Así fueron los enfrentamientos de Croacia contra Portugal en la historia: es la primera vez en una Copa del Mundo

Croacia y Portugal disputarán uno de los duelos más atractivos en los dieciseisavos de final en el Mundial 206 - crédito Antonio Bronic/REUTERS

El Mundial 2026 avanza con su ronda de dieciseisavos de final, con los 32 mejores seleccionados que quedaron después de la fase de grupos y algunos ya se despidieron de casa, entre ellos, algunos de los más conocidos por los aficionados como Alemania y los Países Bajos.

Ahora se tendrá una despedida entre Portugal y Croacia, conjuntos que se verán las caras en Toronto por un lugar en los octavos y ampliarán el historial de compromisos entre ellos a lo largo de la historia, pues todos sus enfrentamientos se dieron en competencias europeas.

Sumado a eso, será la despedida de Cristiano Ronaldo o Luka Modric de las Copas del Mundo, pues ambos llegaron con más de 40 años a esta edición de Norteamérica y pelearán con todo lo que tienen para darle una última alegría a su país, lo que da otro ingrediente más a esta llave.

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Historial de Portugal y Croacia

Las dos escuadras son de las más poderosas de Europa en los últimos 30 años, pues a finales de los años 90 empezaron un proceso que, tiempo después, fue dando sus frutos en las Copas del Mundo y la Eurocopa, con jugadores que se convirtieron en leyendas y partidos inolvidables.

Portugal y Croacia se han enfrentado 10 veces en toda su historia, de las cuales, cuatro fueron en la Liga de Naciones de la Uefa, otras cuatro en amistosos y dos en la Eurocopa, con paternidad de los lusos con siete triunfos sobre uno de los balcánicos, y dos empates.

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Nelson Semedo y Josip Sutalo durante uno de los últimos encuentros entre Portugal y Croacia - crédito Pedro Nunes/REUTERS

En los años recientes fue cuando se dio ese único triunfo de los croatas, en un amistoso en 2024 por 2-1 y con anotaciones de Luka Modric, Anto Budimir y el descuento del fallecido Diogo Jota, además de que una de las igualdades fue en su último enfrentamiento, por la Nations League ese mismo año, por 1-1 con los tantos de Joško Gvardiol y João Félix.

Como dato a tener en cuenta, Portugal y Croacia se verán por primera vez en una Copa del Mundo, mientras que en la Eurocopa se vieron en 1996, con goleada de los lusos por 3-0, y luego en los octavos de Francia 2016 con triunfo del equipo de Cristiano Ronaldo por la mínima diferencia.

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Luka Modric y Cristiano Ronaldo, los líderes de Croacia y Portugal en sus últimos años de carrera - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Nuevas críticas por Cristiano Ronaldo

En la fase de grupos, tras el empate con RD Congo, la selección lusa fue criticada por unas declaraciones de algunos jugadores sobre Cristiano Ronaldo, al considerar que solo es “uno más de la nómina”, pese a ser el líder y referente de la plantilla en los últimos 15 años y conseguir títulos como la Eurocopa 2016 y la Nations League 2021.

El periodista Chris Sutton ahora señaló al técnico de Portugal, Roberto Martínez, por darle tantas oportunidades a Cristiano sin importar su nivel, el cual se vio muy por debajo de lo esperado frente a los congoleños y la Selección Colombia, ambos con empate para su escuadra y sin anotar.

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Cristiano Ronaldo siente mucho respaldo del técnico Roberto Martínez para ser titular en el Mundial 2026 - crédito Phil Noble/REUTERS

“Cristiano Ronaldo tiene 41 años, pero ha jugado todos los minutos con Portugal hasta ahora, lo cual me parece vergonzoso para Roberto Martínez. Nunca he conocido a un entrenador que se entregue tanto a un jugador como él”, escribió el comunicador en un artículo para la BBC.

Sutton añadió que “Portugal cuenta con jugadores increíbles, pero, por muy grande que fuera Ronaldo en su día, se ven limitados por tenerlo permanentemente en el campo como delantero centro”, además de que “Croacia también está envejeciendo y tampoco es el equipo que fue en su día”, prueba de ello son los 40 años de Luka Modric y el rumor de su retiro del deporte al acabar la Copa del Mundo.

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