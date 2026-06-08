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Uzbekistán cayó ante Países Bajos, pero dejó una advertencia para la selección Colombia antes del Mundial 2026

El primer rival de la Tricolor en el Mundial perdió 2-1 ante Países Bajos con un gol de penalti en los minutos finales

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En los últimos minutos del partido, el equipo uzbeko terminó encontrando el empate ante el cuadro europeo - crédito VIX

La selección Colombia ya conoce el tipo de rival que tendrá enfrente en su debut mundialista. Aunque Uzbekistán cayó este lunes ante Países Bajos en su último amistoso de preparación para la Copa del Mundo de 2026, el conjunto asiático dejó una imagen mucho más competitiva de la que muchos esperaban y lanzó una advertencia a todos los integrantes del Grupo K, incluido el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

En un encuentro disputado como parte de la preparación para el Mundial, los neerlandeses terminaron imponiéndose por 2-1, pero necesitaron sufrir hasta los últimos minutos para derrotar a una selección uzbeka que jamás renunció al ataque y que incluso estuvo cerca de llevarse un resultado histórico.

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El jugador del Liverpool y que compartió con Luis Díaz le dio la victoria al último minuto del partido ante Uzbekistán - crédito VIX

Uzbekistán y el último partido antes de enfrentar a Colombia

El partido comenzó favorable para los europeos. Un penalti convertido por Cody Gakpo permitió que Países Bajos se fuera adelante en el marcador durante la primera mitad. Más tarde, un gol de Brian Brobbey fue invalidado por fuera de lugar, lo que mantuvo con vida a los asiáticos durante gran parte del compromiso.

Sin embargo, el momento que cambió el partido llegó en la recta final. Los neerlandeses quedaron con un hombre menos tras una polémica expulsión de Guus Til por una mano señalada por el VAR. La decisión generó debate, pues aunque la infracción era evidente, hubo cuestionamientos sobre si realmente merecía una tarjeta roja directa.

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Con superioridad numérica, Uzbekistán aprovechó el impulso emocional y encontró el empate en tiempo de reposición gracias a Igor Sergeev. El gol parecía sellar una valiosa igualdad ante una de las potencias europeas, pero cuando el partido agonizaba, otro penalti volvió a aparecer en favor de Países Bajos y Gakpo no perdonó para decretar el definitivo 2-1.

Más allá del resultado, la sensación que dejó Uzbekistán fue positiva. El combinado dirigido por Fabio Cannavaro demostró orden táctico, intensidad física y personalidad para competir contra un rival de élite. De hecho, la propia prensa internacional destacó que el encuentro sirvió para reforzar la confianza de los asiáticos antes de disputar el primer Mundial de su historia.

Uzbekistán será el primer rival de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, el próximo 17 de junio - crédito Maxim Shemetov /Reuters
Uzbekistán será el primer rival de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, el próximo 17 de junio - crédito Maxim Shemetov /Reuters

Colombia vs. Uzbekistán, debut de ambas selecciones en la próxima Copa del Mundo

La actuación cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta que Colombia será precisamente el primer adversario de Uzbekistán en la Copa del Mundo. El compromiso está programado para el 17 de junio en el Estadio Ciudad de México y marcará el debut de ambas selecciones en el certamen.

Aunque Uzbekistán perdió 2-0 frente a Canadá días atrás, también dejó momentos interesantes durante ese encuentro y generó opciones claras de gol. Incluso una acción desperdiciada por su delantero estrella, Eldor Shomurodov, pudo cambiar completamente la historia de aquel compromiso.

Además, el conjunto asiático llega con el impulso anímico de haber conseguido una clasificación histórica a la Copa del Mundo, la primera de su historia. Esa condición de debutante puede convertirlo en un rival impredecible, sin la presión que suele acompañar a las selecciones tradicionales y con una enorme motivación por demostrar que pertenece a la élite internacional.

Los hinchas de la selección de Uzbekistán que estarán presente en la Copa del Mundo 2026 - crédito Stephane Mahe/Reuters
Los hinchas de la selección de Uzbekistán que estarán presente en la Copa del Mundo 2026 - crédito Stephane Mahe/Reuters

Para Colombia, que llega al torneo con altas expectativas y con figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, el mensaje es claro: no habrá rivales fáciles en el Mundial. El partido frente a Uzbekistán aparece en el papel como uno de los más accesibles del grupo, pero la actuación de los asiáticos frente a Países Bajos demostró que tienen argumentos para complicar a cualquier selección si se les concede espacio o confianza.

A poco más de una semana del debut mundialista, la derrota dejó una lectura positiva para Uzbekistán y una advertencia para Colombia. Los asiáticos cayeron, sí, pero lo hicieron peleando hasta el último segundo contra una potencia europea. Y eso, en la antesala de la Copa del Mundo, puede valer mucho más que una simple derrota.

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