Luis Díaz le brinda divididendos inesperados al Bayern Múnich por venta de camisetas: estos son los números del colombiano

Luis Díaz impulsa un crecimiento del 400% en la venta de camisetas del Bayern Múnich en Colombia durante su primera temporada - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Un crecimiento del 400% en pedidos de camisetas en Colombia y la irrupción de un nuevo ídolo para el público sudamericano. Esas son las evidencias del impacto de Luis Díaz en el Bayern Múnich durante su primera temporada con el club bávaro.

El colombiano llegó en el mercado de fichajes del verano de 2025 procedente del Liverpool y desde su llegada se transformó en una de las tres puntas del tridente ofensivo que completan Harry Kane y Michael Olise. Sin embargo, con el paso de los meses y los partidos todo indica que su impacto va más allá.

De acuerdo con el diario muniqués Abendzeitung (AZ), el club ha registrado un aumento del 400% en pedidos de camisetas procedentes de Colombia desde la confirmación de su llegada, así como un 200% de incremento en visitas a la tienda en línea en ese país.

Con estos números, el delantero ex Junior de Barranquilla se ubica ya entre los cinco jugadores con mayores ventas de camisetas del Bayern a nivel global durante la temporada 2025/26, solo superado por el ídolo local, el arquero alemán Manuel Neuer, y el inglés Harry Kane.

El rendimiento de Díaz destaca con 41 participaciones de gol en 40 partidos en lo corrido de la temporada 2025/26, entre goles y asistencias - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Los réditos que generan las camisetas de Díaz se ven ratificados por su rendimiento en el campo de juego. A la fecha, Díaz suma 41 participaciones de gol (repartidas entre 23 goles y 18 asistencias) en 40 partidos, en todas las competiciones con la camiseta bávara. Para dar una idea de lo que representan estas cifras, basta con decir que su antecesor en la banda, Leroy Sané, llegó a 29 participaciones entre goles y asistencias en 45 partidos durante su mejor temporada, la 2021/22.

La llegada de Díaz al Bayern, por 70 millones de euros desde el Liverpool, se concibió inicialmente como una apuesta deportiva y táctica. El director deportivo Max Eberl expresó durante su presentación que el club buscaba “velocidad, goles, asistencias, calidad en el uno contra uno y gran fiabilidad”, enumerando todas las características que Díaz ha sabido aportar tanto en los entrenamientos como en la competición.

En ese sentido, AZ destacó que el impacto de Díaz superó las expectativas de todos, al punto que el club ha reforzado su posicionamiento en mercados emergentes de Sudamérica, siguiendo los pasos de nombres ilustres en la historia del club como los brasileños Lúcio y Ze Roberto, el peruano Claudio Pizarro, o el paraguayo Roque Santa Cruz.

Una prueba del impacto, ahora amplificado por las dinámicas propias de las redes sociales, es que el club le utiliza frecuentemente en sus canales en español para consolidar el vínculo con la audiencia colombiana y latinoamericana, ya sea luciendo la bandera de Colombia o hasta tocando el acordeón con motivo del Oktoberfest, consolidando su rol como embajador de la entidad.

El colombiano se midió a realizar algunas tradiciones bávaras a días de la reanudación de la Bundesliga - crédito Bayern Múnich

El portal también destacó la narrativa de la carrera de Díaz como símbolo de superación social y referente para quienes aspiran a jugar en los principales escenarios del fútbol europeo. “Díaz es un héroe nacional en su país. Un chico que vive el sueño de muchos niños colombianos: escapar de la pobreza y llegar al fútbol europeo de primer nivel. No fue fácil, pero ‘Lucho’ (como se le apoda) lo logró”, reseñaron.

Luis Díaz descansaría en la Bundesliga para concentrarse en la Champions League

Luis Díaz podría tener descanso antes del partido de vuelta ante Real Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El próximo desafío para Díaz y el Bayern será asegurar la clasificación a las semifinales de la Champions League frente al Real Madrid, luego de imponerse por 2-1 en el partido de ida celebrado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Justamente fue el colombiano quien abrió el marcador, llegando a silenciar a un hincha local en medio de la celebración.

Si bien antes tienen que afrontar una nueva fecha de la Bundesliga ante el FC St. Pauli, AZ anticipó que el entrenador Vincent Kompany podría darle descanso.