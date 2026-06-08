Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

El vehículo que transportaba a la delegación de Junior recibió impactos en sus vidrios durante el recorrido entre Rionegro y Medellín. - crédito @DeportesEH/X

El bus de Junior de Barranquilla fue atacado con piedras, botellas y huevos durante su traslado desde el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, hacia el hotel de concentración en Medellín, previo al partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Atlético Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre las 6:30 de la tarde de este domingo, luego de que la delegación rojiblanca aterrizara en territorio antioqueño para afrontar el compromiso que definirá al campeón del primer semestre del fútbol colombiano.

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Según la información conocida por El Heraldo, el ataque se registró en una rotonda ubicada después de la salida del aeropuerto. En ese momento, los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y demás miembros de la delegación se desplazaban en el vehículo oficial del club hacia el lugar de concentración.

Objetos impactaron el vehículo durante el recorrido

De acuerdo con los reportes conocidos tras el incidente, varias personas lanzaron objetos que impactaron los ventanales y el panorámico del automotor, mientras los integrantes del equipo permanecían dentro del vehículo.

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Los jugadores se encontraban conversando entre sí y utilizando sus teléfonos celulares cuando comenzaron los impactos contra la estructura del bus.

A pesar de la situación, el conductor continuó el recorrido y no detuvo la marcha del vehículo. Algunos de los huevos alcanzaron el vidrio panorámico, mientras otros objetos golpearon distintas partes externas del automotor.

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La delegación continuó el desplazamiento bajo acompañamiento policial hasta abandonar el sector donde ocurrieron los hechos.

Junior llegó a Medellín con una nómina de 20 jugadores para disputar la final de vuelta de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional. - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior confirmó que no hubo lesionados

Tras el incidente, desde la delegación barranquillera señalaron que ninguna persona resultó herida.

Un integrante del club consultado por El Heraldo indicó que, pese a los objetos lanzados contra el vehículo, la situación no dejó afectaciones físicas entre los ocupantes.

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“Afortunadamente no pasó nada grave. Tiraron piedras, botellas, huevos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Está todo bien, no hay lesionados. Tenemos escolta policial”, señaló la fuente al medio barranquillero.

De esta manera, los jugadores, miembros del cuerpo técnico y trabajadores del club llegaron sin lesiones al sitio de concentración, donde permanecen antes del encuentro programado para hoy lunes.

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El equipo modificó su ruta hacia el hotel

Después de lo ocurrido, la delegación juniorista tuvo que cambiar el recorrido previsto para llegar al hotel ubicado en el sector de El Poblado.

La medida fue adoptada luego de que las autoridades recibieran información relacionada con posibles alteraciones del orden público en otro tramo del trayecto habitual.

Por esta razón, el bus tomó una ruta alterna, lo que generó un retraso en la llegada del equipo a su lugar de hospedaje.

La modificación del recorrido hizo parte de las medidas de seguridad adoptadas para garantizar el traslado de la delegación, que se encuentra en Medellín para disputar el partido más importante de la temporada.

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Atlético Nacional y Junior definirán este lunes al campeón de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Atanasio Girardot. - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Una final con ventaja para el equipo barranquillero

Junior afrontará el compromiso de vuelta con una diferencia favorable en la serie tras imponerse por 3-0 en el partido de ida disputado en el estadio Romelio Martínez.

Ese resultado le permite llegar con una ventaja importante al encuentro que se jugará en el estadio Atanasio Girardot.

El conjunto barranquillero será campeón si gana, empata o pierde por una diferencia inferior a tres goles.

Atlético Nacional, por su parte, necesita una victoria por tres tantos para llevar la definición a los lanzamientos desde el punto penalti o una diferencia de cuatro goles para quedarse con el título durante el tiempo reglamentario.

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El compromiso está programado para este lunes 8 de junio a partir de las 5:00 de la tarde.

Los convocados de Junior para la final

La delegación que viajó a Medellín está integrada por 20 futbolistas.

Entre los convocados aparecen nombres como Luis Muriel, Guillermo Paiva, Brayan Castrillón y Teófilo Gutiérrez, quienes tuvieron participación destacada durante el compromiso de ida.

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En la lista también figuran Mauro Silveira, Jefersson Martínez, Jermein Peña, Daniel Rivera, Edwin Herrera, Juan Ríos, Fabián Ángel, Jesús Rivas y Cristian Barrios, entre otros jugadores.

Las principales ausencias son las de Carlos Bacca y Yimmi Chará, quienes no fueron incluidos en la convocatoria para el partido definitivo de la serie.

La convocatoria de Junior para la final incluye a Luis Muriel, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva, entre otros jugadores. - crédito @JuniorClubSA

Los antecedentes recientes en Medellín

Más allá del resultado conseguido en Barranquilla, Junior llega respaldado por antecedentes favorables en sus más recientes visitas a Medellín.

De acuerdo con Futbolred, las estadísticas muestran que el equipo rojiblanco acumula cuatro partidos consecutivos sin perder frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

En noviembre de 2025 ambos equipos empataron 1-1. Antes de ese resultado, Junior se impuso 3-2 en mayo de 2025, ganó 3-0 en septiembre de 2024 y venció 1-0 en abril de 2023.

Además, en agosto de 2022 igualó 1-1 en Medellín por los cuartos de final de la Copa Colombia, resultado que le permitió avanzar de ronda.