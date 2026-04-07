Así reseña la prensa inglesa al delantero colombiano Luis Suárez: “Tendrán que silenciar a un hombre que está generando ruido”

En uno de los duelos destacados de la Copa de Europa, el Arsenal de Inglaterra visitará el Sporting de Lisboa-crédito Rita Franca/REUTERS

Comienzan los cuartos de final de la Champions League, y uno de los duelos más destacados que tendrá la fase será el partido que protagonizarán el Sporting de Lisboa, con el colombiano Luis Javier Suárez en su ataque frente al Arsenal de Inglaterra, actual líder de la Premier League 2025-2026.

Por este motivo, la prensa inglesa detalla los puntos fuertes del cuadro portugués, y uno de ellos es la buena actuación que lleva el atacante de la selección Colombia en la actualidad, ya que acumula 33 goles en todas las competencias, y quiere superar los 5 goles que lleva por el momento en la competencia de clubes más importante del mundo.

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La prensa inglesa comparó a Luis Javier Suárez con el goleador noruego del Manchester City Erling Haaland-crédito Pedro Nunes/REUTERS

En lo que es la previa del encuentro entre ingleses y portugueses en el José Alvalade de Lisboa, el periodista Luke Power del diario Daily Mail realizó un informe sobre el colombiano, destacando sus números en la Liga de Portugal, comparando la campaña goleadora con la de la estrella del Manchester City, y recordando la casualidad de que el exatacante del Almería comparte el mismo nombre del goleador uruguayo Luis Suárez.

“Si el Arsenal quiere ganar la Liga de Campeones , primero tendrá que silenciar a un hombre que está generando un ruido volcánico en la Península Ibérica. El Sporting de Lisboa puede parecer el rival más fácil posible en cuartos de final sobre el papel, pero tiene en sus filas a un hombre que no para de marcar: un tal Luis Suárez. No, no es el que muerde. Este tiene 28 años, es colombiano y lleva 33 goles esta temporada en todas las competiciones. Eso son tres más que Erling Haaland”, comenzaron a decir.

Las comparaciones de la prensa inglesa entre Luis Javier Suárez y Viktor Gyökeres, el duelo de goleadores en el Sporting vs. Arsenal

Luis Suárez ha sido comparado con Viktor Gyökeres-crédito Paul Childs/REUTERS-Imágenes en acción

Además del duelo entre la revelación de la Champions League frente a uno de los mejores equipos de Europa en la temporada 2025-2026, el mano a mano de goleadores de Suárez con el delantero sueco Viktor Gyökeres del Arsenal de Inglaterra (delantero que el colombiano reemplazó en la temporada 2024-2025) es uno de los atractivos a analizar para la prensa inglesa.

"Suárez fichó por el Sporting en verano como sustituto de Viktor Gyokeres por 23,5 millones de libras, tras haber marcado 31 goles con el Almería, de la segunda división española, la temporada pasada. Inicialmente, la afición no se mostró muy entusiasmada con el fichaje. Ahora ya no. Muchos observadores lo ven similar a Gyokeres. En Inglaterra aún no se sabe si eso significa que es un jugador formidable o un fracaso, pero Gyokeres ya suma 16 goles con los Gunners, una cifra nada despreciable", comenzaron a analizar.

Por otra parte, también analizaron y citaron las voces autorizadas como la de Sebastián Macías al diario aRenascensa, comparando la agresividad de Suárez con la del delantero sueco, solo haciendo la salvedad en que el atacante sueco es más potente en el juego aéreo.

“Tiene una muy buena capacidad de disparo, tanto con la derecha como con la izquierda. Es un delantero que no pide permiso para disparar. Además, es un jugador muy agresivo, bastante directo, que no teme enfrentarse a los defensores en el uno contra uno, versátil, bueno para conectar el juego entre líneas y trabajar en profundidad. En cuanto a estilo, parece un jugador idéntico a Gyokeres. El juego aéreo no es comparable, pero en cuanto a estilo, juego ofensivo, agresividad, siempre buscando disparar con la derecha o la izquierda, acciones de finalización, es similar”, dijeron.

Estadísticas de Luis Javier Suárez en la temporada 2025-2026

Luis Javier Suárez ha sido uno de los principales protagonistas para el Sporting de Lisboa en la temporada 2025-2026-crédito Pedro Nunes/REUTERS

En la temporada 2025-2026, el colombiano Luis Javier Suárez ha disputado 42 partidos, suma 3.410 minutos en cancha y ha marcado 33 goles en todas las competencias.

En la Copa de Portugal jugó en 5 oportunidades en 396 minutos, y anotó en 3 ocasiones, en la UEFA Champions League lleva 10 partidos en 776 minutos, anotando 5 goles y asistiendo dos veces, mientras que en la Copa de la Liga Portugal jugó las semifinales, y marcó gol en la derrota por 2-1 ante Vitória de Guimarães, el 6 de enero de 2026.

A continuación, estos son los detalles de los goles que anotó el colombiano en la competición europea:

22 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: 82 minutos y gol en el Alverca 1-4 Sporting de Lisboa

17 de marzo de 2026 - Champions League: 116 minutos y gol en el Sporting Lisboa 5-0 Bodø/Glimt

20 de enero de 2026 - Champions League: 90 minutos y doblete en el Sporting Lisboa 2-1 París Saint Germain

26 de noviembre de 2025 - Champions League: 86 minutos y gol en el Sporting Lisboa 3-0 Brujas de Bélgica

1 de octubre de 2025 - Champions League: 45 minutos y gol en el Napoli 2-1 Sporting Lisboa