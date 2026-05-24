Atlético Nacional vs. Junior FC: estas serían las fechas de los partidos de la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay

Junior y Atlético Nacional protagonizarán la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 - crédito Redes sociales

La final del primer semestre de 2026 en la Liga BetPlay será entre Atlético Nacional, líder de todos contra todos y mejor equipo en la reclasificación del campeonato, y Junior de Barranquilla, segundo sembrado en el sorteo de los play-off y que superó en el camino a Once Caldas y Santa Fe.

Los verdolagas en cuartos de final golearon 9-2 a Internacional de Bogotá en el marcador global y luego golearon 4-1 a Deportes Tolima en las semifinales, confirmando su papel como principal favorito al título de la Liga BetPlay I-2026, beneficiado además por no tener competencia internacional, que le permite al plantel enfocarse en un único torneo.

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Entretanto, Junior FC superó en cuartos de final a Once Caldas 3-2, partido en el que Dayro Moreno desperdició un penalti en los últimos minutos del partido de vuelta, lo que pudo forzar la definición en la tanda de penaltis. En la semifinal enfrentó a Independiente Santa Fe, partido en el que la ida terminó 1-1 y el empate sin goles en la vuelta obligó a conocer al finalista desde los 12 pasos.

Antes del descanso, Junior logró el empate contra Once Caldas en los playoffs en Barranquilla - crédito Colprensa

Hugo Rodallega falló en el único cobro, mientras que el Tiburón marcó sus cinco cobros, con lo que inscribió su nombre en la segunda final consecutiva y podrá defender su título como vigente campeón del fútbol colombiano.

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Las fechas tentativas para la final que estaría manejando la Dimayor, según pudo confirmar Infobae Colombia, son el martes 2 de junio y el lunes 8 de junio, abriendo la llave en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla y cerrando en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La participación de Junior FC en la Copa Libertadores y la jornada electoral del 31 de mayo obligan a la Dimayor a postergar una semana el inicio de la gran final del fútbol colombiano,

La localía en el partido de vuelta la determina la reclasificación, donde Atlético Nacional es líder con 52 puntos, mientras que Junior es segundo con 41 unidades. Las fechas serán confirmadas por Dimayor en los próximos días.

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Nacional vs. Junior, la final más repetida en la historia de los torneos cortos

El Verdolaga se hizo fuerte y derrotó al vigente campeón del fútbol colombiano, y se trepó al primer puesto de la tabla de posiciones-crédito @nacionaloficial/X

Junior y Atlético Nacional volverán a disputar una final de la Liga colombiana por cuarta vez, el cruce más repetido en la definición del título. La primera serie entre ambos se jugó en el segundo semestre de 2004: el equipo de Barranquilla ganó 3-0 en el Roberto Meléndez y en la vuelta Nacional llegó a estar arriba 5-1.

Ese año, un gol del argentino Walter Ribonetto llevó la llave a los penaltis, donde Junior, dirigido por Miguel Ángel ‘Zurdo’ López, se quedó con el trofeo. El siguiente antecedente llegó en el primer semestre de 2014, cuando Junior ganó 1-0 en Barranquilla y Nacional forzó la definición con un tanto de Jhon Valoy en tiempo de reposición.

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La tercera final fue en la Liga 2015-II: Junior se impuso 2-1 en Barranquilla, Nacional respondió 2-1 en Medellín y el campeón se resolvió en el desempate desde el punto penal a favor de los antioqueños. En esa serie el técnico del verdolaga era Reinaldo Rueda, y el título también le dio la clasificación a la Copa Libertadores del año siguiente.

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay 2026

La tabla de reclasificación otorga cupo a las copas internacionales organizadas por Conmebol - crédito Dimayor

Atlético Nacional: 52 puntos / 23 partidos jugados / +30 diferencia de gol. Junior FC: 41 puntos / 23 partidos jugados / +8 diferencia de gol. Deportes Tolima: 37 puntos / 23 partidos jugados / +10 diferencia de gol. Independiente Santa Fe: 35 puntos / 23 partidos jugados / +11 diferencia de gol. Once Caldas: 34 puntos / 21 partidos jugados / +8 diferencia de gol. América de Cali: 34 puntos / 21 partidos jugados / +6 diferencia de gol. Deportivo Pasto: 34 puntos / 21 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Internacional de Bogotá: 21 puntos / 23 partidos jugados / -7 diferencia de gol. Deportivo Cali: 27 puntos / 19 partidos jugados / +4 diferencia de gol. Millonarios: 26 puntos / 19 partidos jugados / +8 diferencia de gol. Independiente Medellín: 26 puntos / 19 partidos jugados / +2 diferencia de gol.