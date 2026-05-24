La insólita amarilla a Rodrigo Contreras de Millonarios por pelearse con un compañero por cobrar un tiro libre

Así fue la discusión entre los futbolistas de Millonarios por cobrar un tiro libre en el partido contra Boyacá Chicó - crédito X/@WillyRodri13

Millonarios ha tenido una difícil temporada por quedarse por fuera de los ocho mejores en la segunda parte del campeonato y la irregular campaña en la Copa Sudamericana. A los malos resultados deportivos se les sumó la pelea entre Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia por la ejecución de un tiro libre, que expuso la tensión del equipo y precedió al 2-2 final.

El cruce ocurrió cuando el conjunto de Fabián Bustos ganaba 2-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la cuarta jornada de la Copa BetPlay ante Boyacá Chicó. La jugada a balón parado parecía una oportunidad para asegurar la victoria, pero terminó convertida en una escena de tensión dentro del campo.

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Sebastián Valencia y Rodrigo Contreras protagonizaron la bochornosa pelea que terminó en tarjeta amarilla para el argentino - crédito Millonarios

Las cámaras registraron gestos de molestia, una discusión acalorada y empujones leves entre ambos futbolistas. El altercado obligó a intervenir a David Macalister Silva y Leonardo Castro, mientras desde el banco Bustos llamó la atención de su asistente y Radamel Falcao García se levantó de su asiento.

Contreras recibió tarjeta amarilla porque el árbitro advirtió que el delantero argentino punteó el balón cuando su compañero lo intentaba acomodar. El cobro no representó peligro para el arco de Boyacá Chicó, que terminó empatando el partido en la última jugada del encuentro y dejando viva su pelea por clasificar a los octavos de final del campeonato que junta a los equipos de la primera y la segunda división.

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Las otras situaciones de Rodrigo Contreras que han causado malestar en los hinchas

Rodrigo Contreras, de Millonarios, celebra un gol este jueves en el partido de la Copa Sudamericana ante Boston River en el estadio Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

Aunque Rodrigo Contreras es el jugador más importante de Millonarios en el semestre por sus goles contra Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, que valió la clasificación a la fase de grupos y dejar a su rival más importante sin torneo internacional; el tucumano también es el jugador con más goles marcados en el semestre (13).

En redes sociales tras la pelea con Sebastián Valencia por cobrar un tiro libre, recordaron el cruce entre Leonardo Castro y Rodrigo Contreras durante el partido ante Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, cuando ambos discutieron en plena cancha por quién debía patear un penalti.

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El episodio se dio cerca de los 30 minutos del primer tiempo, después de que el árbitro sancionó la falta a favor del conjunto azul. Contreras tomó el balón para ejecutar el cobro desde los 11 pasos, lo que provocó el reclamo de Castro, habitual cobrador en el equipo, y obligó a otros compañeros a intervenir para separarlos.

Rodrigo Contreras marcó dos de los tres goles con los que Millonarios superó en el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Millonarios FC

Tras varios segundos de discusión, Contreras mantuvo la responsabilidad y convirtió el penalti con un remate al centro del arco. Luego fue a celebrar con Castro para desactivar el conflicto.

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El otro acontecimiento que puso a Rodrigo Contreras en el centro de la discusión fue por sus declaraciones donde expresaba su deseo de salir de Millonarios. La declaración llegó cerca de media hora después del partido en el estadio El Campín, cuando jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo ya se habían retirado. Contreras salió solo en la zona mixta y habló con el periodista Carlos Villamil.

El atacante vinculó su incertidumbre a una situación personal que, según dijo al medio DSports, arrastra desde hace tres años y medio: vive lejos de su hijo y de su familia. “Fueron días muy duros para mí, la verdad que la pasé muy mal. Tenía a mi familia lejos, acá estoy solo en Bogotá. Hay veces que cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio”.

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Cuando Villamil le preguntó de forma directa si pensaba salir de Millonarios, Contreras no descartó esa posibilidad: “No sé, quiero descansar, quiero recuperar tiempo con mi familia. La verdad que llevo tres años y medio lejos de mi hijo, de mi familia. Veremos qué pasa”.