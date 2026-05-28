No fue el final que Junior de Barranquilla esperaba en la Copa Libertadores: así se ubicó en el grupo F

Junior de Barranquilla cerró la Copa Libertadores con una derrota que lo dejó con las manos vacías - crédito Jean Carniel/REUTERS

Junior de Barranquilla fue el equipo colombiano al que peor le fue en los certámenes de la Conmebol, pues apenas consiguió una victoria en las seis jornadas de la fase de grupos en la Copa Libertadores, que cerró frente a Palmeiras en el estadio Allianz Parque y fue goleado por 4-1.

Con esa derrota en São Paulo se terminó la actividad en el grupo F de la Libertadores, en la que Sporting Cristal y Cerro Porteño también se jugaban muchas cosas, pues los peruanos tenían la opción de ir a la Copa Sudamericana, al igual que el Tiburón, y el Ciclón buscaba el liderato.

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Los barranquilleros ahora pasarán la página y se enfocarán en la final de la Liga BetPlay, el último objetivo que les queda en el primer semestre, y enfrentarán a Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez para la ida, el 2 de junio, y la esperanza es ganar para llegar con ventaja a la vuelta en Medellín.

Debacle del Junior en Copa Libertadores

Pese a la inversión realizada en la plantilla, la llegada de refuerzos como Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios, además de mantener la nómina campeona de la Liga BetPlay 2025, al final todo quedó en uno de sus peores fracasos de los últimos años, porque no estaba proyectado este final.

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Junior de Barranquilla terminó en la última posición del grupo F de la Copa Libertadores, luego de sumar apenas cuatro puntos en seis fechas, producto de una sola victoria, un empate y cuatro derrotas, marcó cinco goles y le hicieron 11, una cifra enorme, para una diferencia de gol de -6.

Junior volvió a perder en la Copa Libertadores y eso le costó ser último en el grupo F - crédito Jean Carniel/REUTERS

Pese a la mala campaña a lo largo de toda la fase de grupos, el Tiburón llegó a la última jornada con una opción de caer en la Copa Sudamericana, cosa que tampoco consiguió porque Palmeiras le pasó por encima con la goleada 4-1, e incluso Cerro Porteño le dio una mano.

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Sporting Cristal se quedó con ese cupo a la Sudamericana, pues la goleada sobre el Junior en Brasil le permitió estar tranquilo en Asunción, donde perdió por 2-0 a manos del Ciclón, que avanzó a los octavos de final como líder de la zona, un resultado sorpresivo en el certamen.

Sporting Cristal cayó de visita ante Cerro Porteño en la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 - crédito Prensa Sporting Cristal

De esta manera, el Verdão, con la figura del colombiano Jhon Arias, se ubicó en la segunda posición y deberá mejorar mucho en el segundo semestre, pues también pelea en el Brasileirão y la idea es salir campeón de los dos torneos: la liga local y la Copa Libertadores.

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Grupo F de la Copa Libertadores

Cerro Porteño: 13 puntos (+4) Palmeiras: 11 puntos (+5) Sporting Cristal: 6 puntos (-3) Junior de Barranquilla: 4 puntos (-6)

Un fracaso que se cerró con goleada

Junior quedó eliminado y sin torneo internacional tras perder 4-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque, en un partido en el que Jhon Arias fue la figura con dos goles y se despidió del club antes de partir a la concentración de la Tricolor para el Mundial 2026

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El marcador se abrió temprano: a los seis minutos, Arias anotó el primero tras una asistencia de Gustavo López, uno de los jugadores que más complicaron a la defensa visitante. El Tiburón había avisado desde el minuto uno con una jugada colectiva que terminó con un remate por encima de Jesús Rivas, pero el ritmo inicial no lo sostuvo y dejó espacios.

El atacante colombiano le anotó al equipo de su país, es ya la quinta anotación del Motorcito en este torneo - crédito Paramount

El conjunto colombiano empató a los 37′ con Luis Muriel, que definió de primera tras un pase de Jermain Peña. Antes del descanso, Palmeiras volvió a golpear: a los 40′ marcó el segundo por intermedio de Allan tras una acción individual de López y a los 44′, Jhon Arias firmó su doblete luego de otra asistencia del argentino para quedar mano a mano ante Silveira.

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En el segundo tiempo, el local sentenció la goleada a los 50′ con un tanto de media distancia de Andreas Pereira, que dejó a Junior sin respuesta y sin chances de volver a meterse en el partido.