Esta es la fecha del inicio del segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026

El segundo semestre de la Liga BetPlay se extenderá hasta la segunda semana de diciembre - crédito Dimayor

La Liga BetPlay entrará en receso durante poco más de un mes por el Mundial 2026 y volverá el fin de semana del 25 y 26 de julio, apenas días después de la final de la Copa del Mundo, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium, y una vez concluida la definición del torneo del primer semestre en Colombia.

De acuerdo con el calendario inicial de la Dimayor, la fase regular del campeonato del segundo semestre se extenderá hasta el 8 de noviembre, los cuadrangulares se disputarán entre el 14 de ese mes y el 2 de diciembre, y las finales están previstas para el 8 y 12 de diciembre.

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El mismo medio informó que la máxima categoría del fútbol profesional colombiano se detendrá tras la final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que se jugará este lunes en el estadio Atanasio Girardot, con la serie 3-0 a favor del equipo barranquillero.

La final de la Liga BetPlay tendrá un balón especial, con el que Junior y Tolima buscarán el título - crédito Golty

El Mundial de 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, programado para las 2:00 p. m. de Colombia en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Ese mismo estadio recibirá el debut de la Selección Colombia en la fase de grupos ante Uzbekistán, en la noche del 17 de junio.

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Con ese calendario internacional, la Liga BetPlay II-2026 se pondrá en marcha el fin de semana del 25 y 26 de julio, aunque la primera jornada podría empezar desde el viernes 24. La final del Mundial está fijada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, lo que deja una diferencia de pocos días entre el cierre de la Copa del Mundo y el reinicio del torneo colombiano.

La Dimayor ya publicó el fixture del segundo semestre y difundirá próximamente la programación detallada de los partidos. Ese calendario mantiene las 19 fechas en la fase de todos contra todos y contempla el regreso de los cuadrangulares semifinales en lugar de los playoffs.

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Más de 40.000 hinchas de Atlético Nacional llegaron al estadio Atanasio Girardot esperando la remontada - crédito Colprensa

La fase de todos contra todos tendrá 19 fechas, según la Dimayor, y en la recta final concentrará varios partidos de alto impacto para la clasificación. La fecha 16 quedó marcada por tres clásicos: Nacional contra Medellín, Once Caldas contra Deportivo Pereira y Millonarios contra Independiente Santa Fe.

En la fecha 18 se jugará el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero, un cruce que, según el texto fuente, podría incidir en la definición de los clasificados según la posición de ambos en la tabla. Esa misma jornada también tendrá a Tolima como local frente a Millonarios, mientras que en la fecha 17 se disputará en El Campín el partido entre Millonarios y América.

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A continuación, la programación completa de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II:

La Dimayor confirmó la programación de las 19 fechas de la Liga BetPlay 2026/II y el regreso de los cuadrangulares semifinales habituales - crédito Dimayor

Deportes Tolima - Junior de Barranquilla

Águilas Doradas - Independiente Santa Fe

Alianza FC - Fortaleza FC

Boyacá Chicó - Atlético Nacional

Once Caldas - Cúcuta Deportivo

Internacional de Bogotá - América de Cali

Independiente Medellín - Deportivo Pasto

Millonarios - Atlético Bucaramanga

Llaneros - Deportivo Pereira

Deportivo Cali - Jaguares

El calendario ya definió los cruces y la condición de local o visitante para todos los equipos, pero las fechas exactas y los horarios se anunciarán después, según la Dimayor. Esa decisión se adoptó igual que en el torneo del primer semestre.

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La razón expuesta es la coordinación del uso de los estadios con las alcaldías locales, ante la posibilidad de que esos escenarios sean destinados a conciertos y otros eventos que obliguen a reprogramar partidos. El anuncio, por ahora, fija la estructura del campeonato, pero no la agenda definitiva de cada jornada.