Nueva Zelanda apuesta por la Copa Mundial 2026: busca replicar el éxito del rugby en el fútbol y superar su historial en la FIFA

En 2026 los de Oceanía jugarán su tercera Copa del Mundo - crédito AFP

Debido a que aumentó el número de participantes en la Copa del Mundo para la edición que se disputará en el verano de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, esto hace que las selecciones de menor nivel tengan más oportunidades a la hora de competir.

Uno de los beneficiados en este aspecto es el equipo nacional de Nueva Zelanda, que clasificó a su tercera cita orbital y tiene como objetivo principal ganar su primer partido mundialista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el grupo G, los de Oceanía competirán contra Bélgica, Egipto e Irán, teniendo solo a un favorito al título en la previa como rival directo.

La conformación del cuadrangular fue celebrada en la mayoría de países participantes, puesto que solo Bélgica ha logrado avanzar de ronda entre los mencionados, mientras que los demás equipos han tenido participaciones modestas en sus anteriores clasificaciones.

El debut de Nueva Zelanda será ante Irán el 16 de junio; el 21 del mismo mes se enfrentará a Egipto y en la última fecha del grupo jugará con Bélgica el 26 de junio. Dos de los partidos de la nación de Oceanía se jugarán en Canadá.

Nueva Zelanda es potencia mundial en rugby, lo que buscará replicar en la Copa del Mundo de fútbol en 2026 - crédito AFP

Así le fue a Nueva Zelanda en los mundiales que disputó

Nueva Zelanda ha disputado dos ediciones de la Copa del Mundo: España 1982 y Sudáfrica 2010. En ambas oportunidades, la selección oceánica clasificó a través de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), enfrentando largos procesos eliminatorios y cruzando posteriormente con representantes de otras confederaciones en repechajes intercontinentales.

En el Mundial de España 1982, Nueva Zelanda debutó en la máxima cita del fútbol. El equipo consiguió su boleto tras una eliminatoria extensa que incluyó partidos contra selecciones de Asia y Oceanía. En la fase de grupos, quedó emparejada con Brasil, Escocia y la Unión Soviética.

El primer partido fue ante Escocia, donde el conjunto neozelandés perdió 5-2. Posteriormente, enfrentó a la Unión Soviética, cayendo 3-0. Cerró su participación ante Brasil, que se impuso 4-0. Nueva Zelanda finalizó el torneo sin puntos, con dos goles a favor y doce en contra, siendo eliminado en la primera fase.

La primera participación de Nueva Zelanda fue en la Copa del Mundo que organizó España en 1982 - crédito FIFA

Veintiocho años más tarde, Nueva Zelanda regresó a una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. En la etapa clasificatoria, el equipo superó a otros rivales de Oceanía y luego venció a Bahréin en el repechaje intercontinental, logrando el segundo pasaje mundialista en su historia.

Integró el Grupo F junto a Italia, Paraguay y Eslovaquia. En el debut, empató 1-1 ante Eslovaquia con un gol en tiempo de descuento. En el segundo partido, igualó 1-1 con Italia, el entonces campeón defensor, tras adelantarse en el marcador y resistir el empate italiano de penal. Cerró la fase de grupos con otro empate, 0-0 ante Paraguay. Nueva Zelanda terminó invicta en el grupo, con tres puntos producto de tres empates, pero no avanzó a octavos de final debido a la diferencia de puntos con sus rivales.

A pesar de no superar la fase de grupos, en Nueva Zelanda se celebró la participación en Sudáfrica 2010, principalmente por la igualdad ante Italia, una de las potencias del mundo en fútbol.

En 2010, los de Oceanía empataron los tres partidos que disputaron - crédito EFE

Las expectativas en la previa del comienzo de la Copa del Mundo de 2026 son altas, puesto que se considera como una gran oportunidad para que Nueva Zelanda gane un partido en un torneo de naciones, además de que existe la posibilidad de que clasifique hasta como un mejor tercero a la ronda de eliminación directa.

Cabe recordar que la mejor participación de un país de Oceanía en una Copa del Mundo masculina fue protagonizada por Australia, alcanzando los octavos de final en dos ocasiones: Alemania 2006 y Catar 2022.