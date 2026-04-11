Figuras de Santa Fe y Junior integran el once ideal de la fecha 1 de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores de América dejó un saldo sin victorias, en donde Junior, Tolima, Santa Fe y Medellín empataron en sus duelos-crédito César Olmedo/REUTERS

La Copa Libertadores prendió motores en la semana del 6 de abril de 2026, y los cuatro representantes de la Liga BetPlay empataron en sus juegos.

En este contexto, el 10 de abril de 2026, la organización del torneo de clubes más importante de América dio a conocer el equipo ideal de la fecha 1, y allí se destacó la presencia del atacante Teófilo Gutiérrez con Junior, y del defensor argentino Emanuel Olivera con Santa Fe, ambos jugadores autores de los goles para sus equipos.

Tras la fecha 1 de la Copa Libertadores, el defensor argentino Emanuel Olivera y el atacante colombiano Teófilo Gutiérrez, integran el once ideal de la semana en la Copa Libertadores-crédito @Libertadores/X

En el listado, Teófilo Gutiérrez fue el futbolista más destacado para Junior, en su empate ante Palmeiras de Brasil en el estadio Jaime Morón de Cartagena, mientras que Emanuel Olivera ingresó al once ideal tras su gol ante Peñarol de Uruguay, el 9 de abril de 2026.

A continuación, este es el equipo ideal de la fecha 1 de la Copa Libertadores:

Portero: Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Defensores: Emanuel Olivera (Santa Fe), Sebastián Coates (Nacional de Uruguay), João Victor (Mirassol FC)

Volantes: Kayke (Corinthians), Matheus Pereira (Cruzeiro), Leandro Paredes (Boca Juniors), Francisco Solé (Universidad Central de Venezuela)

Delanteros: Matías Arezo (Peñarol de Uruguay), Teófilo Gutiérrez (Junior), Bruno Henrique (Flamengo)

Emanuel Olivera abrió la ilusión para Santa Fe, en el empate ante Peñarol

Santa Fe se adelantó en el marcador frente a Peñarol con un gol de Emanuel Olivera al minuto 20 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, durante la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores, el 9 de abril de 2026. El defensor convirtió de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Ómar Fernández Frasica, otorgando a los “Cardenales” la ventaja ante el conjunto uruguayo.

La presión sobre el grupo aumentó tras el triunfo de Corinthians sobre Platense por 2-0 en el estadio Vicente López, de Buenos Aires, Argentina, resultado que coloca a los brasileños provisionalmente en la cima de la zona.

En el desarrollo del partido, Santa Fe priorizó el orden defensivo y buscó ampliar la diferencia mediante contragolpes, mientras que Peñarol mostró dificultades para generar ocasiones y precisión en el último tramo de la cancha.

El arquero Andrés Mosquera Marmolejo mantuvo la tranquilidad del conjunto cardenal con varias intervenciones a remates de media distancia. El equipo bogotano, no obstante, tuvo que realizar ajustes por molestias físicas, con las salidas de Yilmar Velásquez y Maximiliano Lovera antes del descanso.

Los hinchas locales presenciaron un arranque intenso, marcado por la imprecisión de Peñarol en el cierre de la primera parte y el dominio del marcador por parte de Santa Fe de cara al complemento.

Santa Fe volverá a jugar en la Copa Libertadores tendrá que visitar al Corinthians de Brasil, el 15 de abril de 2026, en el estadio Neo Química de São Paulo a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

Teófilo Gutiérrez fue la gran figura del Junior ante el subcampeón de América

Teófilo Gutiérrez fue seleccionado en el once ideal de la semana de la Copa Libertadores tras anotar un gol frente a Palmeiras. El atacante marcó desde el punto penal y se consolidó como líder en el exigente partido ante el conjunto brasileño.

La relevancia de este reconocimiento se potencia con un registro que lo distingue: se trata del primer colombiano mayor de 40 años en convertir en la Copa Libertadores, según la información difundida del estadígrafo español Míster Chip. Además, alcanzó su décimo gol en el certamen, de los cuales seis han sido ante equipos brasileños.

El estadígrafo español reseñó el récord que logró el atacante colombiano-crédito @2010MisterChip/X

El rendimiento de Teófilo Gutiérrez en esta edición refleja una vigencia poco habitual en el fútbol sudamericano. Su aporte frente a Palmeiras fundamentó su inclusión en el selecto equipo ideal semanal del torneo.

El próximo partido del Junior en la Copa Libertadores será de visitante ante Cerro Porteño el martes 14 de abril de 2026 en el estadio General Pablo Rojas, de Asunción (capital de Paraguay), a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia).