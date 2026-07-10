Médico colombiano dice cuál es el alimento que ayuda a lucir una piel más saludable: “Si comes esto no vas a tener más la piel seca”

El alimento que recomienda el médico Oswaldo Restrepo para ayudar a lucir una piel más saludable: es económico y está en muchas cocinas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La piel seca, áspera o con apariencia de descamación suele asociarse con la falta de hidratación externa y el uso de cremas.

Sin embargo, el médico colombiano Oswaldo Restrepo aseguró en uno de sus videos publicados en YouTube que este problema también puede estar relacionado con la alimentación y la falta de ciertos nutrientes que el organismo necesita para mantener una piel saludable.

Según explicó el especialista, uno de los alimentos que puede contribuir al cuidado de la piel es la zanahoria, especialmente cuando se combina con una fuente de grasa saludable como el aceite de oliva.

Restrepo señaló que una preparación sencilla —una zanahoria mediana rallada acompañada de una cucharada de aceite de oliva— puede incorporarse a la dieta diaria como una forma de aportar betacarotenos, compuestos que el cuerpo transforma en vitamina A, un nutriente relacionado con la renovación celular.

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El médico Oswaldo Restrepo recomienda comer zanahoria con aceite de oliva para mejorar la piel seca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué la zanahoria podría beneficiar la piel?

La zanahoria es reconocida por su contenido de betacarotenos, pigmentos naturales responsables de su característico color naranja. Estos compuestos funcionan como precursores de la vitamina A, es decir, el organismo puede utilizarlos para producir este nutriente cuando lo requiere.

De acuerdo con Restrepo, la vitamina A cumple un papel importante en la formación y renovación de las células de la piel. Por esta razón, explicó que una alimentación deficiente en este nutriente podría relacionarse con problemas como resequedad, aspereza o descamación.

El médico indicó que las cremas pueden ayudar a hidratar la superficie de la piel, pero que una alimentación adecuada permite aportar nutrientes desde el interior del organismo.

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Además, destacó que la vitamina A también participa en otras funciones del cuerpo, como el mantenimiento de las mucosas y el funcionamiento adecuado de la visión, especialmente en condiciones de poca luz.

Oswaldo Restrepo afirmó que la zanahoria con aceite de oliva puede contribuir al cuidado de la piel dentro de una dieta diaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El error de comer zanahoria sin acompañarla

Uno de los puntos centrales del video de Restrepo fue la recomendación de no consumir la zanahoria de manera aislada si el objetivo es aprovechar mejor sus nutrientes.

Según explicó, al ser la vitamina A un compuesto soluble en grasa, necesita combinarse con alimentos que aporten lípidos saludables para facilitar su absorción.

Por eso, recomendó utilizar aceite de oliva, preferiblemente virgen o extra virgen, como acompañante de la zanahoria rallada.

El especialista también advirtió que aumentar la cantidad no significa obtener mejores resultados. En su explicación, señaló que consumir una zanahoria al día sería suficiente dentro de esta práctica y que los excesos de vitamina A pueden generar efectos negativos para la salud.

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Asimismo, durante su intervención, Restrepo enfatizó que la piel tiene un proceso natural de renovación y que los resultados no aparecen de un día para otro.

La vitamina A necesita grasa para su absorción, por lo que Restrepo recomendó acompañar la zanahoria con aceite de oliva virgen o extra virgen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según sus recomendaciones, quienes incorporen esta combinación a su alimentación podrían empezar a notar cambios después de varias semanas, como una sensación de mayor suavidad o menor resequedad.

Sin embargo, aclaró que si una persona mantiene una piel extremadamente seca y no presenta ninguna mejoría después de implementar cambios en su alimentación, es importante consultar con un dermatólogo, ya que puede existir otra causa detrás del problema.

Condiciones como dermatitis, alteraciones hormonales, problemas de tiroides u otras enfermedades pueden requerir un tratamiento específico.

Durante su explicación, el médico colombiano resaltó que la vitamina A no solo está relacionada con la apariencia de la piel, también con el funcionamiento del sistema inmunológico y la protección de algunas barreras del organismo, como las mucosas.

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Restrepo mencionó el papel de este nutriente en enfermedades como el sarampión y recordó que la prevención principal contra esta infección sigue siendo la vacunación.

También hizo una advertencia especial para algunos grupos: las mujeres embarazadas deben evitar el consumo excesivo de vitamina A sin supervisión médica, y quienes toman medicamentos derivados de esta vitamina, como algunos tratamientos contra el acné, deben consultar antes de aumentar su ingesta.