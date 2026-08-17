El cantante Manu Chao protagonizó concierto en calle de Barcelona recolectando ayudas para los damnificados en Colombia

La llegada espontánea de Manu Chao a la Juntanza Solidaria por Colombia celebrada en Barcelona transformó un evento solidario en una experiencia inolvidable para la comunidad. El cantante, con su guitarra y canciones, recordó en el escenario el lazo histórico que lo une a Colombia desde los años noventa, cuando recorrió el país en el mítico Expreso del Hielo - crédito yezidarteta / Instagram

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La comunidad colombiana en Barcelona vivió una jornada marcada por la unión y la generosidad tras el reciente terremoto del 10 de agosto que golpeó a Colombia. La respuesta solidaria se materializó en el evento denominado Juntanza Solidaria por Colombia, realizado en el Casal de Barri Pou de la Figuera y concebido por cuatro asociaciones colombianas radicadas en Cataluña.

Desde primeras horas del domingo 16 de agosto, el recinto se llenó de actividades culturales, música, danza, arte y gastronomía. El acto principal fue una rueda colectiva de cumbia, símbolo de la identidad compartida. Los organizadores señalaron que el objetivo inicial era recaudar al menos 5.000 euros, pero la cifra final superó ampliamente esa meta.

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A lo largo del día, la asistencia se mantuvo constante y, según estimaciones de la organización, para las 6:00 p. m. ya habían pasado por el lugar unas 500 personas. El flujo de público creció durante la tarde, alentado por la programación de conciertos y talleres.

La solidaridad con Colombia tras el terremoto del 10 de agosto encontró en Manu Chao un aliado inesperado en Barcelona. El músico irrumpió en la Juntanza, sumándose a la causa con su presencia y su música, y reviviendo el espíritu de las travesías culturales que lo convirtieron en figura de culto en el país sudamericano - crédito Laura Fraile / YouTube

La lista de artistas invitados fue extensa: participaron músicos como Escuela Lumbalú, Grupo Kimbaya, Pío Molina, Camilo Celebrity, Sonido Manglar, Dani Caracola, Vicky Castaño y Giuseppe. También hubo espacio para la danza con Ana Carolina García y Afrocaribe BCN, intervenciones de clown con Lily Colombia y Crito Clown, así como talleres de baile y cuentacuentos a cargo de otros miembros de la comunidad.

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Durante la jornada, la recaudación se fue sumando en diferentes frentes: ventas de comida típica, aportes por Bizum, actividades del mercadillo y donaciones directas. Al cierre del evento, los organizadores compartieron el primer balance.

“Este es el conteo preliminar teniendo en cuenta, bueno, ya contamos todo lo que tenemos en efectivo, todo lo que entró por Bizum, algunas personas del mercadillo ya nos entregaron sus ganancias, también de la comida, solo faltan algunas cosas. Entonces, este valor faltando ingresos de la salchipapa, de algunos del mercadillo y devolución de lo que nos sobró del licor sería, Sería nueve mil doscientos sesenta y cinco con noventa y nueve (euros)”.

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La Juntanza Solidaria por Colombia se llevó a cabo en el Casal de Barri Pou de la Figuera, donde la comunidad colombiana y artistas invitados se unieron para apoyar a las víctimas del terremoto - crédito juntanzacolombiana / Instagram

Un invitado inesperado y la fuerza de la música

El ambiente festivo y solidario se vio sorprendido por la presencia del reconocido músico francés Manu Chao. El artista, que mantiene una estrecha relación con Colombia, subió espontáneamente al escenario para interpretar algunos de sus temas y canciones emblemáticas del repertorio colombiano. La ovación fue inmediata, reflejo del arraigo que el cantante tiene con la comunidad latinoamericana.

La conexión de Manu Chao con Colombia se remonta a varias décadas y ha dejado huellas imborrables. En 1993, lideró junto a su banda de entonces, Mano Negra, el mítico Expreso del Hielo, una travesía en tren restaurado por antiguas vías férreas colombianas. Durante ese recorrido, músicos y artistas de circo ofrecieron espectáculos gratuitos en poblaciones golpeadas por la violencia y el abandono estatal.

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Antes de eso, el artista vivió durante algunos meses en Bogotá concibiendo el proyecto como un mensaje de paz debido al momento social y político que vivía el país en ese momento, recordó la crónica, El Expreso del Hielo: Cuando Manu Chao vivió en Bogotá del desaparecido medio Vice.

El evento solidario en Barcelona superó su meta inicial y la organización anunció una recaudación preliminar de nueve mil doscientos sesenta y cinco con noventa y nueve euros - crédito juntanzacolombiana / Instagram

La trayectoria del cantante en el país ha incluido conciertos masivos, como el recordado evento gratuito en la Plaza de Bolívar de Bogotá en 2012, que generó gran repercusión mediática y reunió multitudes. También ha realizado giras terrestres en varias ciudades, eligiendo el transporte por carretera y el contacto directo con las comunidades, siempre vinculado a causas sociales y ambientales.

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Respuesta de la comunidad y balance de la Juntanza Solidaria

El evento de Barcelona no solo buscó recaudar fondos para apoyar a las víctimas del terremoto en Colombia, sino que también sirvió como espacio de encuentro y visibilización de la cultura colombiana en el exterior.

Las organizaciones confirmaron en la cuenta de Instagram del evento, que el destino de los fondos recaudados se informará durante el lunes 17 de agosto dependiendo nivel de vulnerabilidad de los lugares afectados con los que tienen conexión, equidad territorial y rendición de cuentas.

El éxito de la jornada y la presencia de personalidades como Manu Chao reforzaron el sentido de pertenencia y colaboración de la diáspora colombiana en Cataluña.

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