrá ver únicamente a través de DSports y la plataforma DGO.

PUBLICIDAD

La Selección Colombia, cuyo capitán es James Rodríguez, viajó este 1 de julio a Kansas. Si avanza, enfrentará al ganador entre Suiza y Argelia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Cómo llegan ambos equipos al juego

Suiza

La selección suiza llega a esta instancia con la confianza de haber realizado una fase de grupos sólida, terminando como líder e invicta. El equipo europeo mostró equilibrio entre defensa y ataque y llega con la intención de confirmar su crecimiento en los últimos años dentro del fútbol internacional.

Los dirigidos por Murat Yakin debutaron en el Mundial con un empate 1-1 frente a Qatar, posteriormente vencieron 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerraron su participación en la fase de grupos con una victoria 2-1 frente a Canadá, resultado que les permitió quedarse con la primera posición de su zona.

PUBLICIDAD

Así vienen sus últimos cinco partidos:

24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 2-1 Canadá

18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Qatar 1-1 Suiza

6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 2-0 Australia

2 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 1-1 Jordania

Estos son los convocados de Suiza para el Mundial 2026:

Arqueros

Gregor Kobel

Yann Sommer

Jonas Omlin

Defensas

Manuel Akanji

Nico Elvedi

Ricardo Rodríguez

Luca Jaquez

Silvan Widmer

Eray Cömert

Mediocampistas

Granit Xhaka

Remo Freuler

Djibril Sow

Fabian Rieder

Dan Ndoye

Ruben Vargas

Johan Manzambi

Delanteros

Breel Embolo

Noah Okafor

Zeki Amdouni

Kwadwo Duah

Resumen y goles del partido que Suiza le ganó 2-1 a Canadá en la primera fase de la Copa del Mundo 2026 - crédito TyC Sports

Argelia

Por su parte, Argelia llega al partido después de conseguir su clasificación como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. El conjunto africano tuvo una fase de grupos irregular, pero logró reaccionar en los momentos importantes para mantenerse con vida en la competencia.

PUBLICIDAD

Los dirigidos por Vladimir Petković comenzaron el torneo con una derrota 3-0 frente a Argentina, pero luego consiguieron una victoria 2-1 ante Jordania y cerraron la fase de grupos con un emocionante empate 3-3 contra Austria, resultado que les permitió avanzar a la ronda de eliminación directa.

Argelia buscará repetir una actuación histórica como la conseguida en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final de un Mundial y quedó eliminada ante Alemania, selección que posteriormente se consagró campeona del torneo.

Así vienen sus últimos cinco partidos:

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Argelia 3-3 Austria

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Jordania 1-2 Argelia

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Argentina 3-0 Argelia

8 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Argelia 2-1 Países Bajos

3 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Argelia 0-0 Bolivia

Estos son los convocados de Argelia para el Mundial 2026:

Arqueros

Oussama Benbot

Alexis Guendouz

Anthony Mandrea

Defensas

Aïssa Mandi

Ramy Bensebaini

Jaouen Hadjam

Rafik Belghali

Ahmed Touba

Kevin Guitoun

Mediocampistas

Nabil Bentaleb

Houssem Aouar

Ismaël Bennacer

Adem Zorgane

Farès Chaïbi

Delanteros

Riyad Mahrez

Amine Gouiri

Saïd Benrahma

Mohamed Amoura

Baghdad Bounedjah

Resumen y goles del partido que Argelia perdió 3-0 ante Argentina, en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito TyC Sports