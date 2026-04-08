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Juan Camilo “Cucho” Hernández no quedó del todo contento con Betis en la Europa League: “Daba impotencia”

El atacante marcó gol en el empate 1-1 frente al Sporting Braga en Portugal, pero reveló momentos en los que se sintió incómodo en el partido

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"Cucho" Hernández celebrando su gol de penal para el empate 1-1 contra Braga en los cuartos de final de la Europa League - crédito Luis Vieira/AP Foto
"Cucho" Hernández celebrando su gol de penal para el empate 1-1 contra Braga en los cuartos de final de la Europa League - crédito Luis Vieira/AP Foto

Real Betis dio un nuevo paso en la Europa League al empatar 1-1 ante el Sporting Braga en Portugal, donde sacó un resultado importante de cara a la vuelta en el estadio La Cartuja, para soñar con llegar a las semifinales y acercarse a una nueva final europea, después de definir el título de la Conference League en 2025.

Juan Camilo “Cucho” Hernández fue la figura de los españoles al marcar el gol de la igualdad y darle tranquilidad a los dirigidos por Manuel Pellegrini, que empezaron perdiendo desde los cinco minutos y resolvieron el compromiso en la parte complementaria.

Sin embargo, el atacante colombiano afirmó que hubo momentos en que el equipo no funcionaba en el campo de juego y arriesgó el compromiso, pero por fortuna, se llevó un punto de Portugal para definir la clasificación en Sevilla, donde también se espera ver más de otro cafetero como Nelson Deossa.

“Es algo a analizar”

Los españoles sufrieron mucho para conseguir la igualdad en la ida de los cuartos de final. El gol tempranero que sufrieron a los cinco minutos, por cuenta de Florian Grillitsch, afectó los planes de la plantilla y el empate se dio por una acción de penal cobrada por Hernández.

El “Cucho” afirmó que “daba impotencia ir perdiendo a los cinco minutos”, pues se dio en un momento en que sus compañeros no se acomodaron en el campo de juego y demoraron mucho tiempo en reaccionar, además de que dicha anotación en contra se dio por un tiro de esquina.

Cucho Hernández cobrando el penal que le dio el empate al Betis frente al Sporting Braga en Portugal - crédito Rita Franca/REUTERS
Cucho Hernández cobrando el penal que le dio el empate al Betis frente al Sporting Braga en Portugal - crédito Rita Franca/REUTERS

“Encajar un gol a balón parado es algo a analizar”, señaló el colombiano, citado por Gol Caracol, añadiendo que esa clase de acciones “es algo que se había hablado”, pues se sabía que Braga podía usar dicha táctica para hacerle daño a los ibéricos en el área y así se dio.

De otro lado, “Cucho” Hernández destacó la actuación del portero del Braga, Lukas Hornícek, al mencionar que “su arquero ha estado bien, pero hemos tenido ocasiones. Hay que rescatar esto para próximos partidos”, añadiendo que “lo más importante es ir de la mano. El jugador que marque, que sea por el bien del equipo“.

Juan Camilo "Cucho" Hernández fue uno de los jugadores más destacados en Betis ante el Braga, no solo por su gol, sino por el esfuerzo en el campo de juego - crédito Pedro Nunes/REUTERS
Juan Camilo "Cucho" Hernández fue uno de los jugadores más destacados en Betis ante el Braga, no solo por su gol, sino por el esfuerzo en el campo de juego - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Finalmente, el cafetero agradeció el apoyo de los aficionados en Portugal, pues cerca de 2.000 personas viajaron desde Sevilla para acompañar al Betis en la ida de los cuartos de final: “El bético siempre da, lo de hoy ha sido una locura. El jueves se dará todo para estar en semifinales”.

Apoyo a Deossa

Nelson Deossa no jugó los últimos cuatro partidos con el cuadro verdiblanco de Sevilla, tres por LaLiga, lo que despertó muchas críticas de los aficionados porque esperaban más del colombiano a lo largo de la temporada, por su rendimiento con Monterrey en 2025, pero las lesiones afectaron su nivel.

Manu Fajardo, director deportivo, habló con la prensa sobre la situación del cafetero y dejó claro que “está tranquilo. Nelson cada vez está madurando más, viene del fútbol de un país totalmente diferente al nuestro, con una cultura totalmente diferente. Nos movemos en una industria donde siempre se prioriza la inmediatez en cuanto al rendimiento”.

El colombiano jugó su primer partido en competición europea, tras perderse los partidos previos por problemas físicos - crédito @realbetisbalompie/Instagram
Nelson Deossa sumó 27 minutos en el partido del Betis contra el Braga por la Europa League - crédito @realbetisbalompie/Instagram

El dirigente explicó que Deossa mantiene su talento y así se ha visto en algunos de los encuentros que disputó en la temporada, con 28 presentaciones en LaLiga, Copa del Rey y Europa League, 15 en condición de titular y realizó una asistencia en la goleada 4-1 al Torrent, de la cuarta división española.

“Cuando ha tenido un poco de continuidad ha demostrado qué clase de jugador es. Ahora toca arroparle, no soltarle la mano y seguir ayudándole porque estoy convencido de que Nelson tiene muchas alegrías que darle al beticismo”, finalizó.

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