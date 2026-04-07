Esta es la fecha para la vuelta del partido de Sporting y Arsenal en la Champions: se define el clasificado a semifinales

Sporting de Lisboa y Arsenal dejaron la serie abierta para la vuelta, en los cuartos de la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Sporting de Lisboa y Arsenal disputaron un partido complicado en el estadio José Alvalade, en la ida de los cuartos de final en la Champions League, en la que terminaron el compromiso con victoria para la visita y dejando más emociones para la revancha de la llave del certamen europeo.

Ambos equipos conocen la fecha para su duelo de vuelta, que será en territorio inglés y los locales son los obligados a obtener la clasificación por su condición de favoritos al título y la necesidad de salir campeones en la temporada, pues fueron eliminados de la FA Cup y la Copa de la Liga.

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Por el lado de los portugueses, están a punto de hacer historia porque, en caso de superar la llave, será la primera vez que alcancen unas semifinales de la Champions League, superando a un candidato al trofeo y teniendo en sus filas al colombiano Luis Javier Suárez.

¿Cuándo juegan Arsenal y Sporting Lisboa?

Los británicos dieron el golpe en el último minuto, en un partido complicado porque les anularon una anotación por fuera de lugar y el rival intentó de muchas maneras abrir el marcador, pero Kai Havertz, uno de los suplentes, entró al campo para darle el triunfo a los visitantes en Lisboa.

El compromiso de vuelta entre Arsenal y Sporting Lisboa será el martes 14 de abril, desde las 2 p. m. Los dos clubes definirán a uno de los primeros clasificados a las semifinales de la Champions League. Además, será con un marcador que tiene una leve ventaja para los Gunners.

Sporting de Lisboa quiere aprovechar que la ventaja del Arsenal es mínima para pelear la clasificación a semifinales de Champions - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Dicho partido será en el Emirates Stadium, con capacidad para 60.000 espectadores y donde los dirigidos por Mikel Arteta quieren darle una nueva alegría a los aficionados, quienes sueñan con celebrar un trofeo en la temporada, recordando que también les queda la Premier League.

Sporting de Lisboa llega a la vuelta con la obligación de marcar un gol, para eso tiene a Luis Javier Suárez para poner a soñar a los portugueses con dar el “batacazo” en Londres, pues las apuestas están a favor de los dueños de casa por su juego, plantilla y momento actual.

Luis Javier Suárez será la principal arma de Sporting de Lisboa frente al Arsenal en Londres - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Cabe recordar que el ganador de este encuentro en la capital inglesa, se verá en semifinales con nada menos que el vencedor de la llave entre el Barcelona y Atlético de Madrid, que iniciarán su pelea el miércoles 5 de abril en el Camp Nou y la revancha en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Triunfo agónico gracias a Havertz

El Arsenal se impuso en Lisboa con un agónico gol de Kai Havertz al minuto 91, resultado que marcó la primera derrota del Sporting CP como local en la presente edición de la Champions League. El equipo inglés, dirigido por Mikel Arteta, se apoyó en la destacada actuación del portero español David Raya para encarrilar su pase a las semifinales.

Durante los últimos compases del encuentro, Raya realizó cinco intervenciones, incluyendo dos atajadas decisivas que neutralizaron los ataques lisboetas. Esta solidez defensiva fue clave para que los visitantes viajaran de regreso a Londres con ventaja para el partido de vuelta en el Emirates Stadium.

Kai Havertz celebrando el 0-1 de Arsenal sobre Sporting durante la ida de cuartos de final de la Champions League - crédito MIGUEL A. LOPES/EFE/EPA

El primer tiempo mostró a un Sporting organizado y competitivo, que generó mejores sensaciones que su rival incluso después de compartir un remate al travesaño por bando. Destacó el lateral uruguayo Maxi Araújo como principal desestabilizador ofensivo. Fue el encargado de mayor peligro para la defensa del Arsenal, superando reiteradamente a Ben White y estrellando un disparo violento en el larguero.

El partido se reanudó con mayor dominio visitante. Rui Silva debió intervenir en dos oportunidades para evitar la caída de su portería. No obstante, la primera llegada clara del segundo tiempo nacía en acciones del Sporting CP, con un remate local que se fue cerca del poste defendido por Raya.

Cuando el empate parecía inevitable y el Arsenal se veía conforme con el resultado, surgió Kai Havertz. El alemán, que había sustituido a un Odegaard lesionado, aprovechó la única desconcentración defensiva lisboeta y anotó el 0-1 final en tiempo de descuento.