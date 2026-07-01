Suiza vs. Argelia: hora y dónde ver el rival que tendría Colombia en los octavos de final del Mundial 2026

Continúa la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026, y uno de los duelos que más atención genera en Colombia será el que protagonizarán Suiza y Argelia, dos selecciones que lucharán por avanzar a los octavos de final y que podrían convertirse en el próximo rival de la Tricolor en la Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá primero que superar a Ghana para instalarse entre los 16 mejores equipos del torneo; sin embargo, la llave que definirá su posible adversario se pondrá en marcha antes de ese partido. Suiza y Argelia se enfrentarán el próximo 2 de julio a las 10:00 a. m. y en Colombia, el partido se podrá ver únicamente a través de DSports y la plataforma DGO.
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Cómo llegan ambos equipos al juego
Suiza
La selección suiza llega a esta instancia con la confianza de haber realizado una fase de grupos sólida, terminando como líder e invicta. El equipo europeo mostró equilibrio entre defensa y ataque y llega con la intención de confirmar su crecimiento en los últimos años dentro del fútbol internacional.
Los dirigidos por Murat Yakin debutaron en el Mundial con un empate 1-1 frente a Qatar, posteriormente vencieron 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerraron su participación en la fase de grupos con una victoria 2-1 frente a Canadá, resultado que les permitió quedarse con la primera posición de su zona.
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Así vienen sus últimos cinco partidos:
- 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 2-1 Canadá
- 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
- 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Qatar 1-1 Suiza
- 6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 2-0 Australia
- 2 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 1-1 Jordania
Estos son los convocados de Suiza para el Mundial 2026:
Arqueros
Gregor Kobel
Yann Sommer
Jonas Omlin
Defensas
Manuel Akanji
Nico Elvedi
Ricardo Rodríguez
Luca Jaquez
Silvan Widmer
Eray Cömert
Mediocampistas
Granit Xhaka
Remo Freuler
Djibril Sow
Fabian Rieder
Dan Ndoye
Ruben Vargas
Johan Manzambi
Delanteros
Breel Embolo
Noah Okafor
Zeki Amdouni
Kwadwo Duah
Argelia
Por su parte, Argelia llega al partido después de conseguir su clasificación como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. El conjunto africano tuvo una fase de grupos irregular, pero logró reaccionar en los momentos importantes para mantenerse con vida en la competencia.
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Los dirigidos por Vladimir Petković comenzaron el torneo con una derrota 3-0 frente a Argentina, pero luego consiguieron una victoria 2-1 ante Jordania y cerraron la fase de grupos con un emocionante empate 3-3 contra Austria, resultado que les permitió avanzar a la ronda de eliminación directa.
Argelia buscará repetir una actuación histórica como la conseguida en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final de un Mundial y quedó eliminada ante Alemania, selección que posteriormente se consagró campeona del torneo.
Así vienen sus últimos cinco partidos:
- 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Argelia 3-3 Austria
- 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Jordania 1-2 Argelia
- 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Argentina 3-0 Argelia
- 8 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Argelia 2-1 Países Bajos
- 3 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Argelia 0-0 Bolivia
Estos son los convocados de Argelia para el Mundial 2026:
Arqueros
Oussama Benbot
Alexis Guendouz
Anthony Mandrea
Defensas
Aïssa Mandi
Ramy Bensebaini
Jaouen Hadjam
Rafik Belghali
Ahmed Touba
Kevin Guitoun
Mediocampistas
Nabil Bentaleb
Houssem Aouar
Ismaël Bennacer
Adem Zorgane
Farès Chaïbi
Delanteros
Riyad Mahrez
Amine Gouiri
Saïd Benrahma
Mohamed Amoura
Baghdad Bounedjah
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