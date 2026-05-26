El director deportivo de Atlético Nacional, Gustavo Fermani, encendió la polémica tras revelar los equipos más grandes de América

Gustavo Fermani, argentino y director deportivo del club, asegura que por sus hinchas, el verde es el tercer más grande del continente - crédito Un Break/YouTube

El director deportivo de Atlético Nacional, Gustavo Fermani, encendió el debate en el fútbol sudamericano tras asegurar que el conjunto verdolaga hace parte del grupo de clubes más grandes del continente junto a River Plate y Flamengo.

El argentino habló con contundencia sobre la dimensión que, según él, tiene Atlético Nacional dentro de América y defendió la posición histórica del club antioqueño. Fermani dejó claro que sus palabras no buscan agradar a la hinchada, sino que responden a una visión construida desde su experiencia en el fútbol continental.

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“Los tres más grandes del continente son Atlético Nacional, River Plate y Flamengo. Después dicen que lo digo para quedar bien y no”, afirmó Fermani en entrevista con Un Break en YouTube.

Gustavo Fermani junto a William Tesillo en la presentación oficial del central barranquillero- crédito Instagram/@Nacionaloficial

El dirigente explicó que desde hace años conoce el peso internacional del equipo verde, incluso antes de llegar a Colombia. Su experiencia trabajando como scout de River Plate le permitió identificar la importancia de Nacional dentro del continente.

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“Siempre sabía a dónde venía a trabajar. Cuando llegué a Atlético Nacional, como scout de River y esas cosas, ya sabía cómo era Nacional”, comentó el argentino.

Las declaraciones del director deportivo llegan en un momento en el que el club busca consolidar un proyecto deportivo competitivo a nivel local e internacional. Para Fermani, Nacional todavía tiene margen para seguir creciendo y alcanzar un reconocimiento aún mayor en el continente.

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El argentino llegó de River Plate, en donde estuvo vinculado por varios años - crédito Un Break/YouTube

Hinchada de Atlético Nacional

Uno de los puntos que más destacó el dirigente argentino fue la cantidad de aficionados que tiene el cuadro antioqueño. Según sus palabras, muy pocos equipos en Sudamérica cuentan con una masa social tan grande como la de Nacional.

“¿Cómo pueden dudar de ser uno de los grandes del continente con 15 millones de hinchas? Entonces le digo a los hinchas de Nacional: valórense ahí, esto no es por quedar bien”, expresó.

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Fermani incluso insistió en que la afición debe reconocer la dimensión real de la institución y entender que el club tiene características que lo diferencian del resto en América.

“¿Cuántos equipos del continente tienen ese número de hinchas? Valórense, comencemos por ahí”, añadió.

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El director deportivo también explicó que el crecimiento de Atlético Nacional no solamente se refleja en los resultados deportivos, sino también en el fortalecimiento institucional y en la formación integral de los jugadores jóvenes.

“Incluso en lo extrafutbolístico tenemos clase para los chicos formativos de cómo manejar las finanzas, de redes sociales, también de bilingüismo”, aseguró Fermani.

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Además, el argentino manifestó que el club trabaja pensando en el futuro y en seguir aumentando su relevancia internacional. Para él, la participación en competencias globales puede terminar consolidando definitivamente el nombre de Nacional entre los gigantes del continente.

“Si alguno cree que Nacional no puede ocupar ese lugar, trabajamos para llegar ahí. En algún momento lo vamos a lograr, con la participación en el Mundial de Clubes y todo lo vamos a lograr”, afirmó.

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Atlético Nacional es el único bicampeón continental de Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

Títulos de Atlético Nacional

Más allá de las declaraciones de Fermani, los números respaldan parte del debate sobre la grandeza del conjunto verdolaga. Atlético Nacional es el club más ganador del fútbol colombiano con un total de 37 títulos oficiales, repartidos entre campeonatos nacionales e internacionales.

Liga Colombiana (18): 1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I y 2024-II.

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Copa Colombia (8): 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025.

Superliga de Colombia (4): 2012, 2016, 2023 y 2024.

A nivel internacional, Atlético Nacional también construyó una de las historias más importantes del fútbol colombiano y sudamericano.

Copa Libertadores (2): 1989 y 2016.

Copa Merconorte (2): 1998 y 2000.

Copa Interamericana (2): 1990 y 1997.

Recopa Sudamericana (1): 2017.

La Copa Libertadores obtenida en 1989 convirtió a Nacional en el primer club colombiano en conquistar el torneo más importante de Sudamérica. Décadas después, el equipo volvió a levantar el trofeo en 2016 con una generación que quedó marcada en la historia del continente.

Ahora, bajo la gestión deportiva de Gustavo Fermani, el club busca seguir fortaleciendo su estructura institucional y deportiva. El argentino tiene claro que el objetivo de Atlético Nacional es mantenerse como protagonista en Colombia y seguir creciendo internacionalmente.