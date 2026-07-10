Ministro de Defensa amenazó con expulsión para quienes filtren información tras revelarse fallas en el fusil Jaguar: “Está cometiendo un delito”

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez se dirigio a las Fuerzas Militares - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionara a la divulgación de presuntas fallas del fusil Jaguar, lanzó una advertencia directa a quienes entreguen información reservada a personas no autorizadas: “Quien filtre información, y que quede claro, a personas no autorizadas, está cometiendo un delito y no tendremos duda en sacarlos del ministerio de la fuerza pública”.

Las declaraciones llegaron después de una investigación de La FM que expuso fallas del arma y citó un “informe confidencial” conocido por esa redacción.

En ese contexto, Sánchez reclamó que se reconozca el trabajo institucional previo: “A la Inspección General de las Fuerzas Militares o de la Policía, o sus equivalentes en las demás fuerzas, al trabajo del Ministerio de Defensa Nacional”.

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En su intervención, el ministro diferenció el trabajo periodístico de las filtraciones internas. “Bienvenida la libertad de prensa, bienvenida la comunicación. Y aquí los medios de comunicación están cumpliendo con su tarea, con su responsabilidad de informar”, dijo.

Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X

Sánchez sostuvo que el problema, a su juicio, está en funcionarios o integrantes del sector defensa que entregan información fuera de los canales. “Pero quienes no están cumpliendo esa tarea son algunas personas que están filtrando información de este sector defensa”, afirmó.

El ministro también llamó a encauzar las denuncias por vías formales. “Aquí motivamos que denuncien el delito y que lo hagan a través de los canales respectivos, pero que no cometan delitos”.

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Sobre las obligaciones de confidencialidad, cerró con un mensaje dirigido a quienes tienen acceso a información reservada: “Lean las funciones que firmaron. Lean los compromisos de reserva. Y si ahí dice que está autorizado a filtrar información a personal no autorizado, háganlo, pero si no, absténganse de hacerlo”.

Fusil Jaguar implementado por el Gobierno Petro no podría ser usado en combate

El fusil Jaguar, primer arma larga de diseño y fabricación colombiana, incorpora un 65% de polímeros de alta resistencia y pesa aproximadamente un 15% menos que el sistema Galil ACE que usa actualmente la Fuerza Pública- crédito Presidencia de la República

El informe confidencial de las Fuerzas Militares de Colombia dirigido al Ministerio de Defensa y al presidente Gustavo Petro advierte sobre los riesgos asociados al fusil Jaguar, un arma desarrollada por Indumil con un 65% de polímeros y presentada como innovación nacional.

El documento señala que el fusil no está listo para entrar en servicio, ya que presenta fallas técnicas graves, como detonaciones fuera de recámara y fragilidad estructural, que han ocasionado lesiones a dos militares durante pruebas en Tolemaida. El informe remarca que estos problemas afectan directamente la seguridad de los usuarios, por lo que recomienda realizar ajustes antes de incorporarlo masivamente.

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El análisis interinstitucional, que incluyó a todas las fuerzas armadas y a Indumil, concluyó que el Jaguar requiere mejoras estructurales y materiales para ser considerado apto para una adquisición importante. Además, se menciona que el costo del Jaguar es superior al de otras armas disponibles internacionalmente, en particular el M4A1, cuya compra por el programa FMS resultaría un 34% más económica, según el informe técnico citado.

El presidente Gustavo Petro sostiene el fusil Jaguar durante el acto oficial de presentación en la Fábrica de Armas y Municiones General José María Córdova de Indumil, en Soacha, el 8 de mayo de 2025- crédito Presidencia de la República

El presidente de Indumil, Juan Carlos Mazo Giraldo, defendió la funcionalidad del Jaguar y ofreció una garantía extendida de ocho años, mientras que el Ejército Nacional aclaró que no ha solicitado la compra ni ha destinado recursos para este fusil, ya que sigue siendo un prototipo sin certificaciones internacionales.

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Indumil atribuyó los incidentes durante las pruebas a situaciones propias de la verificación de un arma nueva, indicando que los lesionados no sufrieron heridas graves y que el arma ha resistido la prueba de más de 30 mil disparos.

Expertos como Javier Miranda, ex empleado de Indumil, cuestionan la madurez técnica del Jaguar y ponen en duda la capacidad de la empresa para desarrollar armas competitivas a nivel internacional. Miranda sostiene que la empresa “innova lento y casi siempre está desconectada de las exigencias que realmente necesita el combatiente moderno”.

El desarrollo del Jaguar comenzó en 2020, e incluyó análisis de productos existentes y validaciones técnicas, pero aún enfrenta cuestionamientos sobre su confiabilidad y adecuación a los estándares operativos requeridos.

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