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Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos

El colombiano viajó con el equipo a San Diego pero fue enviado a las gradas, por decisión técnica, luego de sufrir una deshidratación severa tras el parón por la fecha FIFA a finales de marzo

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James Rodríguez acumula cerca de 30 minutos en dos partidos jugados con Minnesota United desde su llegada - crédito X/@MNUFC
James Rodríguez acumula cerca de 30 minutos en dos partidos jugados con Minnesota United desde su llegada - crédito X/@MNUFC

James Rodríguez acompañó a la delegación del Minnesota United hasta California para el partido ante San Diego, que significó la segunda victoria en la temporada 2026 para los Loons. Sin embargo, el capitán de la selección Colombia no fue tenido en cuenta por el entrenador Cameron Knowles, que prefirió mandar al jugador a la graderia.

Las fotografías compartidas por el club estadounidense mostraron al colombiano de camino al estadio Snapdragon, en donde Minnesota se impuso 2-1 al San Diego FC. Además, James no fue incluido en la lista de ausencia para el duelo de la fecha 7, sin embargo, el colombiano no apareció ni en la nómina titular, ni en la lista de suplentes.

El capitán de la selección Colombia también apareció en los videos en el camerino del Minnesota en medio de los festejos por la victoria que le permitió llegar al puesto 9 de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 11 unidades.

El colombiano no fue parte de los jugadores disponibles, pero acompañó a la delegación del Minnesota United hasta San Diego - crédito Minnesota

La ausencia de James Rodríguez respondería al deseo del club de cuidar al futbolista colombiano, que ya se perdió dos partidos desde que jugó más de 120 minutos con la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia. Después del partido contra los galos, el “10″ presentó un cuadro grave de deshidratación, que lo llevó a ser hospitalizado.

El colombiano se recuperó y el club se vio obligado a desmentir los reportes de prensa estadounidense que apuntaban a que James sufría rabdomiolisis. Finalmente, James completó al menos tres sesiones de entrenamiento con el plantel, pero no fue suficiente para ser alineado.

El partido en donde James Rodríguez tendría su esperado debut como titular en Minnesota llegaría el 14 de abril en la Lamar Hunt US Open Cup. El partido será ante Sacramento Republic, equipo de la USL Championship (segunda división del fútbol estadounidense) y uno de los más importantes de este torneo, en condición de visitante y a un único duelo. El enfrentamiento se jugará a las 9:00 p. m. y los partidos serán transmitidos por Paramount +.

James Rodríguez de camino al estadio Snapdragon para presenciar el partido del Minnesota United contra San Diego FC - crédito Minnesota United
James Rodríguez de camino al estadio Snapdragon para presenciar el partido del Minnesota United contra San Diego FC - crédito Minnesota United

Si Minnesota United FC logra la clasificación a octavos de final, la prioridad de localía en su grupo ya está definida por U.S. Soccer. San Jose Earthquakes tiene la primera prioridad de ser local, mientras que Minnesota United FC ocupa la segunda opción dentro del grupo.

Esto implica que, en caso de eliminación de San Jose Earthquakes, cuyo rival será Phoenix Rising FC, y avance del club de Minnesota, este podría jugar los octavos de final en condición de local. El esquema garantiza que la asignación de sedes siga un criterio transparente fijado previamente por la organización.

Los Loons fueron subcampeones en 2019 de este torneo, luego de perder la final 2-1 contra Atlanta United en el Mercedes Benz Stadium.

Así se juega la Lamar Hunt US Open Cup 2026

Oct 1, 2025; Austin, Texas, USA; Nashville SC midfielder Hany Mukhtar (10) kisses the Open Cup trophy after a 2-1 win against Austin FC at Q2 Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images
Oct 1, 2025; Austin, Texas, USA; Nashville SC midfielder Hany Mukhtar (10) kisses the Open Cup trophy after a 2-1 win against Austin FC at Q2 Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images

La Lamar Hunt U.S. Open Cup es el torneo nacional de clubes más antiguo y reúne equipos de distintos niveles del fútbol profesional en Estados Unidos. Los clubes de la Major League Soccer entran en competencia a partir de los dieciseisavos de final.

En la edición 2026 participan 32 equipos en esta instancia, agrupados en ocho bloques regionales, cada uno denominado con el nombre de una figura destacada del fútbol local. El sistema de competición estipula duelos a partido único, y los ganadores de cada llave avanzan inmediatamente a octavos de final.

La segmentación de los grupos y el diseño del calendario fueron pensados para distribuir los desplazamientos y optimizar la planificación de los clubes, según detalló U.S. Soccer. Esta estructura busca facilitar la disponibilidad de estadios y mejorar la coordinación con los compromisos de liga, garantizando condiciones favorables para el desarrollo y la recuperación de los equipos.

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