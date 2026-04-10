Récord, goles y sueños europeos: la temporada en Hamburgo de Luka Vuskovic, estrella de Croacia, despierta interés

Luka Vuskovic es una de las jóvenes figuras de la selección de Croacia para el Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images

Luka Vuskovic, el defensa croata cedido por el Tottenham Hotspur al Hamburgo, igualó el récord de la Bundesliga como Novato del Mes y despertó el interés de clubes como el Bayern de Múnich y el Barcelona. Con cinco goles en 27 partidos, la joven promesa se consolida en Alemania y su futuro inmediato genera expectativas.

El defensor de Croacia logró cuatro premios en el certamen alemán, marcó cinco goles y aportó una asistencia en 27 encuentros. Este logro lo posiciona como uno de los defensores más prometedores del fútbol europeo y refuerza el interés en el mercado de fichajes.

Por lo pronto, el jugador es parte fundamental de la selección de los Balcanes para el certamen de la FIFA, destacó en el amistoso contra la selección Colombia y quiere liderar la nueva generación de su país para el futuro, pensando en otra presentación histórica como en las ediciones de Francia 1998, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Nuevo premio para Luka Vuskovic

Durante la temporada 2023/24, Vuskovic recibió el premio al Novato del Mes en septiembre, octubre, enero y marzo, igualando la marca establecida previamente por Victor Boniface. El defensor, de 19 años y 1,93 metros de altura, sobresale por su aporte ofensivo en el área rival y por su rendimiento en la defensa del Hamburgo.

Luka Vuskovic, reconocido como el Mejor Novato de marzo en la Bundesliga por su desempeño en Hamburgo - crédito Bundesliga

A falta de dos meses para el cierre de la campaña, el croata aún tiene la oportunidad de superar esta marca si mantiene su nivel. Su desempeño ha sido clave para el Hamburgo y ha captado la atención de observadores del fútbol internacional, así como del combinado de su país para la Copa del Mundo.

Interés europeo por Luka Vuskovic

El éxito de Vuskovic ha atraído la mirada de equipos de la élite continental. Según Fichajes.com, tanto el Bayern Múnich, el equipo del colombiano Luis Díaz, como el Barcelona, encabezan la lista de interesados, pero también se lo vincula con clubes como Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund y Manchester City.

La atención de estos equipos se debe al crecimiento demostrado en la Bundesliga y a la posibilidad de que su proyección se materialice en una oportunidad dentro del mercado de fichajes europeo. Aunque circulan rumores sobre un posible traspaso, el jugador asegura que no se precipita para decidir su próximo paso.

Luka Vuskovic es la estrella del Hamburgo en la Bundesliga y despertó el interés del poderoso Bayern Múnich, así como del Dortmund - crédito Fabian Bimmer/REUTERS

“En el fútbol, nunca se sabe. Podría suceder el año que viene, o dentro de diez años”, declaró Vuskovic al diario alemán Frankfurter Allgemeine. Por ahora, su intención es centrarse en concluir la presente temporada antes de evaluar cambios en su carrera profesional.

Futuro de Vuskovic tras su cesión en Hamburgo

La situación contractual de Vuskovic introduce incertidumbre sobre su futuro inmediato. El Tottenham tiene previsto reincorporar al defensa tras su paso por el Hamburgo, en parte por la necesidad de reforzar la zaga debido a las dudas sobre Cristian “Cuti” Romero y Micky van de Ven.

El exjugador de los Spurs, Ramón Vega, opina que la proyección internacional del croata podría impedir su regreso definitivo a la Premier League. “Vuskovic nunca regresará y su destino es el Bayern”, sostuvo en declaraciones recogidas por Tribuna, reflejando el optimismo del entorno bávaro por conseguir su fichaje.

Luka Vuskovic se concentra en terminar bien la temporada para llegar en forma al Mundial 2026 con Croacia - crédito Travis Register/Imagn Images

No obstante, el propio Vuskovic refrendó su compromiso contractual con el club inglés: “Después de esta temporada volveré a ser jugador del Tottenham”, afirmó. Con contrato vigente hasta 2030, su futuro continúa siendo objeto de especulación y seguimiento por parte de los grandes clubes europeos.

Al finalizar la temporada en el Hamburgo, Vuskovic deberá valorar si reincorporarse al Tottenham o considerar el interés de los gigantes europeos, mientras su evolución será observada de cerca en el ámbito internacional.