Deportes

Esta es la fecha del inicio del segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026

Para el segundo semestre del fútbol colombiano volverán a jugarse 19 fechas y regresará el formato de cuadrangulares, en donde los finalistas provendrán de una fase de grupos

Guardar
Google icon
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
El segundo semestre de la Liga BetPlay se extenderá hasta la segunda semana de diciembre - crédito Dimayor

La Liga BetPlay entrará en receso durante poco más de un mes por el Mundial 2026 y volverá el fin de semana del 25 y 26 de julio, apenas días después de la final de la Copa del Mundo, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium, y una vez concluida la definición del torneo del primer semestre en Colombia.

De acuerdo con el calendario inicial de la Dimayor, la fase regular del campeonato del segundo semestre se extenderá hasta el 8 de noviembre, los cuadrangulares se disputarán entre el 14 de ese mes y el 2 de diciembre, y las finales están previstas para el 8 y 12 de diciembre.

PUBLICIDAD

El mismo medio informó que la máxima categoría del fútbol profesional colombiano se detendrá tras la final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que se jugará este lunes en el estadio Atanasio Girardot, con la serie 3-0 a favor del equipo barranquillero.

Liga BetPlay
La final de la Liga BetPlay tendrá un balón especial, con el que Junior y Tolima buscarán el título - crédito Golty

El Mundial de 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, programado para las 2:00 p. m. de Colombia en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Ese mismo estadio recibirá el debut de la Selección Colombia en la fase de grupos ante Uzbekistán, en la noche del 17 de junio.

PUBLICIDAD

Con ese calendario internacional, la Liga BetPlay II-2026 se pondrá en marcha el fin de semana del 25 y 26 de julio, aunque la primera jornada podría empezar desde el viernes 24. La final del Mundial está fijada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, lo que deja una diferencia de pocos días entre el cierre de la Copa del Mundo y el reinicio del torneo colombiano.

La Dimayor ya publicó el fixture del segundo semestre y difundirá próximamente la programación detallada de los partidos. Ese calendario mantiene las 19 fechas en la fase de todos contra todos y contempla el regreso de los cuadrangulares semifinales en lugar de los playoffs.

Más de 40.000 hinchas de Atlético Nacional llegaron al estadio Atanasio Girardot esperando la remontada - crédito Colprensa
Más de 40.000 hinchas de Atlético Nacional llegaron al estadio Atanasio Girardot esperando la remontada - crédito Colprensa

La fase de todos contra todos tendrá 19 fechas, según la Dimayor, y en la recta final concentrará varios partidos de alto impacto para la clasificación. La fecha 16 quedó marcada por tres clásicos: Nacional contra Medellín, Once Caldas contra Deportivo Pereira y Millonarios contra Independiente Santa Fe.

En la fecha 18 se jugará el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero, un cruce que, según el texto fuente, podría incidir en la definición de los clasificados según la posición de ambos en la tabla. Esa misma jornada también tendrá a Tolima como local frente a Millonarios, mientras que en la fecha 17 se disputará en El Campín el partido entre Millonarios y América.

A continuación, la programación completa de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II:

La Dimayor confirmó la programación de las 19 fechas de la Liga BetPlay 2026/II y el regreso de los cuadrangulares semifinales habituales - crédito Dimayor
La Dimayor confirmó la programación de las 19 fechas de la Liga BetPlay 2026/II y el regreso de los cuadrangulares semifinales habituales - crédito Dimayor
  • Deportes Tolima - Junior de Barranquilla
  • Águilas Doradas - Independiente Santa Fe
  • Alianza FC - Fortaleza FC
  • Boyacá Chicó - Atlético Nacional
  • Once Caldas - Cúcuta Deportivo
  • Internacional de Bogotá - América de Cali
  • Independiente Medellín - Deportivo Pasto
  • Millonarios - Atlético Bucaramanga
  • Llaneros - Deportivo Pereira
  • Deportivo Cali - Jaguares

El calendario ya definió los cruces y la condición de local o visitante para todos los equipos, pero las fechas exactas y los horarios se anunciarán después, según la Dimayor. Esa decisión se adoptó igual que en el torneo del primer semestre.

La razón expuesta es la coordinación del uso de los estadios con las alcaldías locales, ante la posibilidad de que esos escenarios sean destinados a conciertos y otros eventos que obliguen a reprogramar partidos. El anuncio, por ahora, fija la estructura del campeonato, pero no la agenda definitiva de cada jornada.

Temas Relacionados

Liga BetPlayFútbol ColombiaDimayorFPCColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gustavo Puerta, Santiago Arias y Willer Ditta son algunos de los jugadores que no eran titulares antes de la convocatoria, pero que ante Costa Rica y Jordania se abrieron un cupo en el once inicial

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Los lusos buscarán despedirse de su gente con una victoria previo al debut ante RD Congo

Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver en Colombia

El duelo inaugural se juega tras una ceremonia de 90 minutos en el estadio Azteca de Ciudad de México, con música en vivo y el estreno del show oficial del torneo en tres países sede

Inauguración del Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver en Colombia

Estos serían los jugadores que saldrían de Atlético Nacional tras perder la final contra Junior FC

Al menos seis jugadores de los de la actual plantilla del equipo Verdolaga quedarían por fuera para el segundo semestre, sumando al entrenador Diego Arias

Estos serían los jugadores que saldrían de Atlético Nacional tras perder la final contra Junior FC

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en Asunción asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas

Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes encabezan el cartel del Festival Cordillera 2026 en Bogotá: este es el cartel completo

Yina Calderón reaccionó al anuncio de matrimonio de Norma Nivia y Mateo Varela: “Les hice la vida imposible”

Ryan Castro paralizó el barrio Obrero de Cali: más de 10.000 seguidores se reunieron para ver al artista

Deportes

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver en Colombia

Estos serían los jugadores que saldrían de Atlético Nacional tras perder la final contra Junior FC

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título