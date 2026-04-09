Nueva Zelanda anunció partido amistoso contra Inglaterra previo al debut en la Copa Mundial de la FIFA

Inglaterra enfrentará a Nueva Zelanda y Costa Rica en los últimos partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA - crédito England Football

Nueva Zelanda será uno de los dos rivales de Inglaterra en el último doblete de partidos amistosos que se jugarán entre finales de mayo e inicios de junio, previo a la Copa Munidal de la FIFA 2026. Este partido Darren Bazeley lo enfrentará con la nómina de 26 jugadores definida para los duelos contra Irán, Egipto y Bélgica.

El partido contra la nación de los Tres Leones será el 6 de junio en el Raymond Stadium de Tampa a las 4:00 p. m. (hora local). Este será el primer partido en los últimos 20 años de Inglaterra en territorio estadounidense. En cambio, Nueva Zelanda jugó en novembre del 2025 ante Colombia y Ecuador en el país anfitrión de la Copa del Mundo.

La preventa de boletas para el partido iniciará el martes 14 de abril a las 10:00 a. m. (hora de Tampa Bay). Los hinchas deberán registrar su interes en la página web de la ticketera (https://go.tegsport-us.com/the-fa-florida-series-presale).

El Raymond James Stadium, sede de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL y anfitrión del Super Bowl LV en 2021, albergará el tercer partido histórico de los ingleses frente a Nueva Zelanda; los dos choques previos se disputaron en junio de 1991.

Ambos partidos terminaron en victoria de los ingleses. En el primer partido la victoria fue por la mínima diferencia, con gol de Gary Lineker, delantero que pasó por Leicester City, Everton FC, FC Barcelona, Tottenham Hotspur y Nagoya Grampus. En el segundo duelo la victoria fue más amplia, 2-0, con goles de Stuart Pearce y David Hirst.

La histórica goleada de Nueva Zelanda a Chile en la FIFA Series 2025

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Los All Whites lograron su primera victoria ante un rival sudamericano al imponerse 4-1 a Chile en el Eden Park de Auckland, en el último partido de la Auckland FIFA Series. El encuentro, disputado bajo lluvia y con la presencia de unos 500 hinchas chilenos, marcó el partido número 50 de Tim Payne con la selección de Nueva Zelanda, que celebró el triunfo antes de partir hacia la Copa Mundial 2026.

El desarrollo del partido estuvo condicionado por la expulsión de Dario Osorio en el minuto 27, tras dos faltas sobre Kosta Barbarouses, lo que dejó a Chile con diez jugadores. La desventaja numérica facilitó que los neozelandeses aumentaran la presión y ampliaran el marcador tras un inicio con situaciones de peligro para ambos equipos, incluido un gol anulado a Tyler Bindon por fuera de juego.

El local inauguró el marcador con un tanto de Kosta Barbarouses al minuto 31 tras un tiro de esquina, seguido por un gol de Eli Just al 40, validado tras una revisión del VAR de más de cuatro minutos. Jesse Randall amplió la diferencia a los 60 minutos y Ben Waine cerró la cuenta local al 71. Gonzalo Tapia, de Chile, descontó en el minuto 83 para sellar el resultado final.

Nueva Zelanda en el Mundial 2026: partidos, jugadores destacados y DT

Nueva Zelanda fue el único clasificado de la Federación de Oceanía - crédito Rodrigo ARANGUA / AFP

La selección oceánica, que figura actualmente en la posición 87 del ránking FIFA y se integró en el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Egipto:

15 de junio: vs. Irán

21 de junio: vs. Egipto

26 de junio: vs. Bélgica

El técnico Darren Bazeley, nacido en Inglaterra y de 53 años, comanda el equipo desde 2022. Su vínculo con Nueva Zelanda se gestó tras finalizar su carrera como futbolista en ese país y dar allí mismo sus primeros pasos como entrenador, dirigiendo a los seleccionados Sub-17 y Sub-20 antes de sumar experiencia en Estados Unidos y Australia.

La dirigencia lo eligió para encabezar el retorno de Nueva Zelanda a la Copa del Mundo y, tras cumplir ese objetivo al superar ampliamente a sus rivales regionales, la expectativa ahora es avanzar de ronda por primera vez en la historia neozelandesa.

Chris Wood es el capitán de Nueva Zelanda - crédito REUTERS/Chris Radburn

El plantel carece de grandes figuras internacionales, pero cuenta con una base sólida: varios futbolistas se desempeñan en ligas europeas y en la MLS de Estados Unidos, mientras que otros alternan en clubes de la A-League australiana.

A la cabeza está Chris Wood, atacante del Nottingham Forest, considerado el futbolista más determinante del conjunto oceánico. De 33 años, Wood mantiene la senda de su compatriota de los años 90 Wynton Rufer, destacándose por su potencia física, capacidad de juego aéreo y experiencia en la Premier League.