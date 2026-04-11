Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay

Millonarios y Santa Fe jugarán el primer clásico capitalino de 2026 en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La fecha 16 de la Liga BetPlay se ha convertido en una de las más importantes en el primer semestre de 2026, debido a que varios clubes quieren asegurar su paso a los playoffs, otros esperan seguir en la pelea y algunos solo llegarían por cumplir con el calendario.

Millonarios y Santa Fe tendrán un clásico lleno de necesidades, ambos buscan el triunfo para seguir vivos en el campeonato colombiano, con compromisos internacionales encima y mucha presión por los tres puntos, no solo por la rivalidad histórica en la capital.

De otro lado, será el primer derbi bogotano en la temporada 2026, recordando que la última vez que se vieron las caras, los azules vencieron por la mínima diferencia en los últimos minutos, con anotación de Cristian Cañozales en El Campín para quedarse con la victoria.

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe

Los dos equipos, que vienen de iniciar la fase de grupos en Copa Sudamericana y Copa Libertadores, se enfocan en sacar un triunfo que los mantenga en camino a los playoffs, pues en las últimas jornadas se complicaron y el margen de error es mínimo para ambas escuadras.

El partido de Millonarios y Santa Fe será el domingo 12 de abril, desde las 2:00 p. m., por la fecha 16 de la Liga BetPlay, en la que se encuentran en el puesto 10 con 21 puntos, en el caso de los embajadores, mientras que los cardenales ocupan la casilla 13 con 19 unidades.

Millonarios se complicó en la Liga BetPlay y quedó obligado a realizar una buena campaña para llegar a playoffs - crédiito Millonarios FC

Dicho encuentro se dará en el estadio El Campín, donde se esperan cerca de 35.000 espectadores azules, pues el Ballet Azul será local, y sin ingreso de afición visitante, por decisión del comité de seguridad, para garantizar la logística con los aficionados en las tribunas.

Una de las razones para que Millonarios y Santa Fe jugaran en este horario es por sus partidos de la Conmebol, pues ambos tendrán acción el miércoles 15 de abril, cuando los azules reciban a Boston River en la Sudamericana y los rojos visiten a Corinthians por Copa Libertadores.

Santa Fe viene de empatar ante Deportes Tolima y Peñarol de Uruguay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Casualmente, los dos tuvieron un mal inicio en los certámenes internacionales, pues los embajadores cayeron en Chile frente a O’Higgins por 2-0, por el grupo C, mientras que el León empató en El Campín frente a Peñarol por 1-1, en la zona F.

Altas y bajas

Para el compromiso en El Campín, los dos clubes tienen novedades en sus plantillas, aunque parece que los dirigidos por Pablo Repetto tienen más hombres en el departamento médico, lo que genera preocupación de cara al clásico del domingo 12 de abril.

Yilmar Velásquez y Maximiliano Lovera entraron en la enfermería, luego de lesionarse en la Copa Libertadores ante Peñarol, ambos en el primer tiempo y parece que el mediocampista tiene la situación más grave, al ser un desgarro muscular del isquiotibial derecho.

Santa Fe tiene cuatro bajas para el clásico ante Millonarios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sumado a eso, Mateo Puerta y Ewil Murillo avanzan en su recuperación, el lateral derecho por su desgarro muscular en el recto femoral derecho, mientras que el volante tuvo una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. A ninguno de los dos le alcanza para llegar al clásico.

En el caso de Millonarios, es probable que Carlos Sarabia vuelva a convocatoria, estuvo ausente en tres partidos por una lesión; aunque el técnico Fabián Bustos volvería a apostar todo por Sebastián Castillo como carrilero derecho.

Posibles formaciones

Millonarios: Diego Novoa; Sebastián del Castillo, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, David Mackalister Silva; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristian Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Alexis Zapata, Omar Fernández, Luis Palacios; Hugo Rodallega