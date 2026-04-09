Así fue el agarrón entre Juan Camilo “el Cucho” Hernández y un compañero por cobrar un penalti en el empate del Real Betis: “Tiene que entenderme a mí”

El delantero colombiano vivió una polémica con uno de sus compañeros en el Real Betis-crédito Pedro Nunes/REUTERS

La acción del fútbol europeo a nivel continental no solo se centra en lo que pasa con la Champions League a nivel nacional con Luis Díaz en el Bayern Múnich y Luis Suárez en el Sporting de Lisboa.

El atacante colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández también se roba el protagonismo en la Europa League, en esta ocasión en lo que fue el empate del Real Betis de España ante el Sporting Braga de Portugal por la Europa League.

El 8 de abril de 2026, el primer duelo de ida quedó empatado a un gol en el estadio Municipal de Braga con los goles de Florian Grillitsch y de Juan Camilo “Cucho” Hernández de tiro penal.

Pero al momento del cobro previo para el empate del Real Betis, se vivió una acción polémica entre el atacante colombiano y el marroquí Abde Ezzalzouli.

La celebración de Juan Camilo "Cucho" Hernández tras empatar el partido ante Sporting Braga-crédito HUGO DELGADO/EFE/EPA

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anotó el gol del empate para el Real Betis en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League frente al Sporting de Braga, celebrado este miércoles en el Estadio Municipal de dicha ciudad.

La previa de la ejecución del tiro penal estuvo marcada por un desacuerdo entre jugadores del Betis. En la previa de la jugada, Abde Ezzalzouli fue derribado por Jean-Baptiste Gorby, lo que originó el cobro. Inicialmente Ezzalzouli intentó ejecutar el disparo, pero tras una discusión con Cucho Hernández, y con la intervención del técnico Manuel Pellegrini desde el banquillo indicando a Hernández como tirador, el colombiano finalmente asumió la responsabilidad.

Este fue el momento de discusión entre el colombiano y el atacante de Marruecos-crédito Zero Zero Portugal/X

Así lo registró el portal deportivo de Zero Zero Portugal, que a través de un video exclusivo desde el estadio, se ve al delantero marroquí molesto, y decide no celebrar el gol del empate de Hernández tras la discusión que hubo.

“Cucho Hernández y Abde discuten por un penalti y el marroquí termina sin celebrarlo. En el partido contra el SC Braga, el equipo del Real Betis empató con un penalti, un suceso que provocó una discusión entre dos jugadores“.

Las declaraciones del técnico Manuel Pellegrini y los protagonistas de la pelea

El cuadro sevillano publicó una foto de Abde y "Cucho" Hernández abrazándose previo al regreso a España-crédito @RealBetis/X

En medio de la polémica, el delantero colombiano fue designado como ejecutor antes del partido, según explicó el técnico Manuel Pellegrini:

“El designado para tirar penales es Cucho, tomó la responsabilidad y lo hizo bien”, declaró el entrenador chileno tras el encuentro.

Al finalizar el encuentro, el colombiano enfatizó a los medios de comunicación, que se trató de una situación de juego y que la relación con su compañero permanece intacta:

“Fue un momento donde hubo algo, pero después nos dimos la mano. Él tiene que entenderme también a mí, si el delantero no tira los penaltis es que está falto de confianza y yo tengo mucha confianza. No ha pasado nada. Esto es el fútbol de élite. Yo entiendo a Abde, ya que provoca el penal y hace buen partido. El míster dijo antes del partido quien se encarga de cobrarlo, me tocaba a mí”, detalló.

Betis espera definir su paso a las semifinales en el Benito Villamarín

Real Betis empató en Portugal-crédito Rita Franca/REUTERS

El empate del Real Betis ante el Sporting de Braga en los cuartos de final de la Europa League deja abierta la eliminatoria para la vuelta en La Cartuja y obliga al equipo dirigido por Manuel Pellegrini a recomponer su rendimiento en la liga española, donde sostener la quinta posición es ya una urgencia competitiva.

El enfrentamiento europeo dejó sensaciones matizadas. Tras un inicio defensivo impreciso—en el que el Sporting de Braga se adelantó en el marcador a los cinco minutos, aprovechando una grave desatención del Betis en un córner al primer palo—los verdiblancos reconstruyeron su juego. El equipo de Carlos Vicens impuso un juego asociativo intenso y presión adelantada que mantuvo en vilo a la defensa visitante durante buena parte de la primera mitad.

En la segunda mitad, ni Betis ni Braga lograron imponerse con claridad. El conjunto andaluz resistió los envites a balón parado y dispuso de una última ocasión para ganar, nuevamente en los pies de Antony, aunque sin éxito. El empate se considera como un resultado positivo en territorio rival, y se valora aún más por el contexto de la fase: una igualdad a domicilio en los cuartos de final de la Europa League brinda al Betis la posibilidad real de definir el pase en Sevilla.

Este resultado recuerda que, pese a la racha adversa, el Betis aún sostiene posibilidades continentales. El regreso temprano del equipo desde Portugal permitió que los jugadores durmieran en casa la misma noche del compromiso, un detalle logístico que favorece la recuperación física y prepara el terreno para los dos entrenamientos previos al decisivo choque.