Colombia

Hospitalizaron a la esposa de Carlos Calero, quien se sometió recientemente a un tratamiento contra el cáncer: “Perdí la cuenta de todos los pinchazos que me han tocado”

La estratega y creadora de contenido permanece internada en Bogotá tras complicaciones de salud. Desde redes sociales, compartió mensajes de fe y optimismo, mientras continúa su tratamiento contra el cáncer de seno diagnosticado en 2024

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Carlos Calero
Tomado de Instagram @carloscalero29

La comunicadora y estratega de entretenimiento Paulina Ceballos, esposa del reconocido presentador colombiano Carlos Calero, atraviesa un nuevo episodio de salud tras ser hospitalizada en Bogotá.

La noticia fue confirmada en sus redes sociales, donde la propia Ceballos compartió detalles de su estadía en la clínica, acompañada de mensajes que destacan la fe y la importancia del apoyo familiar.

Su experiencia ha despertado una oleada de solidaridad entre seguidores, colegas y figuras del mundo del espectáculo, quienes han seguido de cerca el proceso de la pareja desde 2024, año en que Ceballos fue diagnosticada con cáncer de seno.

Desde el diagnóstico, Paulina Ceballos ha optado por mantener informada a su comunidad digital y al público, compartiendo con transparencia los desafíos y avances del tratamiento. A través de sus historias de Instagram, mostró imágenes desde la habitación del centro asistencial donde permanece internada, en las que aparece acompañada por su hija mayor, Sofía Calero.

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“Tengo la mejor compañía, Dios, en ese cielo hermoso, mi niña Sofía Calero y superatendida con los mejores. Gracias. Y ya viene mi gordito Carlos Calero”, escribió en un mensaje que reflejó gratitud y optimismo ante la atención recibida.

Paulina Ceballos enfrenta una nueva hospitalización en Bogotá, acompañada por su familia durante este proceso - crédito @pauceballos19/ Instagram
Paulina Ceballos enfrenta una nueva hospitalización en Bogotá, acompañada por su familia durante este proceso - crédito @pauceballos19/ Instagram

En otras publicaciones, la también mánager y creadora de contenido relató con sinceridad los procedimientos médicos recurrentes a los que se ha visto sometida durante este proceso.

“Yo ya perdí la cuenta de todos los pinchazos que me han tocado; lo que sí les digo es que, gracias a Dios, soy muy tranquila, me encomiendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y, por supuesto, a mi Virgencita. Respiro y oro por las manos y la vida de la persona que me está atendiendo. Fe siempre”, compartió, evidenciando la actitud espiritual con la que asume cada reto médico. El mensaje fue recibido con palabras de aliento y admiración por parte de sus seguidores, quienes han destacado su fortaleza y capacidad de resiliencia.

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Paulina Ceballos compartió con sus seguidores el momento en que se rapó para iniciar sus quimioterapias
Paulina Ceballos compartió con sus seguidores el momento en que se rapó para iniciar sus quimioterapias - @pauceballos19 / Instagram

La hospitalización reciente generó inquietud entre los seguidores de la pareja, especialmente por el antecedente del cáncer de seno diagnosticado en 2024. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Ceballos aclaró que el motivo de su ingreso fue un virus y que su estado de salud evoluciona favorablemente. “Fue un virus, gracias a Dios mejorando”, explicó, transmitiendo tranquilidad tanto a su familia como a sus seguidores.

El proceso que enfrenta la familia ha sido largo e intenso. Desde que recibió el diagnóstico de cáncer de seno, Paulina Ceballos ha combinado el tratamiento médico con su vida profesional y familiar.

Más allá de su vínculo con Calero, ha construido una carrera independiente en el sector del entretenimiento y el mercadeo digital en Colombia. Su labor incluye el manejo estratégico de la carrera de su esposo y la generación de contenido enfocado en el empoderamiento femenino, la vida familiar y el bienestar, lo que la ha posicionado como una voz influyente en el entorno digital.

La familia de Paulina decidió mantener en privado la enfermedad de su hijo para proteger su bienestar emocional durante ese difícil momento - crédito @pauceballos19/Instagram
La reciente hospitalización generó preocupación entre sus seguidores, pero Ceballos aseguró que se debió a un virus y que evoluciona de forma positiva - crédito @pauceballos19/Instagram

El propio Carlos Calero, conductor de Día a Día, se ha referido en varias ocasiones a la situación de su esposa. En declaraciones recientes, el presentador barranquillero describió la experiencia como una “travesía” familiar que comenzó hace un año y medio, y que ha requerido de mucha confianza y optimismo.

En el plano personal, la pareja conformada por Carlos Calero y Paulina Ceballos es considerada una de las más sólidas del entretenimiento colombiano. Con más de 28 años de matrimonio, han renovado sus votos en diversas ocasiones y han formado una familia junto a sus dos hijos: Sofía y Carlos Alberto. La transparencia con la que han abordado el proceso de la enfermedad y los retos familiares los ha convertido en referente de resiliencia y apoyo mutuo para muchas familias que atraviesan situaciones similares en el país.

Paulina Ceballos abrió su historia personal sobre cómo ayudó a su hijo a superar un diagnóstico de cáncer en plena adolescencia - crédito @luchadores_elpodcast/Instagram
El diagnóstico de cáncer ha marcado un camino exigente para la familia, que ha sabido equilibrar el tratamiento médico con la vida profesional y personal - crédito @luchadores_elpodcast/Instagram

Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre la evolución clínica de Paulina Ceballos, quien continúa recibiendo atención médica especializada y el respaldo constante de su familia. Mientras tanto, su experiencia se ha convertido en fuente de inspiración para quienes siguen de cerca su historia y buscan ejemplos reales de fortaleza ante la enfermedad.

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