Gustavo Puerta aseguró que espera un llamado de la selección Colombia al Mundial de 2026: “Me estoy jugando un puesto”

Gustavo Puerta habló sobre la ilusión que tiene de jugar el Mundial de 2026 con la selección Colombia-crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

El 10 de abril de 2026, en entrevista con la periodista Melissa Martínez, para Espn Colombia el mediocampista Gustavo Puerta expresó desde España su deseo de formar parte de los 26 convocados que representarán a la Selección Colombia en el Mundial 2026, cuya lista aún no ha sido revelada, y se espera que entre el 30 de mayo y 1 de junio se conozca.

El exjugador del Bogotá F.C. acumula experiencia reciente tanto en Europa tras sus pasos por el Hull City de Inglaterra y, actualmente, en el Racing de Santander, compitiendo en la segunda división de España, y liderando la clasificación con su equipo a falta de ocho fechas de la finalización del torneo.

Además, acumuló minutos en la pasada fecha FIFA de marzo, sumando 65 minutos en los partidos ante Francia y Croacia.

El volante del Racing de Santander de España charló en exclusiva con la periodista Melissa Martínez acerca de su presente deportivo en la segunda división de España, y el anhelo de integrar al grupo de 26 jugadores con la selección Colombia en la Copa del Mundo-crédito @ESPNColombia/X

El 10 de abril de 2026, Melissa Martínez consultó sobre el buen presente que vive en el fútbol de España, situación que lo llevó a que fuera llamado por parte de Néstor Lorenzo, y explicó los motivos del buen rendimiento con la “Tricolor”, y se mostró con ilusión por un posible llamado en la lista final de la selección Colombia para el Mundial de la FIFA de Norteamérica:

“Con mucha emoción, mucha ilusión también porque sabía que estos partidos para mí, me estoy jugando un puesto en el Mundial, entonces los tomé con mucha responsabilidad, con muchas ganas, con mucha actitud. Creo que pude hacer un gran trabajo, desde el principio sabíamos que nos enfrentábamos a dos rivales de muy buen nivel y esto también es bueno que nos pasó ahora para saber en qué podemos mejorar y llegar así de la mejor manera al Mundial".

También durante su conversación con Espn, el futbolista destacó el valor de las correcciones y el análisis posterior a cada encuentro, posterior a las derrotas ante Croacia y Francia:

“Lo que más hablamos después de cada partido es en qué fallamos, si hubo errores en coberturas o en la comunicación, o si hay que exigirnos un poco más”.

Gustavo Puerta está en el líder de la segunda división del fútbol español- crédito Real Racing Club

En la misma charla, Puerta subrayó que estos ajustes resultan clave para mejorar antes del Mundial. El oriundo del Valle del Cauca relató que su primera convocatoria se produjo en noviembre de 2025, cuando anotó un gol en la victoria 2-1 ante Nueva Zelanda en Fort Lauderdale (Florida).

Este gol impulsó su preparación y disciplina fuera del campo. Según relató a ESPN, la adaptación en Europa lo llevó a optimizar su entorno profesional, incorporando chef, preparador físico y kinesiólogo:

“Al llegar a Europa estás obligado a dar un poco más. Todas estas cosas las he hecho por el Mundial, pero también porque me ayudarán a crecer como persona y futbolista”.

Faltando 2 meses para el inicio del torneo, el mediocampista reconoció el nerviosismo previo, que interpreta como una demostración de compromiso:

“Día tras día lo vivo con mucha emoción, mucha ilusión porque llegue ese momento y poder ver mi nombre en esa lista que es lo que quiero”.

Estadísticas de Gustavo Puerta en la temporada 2025-2026 con Racing de Santander

Gustavo Puerta llegó proveniente del fútbol inglés - crédito Real Racing Club

En la temporada, Puerta acumula 26 partidos en 2.142 minutos, con tres goles y una asistencia. Además recibió la tarjeta amarilla en 12 ocasiones y fue expulsado en una oportunidad en a segunda división de España.

A continuación, estos son los detalles de sus goles por el momento:

7 de septiembre de 2025 - Liga Hypermotion: 90 minutos y gol en el Almería 2-3 Racing de Santander

10 de enero de 2026 - Liga Hypermotion: 90 minutos y gol en el Racing de Santander 2-3 Real Zaragoza

18 de enero de 2026 - Liga Hypermotion: 90 minutos y gol en el Racing Santander 4-1 Unión Deportiva Las Palmas

En lo que se refiere a la selección Colombia, jugará el 29 de mayo de 2026 en el estadio El Campín su último partido en el país ante Costa Rica, y el 7 de junio de 2026 se medirá en el estadio SnapDragon ante Jordania.