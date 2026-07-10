Colombia

La tradicional cadena Almacenes Flamingo se salvó de la liquidación: esta fue la decisión de la Superintendencia de Sociedades

La decisión evita la liquidación de la cadena y habilita un plan para atender obligaciones por $339.700 millones en una década, con 536 puestos directos protegidos

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La Cámara de Comercio de Medellín acepta el Procedimiento de Recuperación Empresarial solicitado por Almacenes Flamingo - crédito www.flamingo.com.co
La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Almacenes Flamingo y evitó su liquidación - crédito www.flamingo.com.co

La Superintendencia de Sociedades confirmó el 10 de julio de 2026 el acuerdo de reorganización de Almacenes Flamingo, una decisión que evita su liquidación y le permite pagar pasivos por $339.700 millones en 10 años, con lo que preserva su operación comercial y 536 empleos directos.

El acuerdo recibió el respaldo de más del 90% de los acreedores y mantiene la prelación legal de pagos: primero las obligaciones laborales, fiscales y parafiscales; después los acreedores garantizados; y más adelante los proveedores y acreedores quirografarios (es decir, que su crédito no está respaldado por una garantía física o real).

Para los proveedores de cuarta clase se prevé un pago inicial con recursos judiciales liberados y un programa de amortización gradual desde 2028, mientras que los acreedores sin garantía tendrán pagos diferidos y tasas de interés reducidas.

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La entidad señaló que el esquema también impone reglas de gobierno corporativo, restricciones a la distribución de dividendos, deberes de información y la creación de un Comité de Acreedores para supervisar la ejecución del plan. Ese seguimiento busca verificar el cumplimiento de las obligaciones reorganizadas y reducir el riesgo de nuevos incumplimientos.

El acuerdo de reorganización de Almacenes Flamingo, aprobado por la Supersociedades, permitirá pagar pasivos por $339.700 millones en 10 años y preservar 536 empleos directos - crédito @SSociedades/X
El acuerdo de reorganización de Almacenes Flamingo, aprobado por la Supersociedades, permitirá pagar pasivos por $339.700 millones en 10 años y preservar 536 empleos directos - crédito @SSociedades/X

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, con corte al 30 de noviembre de 2025 la empresa reportó activos por $361.188 millones y pasivos por $339.726 millones. La autoridad concluyó que esa estructura patrimonial era ajustada, pero que todavía podía estabilizarse mediante un acuerdo de reorganización.

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La compañía opera 20 establecimientos de comercio en Antioquia y el Eje Cafetero. Su actividad incluye la venta de electrodomésticos, tecnología, muebles, textiles, confecciones y otros productos para el hogar, además de financiación directa a clientes mediante sistemas de crédito.

El plan de pagos fue estructurado con base en el flujo de caja proyectado del giro ordinario del negocio y en la recuperación de cartera. Según la entidad, esos elementos permiten considerar razonable su ejecución y sostenible su cumplimiento en el tiempo.

La Superintendencia de Sociedades estableció reglas de gobierno corporativo, restricciones a dividendos y un Comité de Acreedores para supervisar el acuerdo - crédito @SSociedades/X
La Superintendencia de Sociedades estableció reglas de gobierno corporativo, restricciones a dividendos y un Comité de Acreedores para supervisar el acuerdo - crédito @SSociedades/X

La superintendente de Sociedades encargada Nini Johanna Castañeda dijo que: “La confirmación de este acuerdo demuestra que los mecanismos de reorganización empresarial funcionan cuando confluyen la disposición del deudor y de los acreedores para construir soluciones viables, junto con el rigor técnico, la eficacia y la oportunidad con la que actúa el juez del concurso”.

La funcionaria añadió: “Este caso reafirma que la Superintendencia de Sociedades es una de las entidades más técnicas del Estado y evidencia la solidez de los mecanismos de insolvencia como instrumento para preservar empresas viables, proteger el crédito, conservar el empleo y fortalecer la confianza en el sistema de insolvencia colombiano”.

El presidente de Flamingo anuncia un plan de fortalecimiento operativo y consolidación de canales de venta y crédito - crédito www.flamingo.com.co
Almacenes Flamingo opera 20 establecimientos en Antioquia y el Eje Cafetero con ventas de electrodomésticos, tecnología, muebles, textiles y crédito directo - crédito www.flamingo.com.co

Almacenes Flamingo fue admitida en diciembre de 2025 al proceso de validación judicial de un acuerdo de reorganización extrajudicial.

Esa admisión se sustentó en un acuerdo previo alcanzado dentro de un procedimiento de recuperación empresarial tramitado ante la Cámara de Comercio de Bogotá en octubre de ese mismo año.

Antes de esa etapa, la empresa informó el 2 de octubre de 2025 que había solicitado acogerse a un Procedimiento de Recuperación Empresarial ante la Cámara de Comercio de Medellín para fortalecer su operación futura y superar los problemas financieros que enfrentaba. La cámara aceptó la solicitud y designó como mediador a Julián Andrés Palacio Olayo.

La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa
La Superintendencia de Industria y Comercio previamente estaba realizando una investigación administrativa por posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores en el sistema de ventas con financiación - crédito Colprensa

El escenario previo al acuerdo incluía una investigación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio por posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores en el sistema de ventas con financiación.

En paralelo, la empresa reportaba una caída de activos de $487.183 millones en 2023 a $316.478 millones en 2024, una reducción de ingresos de $512.823 millones a $111.886 millones y pérdidas operacionales que pasaron de $15.849 millones a $61.851 millones.

A ese cuadro se sumaban 46 procesos de embargo y 61 procesos ejecutivos registrados entre 2024 y 2025. La reorganización aprobada ahora evita la quiebra de una cadena fundada en Medellín en 1949, dedicada históricamente al crédito directo para la compra de bienes de consumo en hogares populares.

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