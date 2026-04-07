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Hora y dónde ver Medellín vs. Estudiantes en Copa Libertadores 2026: el Poderoso inicia el certamen

En medio de la irregularidad en la Liga BetPlay, el cuadro antioqueño quiere dar el primer paso a octavos en un grupo difícil y un primer rival que espera dar el golpe

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Medellín vs. Estudiantes
Medellín y Estudiantes LP se medirán en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito DIM / Fotobaires

Independiente Medellín es otro de los clubes colombianos que debutarán en la Copa Libertadores, destacó porque superó dos fases previas para llegar a la ronda de grupos y con el objetivo de figurar a nivel internacional porque, en la Liga BetPlay, la campaña no es la mejor.

El Poderoso recibe a Estudiantes de La Plata, uno de los clubes argentinos más destacados en el ámbito local y busca una buena presentación en el certamen de la Conmebol, pues fue cuatro veces campeón del torneo y alcanzó los cuartos de final en la edición 2025.

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Para los dirigidos por el entrenador Alejandro Restrepo, será determinante conseguir el triunfo para empezar con pie derecho el grupo A, en el que también se verá con otra “bestia negra” como Fluminense, actual ganador de la competencia, y el debutante Cusco en la altura peruana.

Hora y dónde ver Medellín vs. Estudiantes

No cabe duda de que será un encuentro lleno de emociones en el estadio Atanasio Girardot, donde el club espera más de 40.000 aficionados para apoyar la plantilla, pues en medio de la crisis de resultados en el campeonato colombiano, el torneo internacional es la llave para recuperar esa confianza.

El duelo entre Medellín vs. Estudiantes abrirá la primera fecha del Grupo A en la Copa Libertadores el miércoles 8 de abril de 2026, a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en la capital antioqueña, donde el Poderoso quiere hacerse sentir.

Independiente Medellín
Medellín llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores en medio de críticas por su rendimiento en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Quienes deseen ver en televisión el partido del rojo frente al “Pincharrata”, podrán hacerlo por el canal deportivo ESPN 2 y en la plataforma por suscripción llamada Disney+ Premium, a la que se puede ingresar desde cualquier teléfono o PC en América Latina.

Contexto y novedades del Medellín

El Independiente Medellín, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, afronta este compromiso internacional tras una campaña discreta en la Liga BetPlay I-2026, donde figura en la posición 14 con 17 puntos y opciones limitadas para avanzar. El club conocido como el ‘poderoso’ clasificó a la fase de grupos tras superar a Juventud de las Piedras y Liverpool en las rondas preliminares, apuntando a una mejora en el escenario continental.

Entre las novedades, el entrenador recupera al atacante argentino Francisco Fydriszewski, que retorna tras una luxación de codo y su ausencia en los últimos tres encuentros. Sin embargo, pierde a su capitán, el centrocampista Didier Moreno, por un esguince de rodilla.

Francisco Fydriszewski
Francisco Fydriszewski fue clave para Medellín en las fases previas de la Copa Libertadores - crédito DIM

De otro lado, se prevé que Baldomero Perlaza ocupe su lugar desde el inicio, y el plantel contará también con figuras como el arquero uruguayo Salvador Ichazo, el defensor Kevin Mantilla, el lateral Frank Fabra y el atacante Francisco Chaverra.

Estudiantes de La Plata: plantel y situación actual

Estudiantes de La Plata, dirigido por Alexander Medina, llega como segundo de la zona A en la Liga Profesional pese a una reciente derrota ante San Lorenzo. El conjunto argentino viajó a Medellín con una lista de 26 futbolistas, buscando un inicio positivo en la fase de grupos.

El plantel tiene como figuras al arquero uruguayo Fernando Muslera, el central Leandro González Pirez y el goleador Guido Carrillo. Destaca también el regreso del extremo colombiano Edwuin Cetré, que vuelve al Atanasio Girardot para medirse a su exequipo, del que salió a inicios de 2025.

Estudiantes llegó a Medellín con sus figuras para iniciar la Copa Libertadores con victoria - crédito Fotobaires
Estudiantes llegó a Medellín con sus figuras para iniciar la Copa Libertadores con victoria - crédito Fotobaires

La única ausencia significativa del cuadro de La Plata, favorito en las apuestas, será el lateral paraguayo Santiago Arzamendia, fuera de convocatoria por una lesión ligamentaria grave en la rodilla derecha.

Con la presencia de futbolistas experimentados y una nutrida convocatoria en ambos planteles, el inicio de la Copa Libertadores promete una jornada de alto interés en el Atanasio Girardot.

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