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Caso María Camila Potosí: Fiscalía imputará un delito adicional a las cinco personas capturadas por el crimen en Cali

El ente acusador añadirá un tipo penal en la imputación tras el hallazgo del cuerpo de la bebé Alahia, hija de la joven de 21 años, que fue extraída de su vientre

créditos Mecal y red social Facebook
Los capturados ya son investigados por los por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada (los tres agravados) y alteración de elemento material probatorio - crédito Mecal y red social Facebook
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Las cinco personas capturadas por el asesinato de la joven de 21 años María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca, y de su bebé Alahia, que fue extraída de su vientre, serán investigadas por otro delito adicional.

De acuerdo con la información de El Tiempo, además de enfrentar un proceso penal por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada (los tres agravados) y alteración de elemento material probatorio, el ente acusador les imputará cargos por el delito de homicidio.

Este tipo penal será añadido a la imputación debido al hallazgo del cuerpo de la bebé Alahia, que, según explicó en su momento el fiscal del caso, fue extraída del cuerpo de la joven por medio de una cesárea artesanal.

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“Lo que hizo nugatorio los esfuerzos de la víctima por defenderse o pedir auxilio, lo que aseguró el resultado. Es decir, la instrumentalización del cuerpo de María Camila como un fin ¿Cuál fue? Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida viva, Alahia Moncayo Potosí, y de manera concomitante causarle la muerte”, detalló el fiscal delegado.

La investigación hasta ahora adelantada indica que la joven de 21 años, que tenía ocho meses de gestación, fue engañada por una mujer identificada como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, que se alió con cuatro hombres para robar a su bebé. Los hechos se presentaron el 16 de julio de 2026, fecha en la que la víctima desapareció. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después y, posteriormente, fue hallado el cadáver de la bebé.

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