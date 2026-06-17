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Las fiestas de San Pedro 2026 ya tienen plan: Tolima y Huila ofrecen cerca de 100 actividades hasta el 29 de junio

La celebración de mitad de año reunirá desfiles, conciertos y muestras tradicionales en varios municipios, con una agenda amplia que coincide con las vacaciones escolares y espera atraer a miles de visitantes

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Las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro se realizan en el sur del país, en los departamentos de Tolima y Huila, en el sur del país - crédito Alcaldía de Ibagué
Las fiestas de San Pedro coincidirán con las vacaciones escolares y reforzarán el turismo y la economía en Tolima y Huila con la llegada de visitantes nacionales e internacionales - crédito Alcaldía de Ibagué

Las fiestas de San Pedro en los departamentos de Tolima y Huila se celebrarán en 2026 hasta el lunes 29 de junio, con una programación oficial que incluye cerca de 100 actividades culturales, desfiles, conciertos y muestras folclóricas.

El evento, que coincide con las vacaciones escolares, es uno de los principales motores turísticos y económicos de la región y atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales dispuestos a vivir la riqueza de la tradición andina colombiana.

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En el Tolima, el epicentro de las celebraciones será el municipio de El Espinal, donde la programación arranca el viernes 26 de junio con el Desfile Náutico y la primera ronda del Encuentro Folclórico Nacional de Danza.

El sábado 27 se destaca el Día de la Lechona Tolimense, el Gran Desfile de Fantasía de las candidatas al Reinado Nacional del San Pedro, concursos de música tradicional y el Tercer Festival de Orquestas con la presencia de artistas como Jhonny Rivera, Pipe Peláez y Orquesta Latín Show.

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Desde el 14 de junio hasta el 1 de julio se celebra este 2024 - crédito Colprensa
El Espinal será el epicentro de las fiestas de San Pedro en Tolima con el Desfile Náutico y el Encuentro Folclórico Nacional de Danza desde el 26 de junio - crédito Colprensa

El domingo 28 tendrá lugar el Gran Desfile Folclórico nacional, el Lechona Fest y la elección y coronación de la Reina Nacional del San Pedro, cerrando la noche con un festival de orquestas encabezado por Jhon Alex Castaño, Churo Díaz y Fruko y sus Tesos.

Mientras tanto, en el Huila, la ciudad de Neiva será la sede principal de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, que este año rinde homenaje al 90° aniversario del Sanjuanero Huilense. La agenda incluye, desde el viernes 26 de junio, desfiles, presentaciones de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco, encuentros de danzas nacionales e internacionales y conciertos con artistas destacados como Paola Jara, Kvrass, Mr. Black, Pipe Bueno, Luis Alfonso y Rafa Pérez.

El domingo 28 de junio, el Gran Desfile Folclórico “Maruja Fernández de Giraldo”, la cabalgata, el Encuentro Departamental de Chirimías y Música Andina, la elección de la Reina Nacional del Bambuco y los conciertos de cierre con Francy, Peter Manjarrés y Eddy Herrera serán los protagonistas.

La programación del festival en Huila contempla también concursos de composición, el Día de la Achira, encuentros departamentales de danza y la versión 32 del Encuentro Nacional de Maestros Artesanos. Para 2026, Indonesia será el país invitado, con la presencia de su embajador y una delegación cultural.

Los visitantes podrán deleitarse con los emblemáticos platos típicos como las achiras, la lechona y el tamal huilense, entre otros - crédito Colprensa
La programación de El Espinal incluirá el Día de la Lechona Tolimense, el Reinado Nacional del San Pedro y festivales de orquestas con artistas como Jhonny Rivera, Pipe Peláez, Jhon Alex Castaño y Fruko y sus Tesos - crédito Colprensa

Por su parte, Ibagué vivirá el 52° Festival Folclórico Colombiano del 22 al 29 de junio, con eventos como el Festival Sampedrino de Perros y Gatos, el Día del Tamal Tolimense, el Gran Desfile de San Juan, la elección de la Embajadora Municipal del Folclor y conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Martín Elías Jr. Díaz, Checo Acosta y Felipe Peláez.

Entre los momentos centrales, el domingo 28 de junio se celebrará el Gran Desfile Nacional de San Pedro y la Gala de Coronación del Encuentro Nacional del Folclor.

En Melgar (Tolima), la versión 39 del Festival Sanpedrino se realizará del 18 al 30 de junio. El gran pregón inicial será el 18 de junio, seguido por días intensos de desfiles, concursos, cabalgatas, ferias gastronómicas y conciertos. El lunes 29 se destaca la elección y premiación de las Parejas Embajadoras Festival Sanpedrino y una gran parranda vallenata, mientras que el martes 30 culmina la fiesta con un concierto gratuito y un show pirotécnico.

Las fiestas de San Pedro y San Juan no solo son un homenaje a la herencia religiosa y folclórica, sino que representan un espacio de encuentro para las comunidades, fortaleciendo la economía local a través de la hotelería, la gastronomía y el comercio. Este año, el Huila espera la participación de más de 4.200 artistas, con desfiles renovados, muestras artesanales y actividades para todos los públicos, consolidando la celebración como un referente nacional e internacional.

Celebración folclórica y tradicional que se lleva a cabo en el departamento del Huila - crédito Colprensa
Neiva será la sede principal del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro y rendirá homenaje al aniversario 90 del Sanjuanero Huilense - crédito Colprensa

Para quienes deseen consultar la programación completa de cada municipio y ciudad, se recomienda acudir a los canales oficiales de alcaldías, gobernaciones y organizadores de cada festival. Las fiestas de San Pedro 2026 prometen ser una vitrina cultural y turística donde la música, el folclor y la tradición serán los protagonistas de la mitad de año en el centro del país.

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