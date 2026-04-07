A la selección Colombia no le va bien en comparativo con sus rivales de grupo en el Mundial 2026: esto dicen las cifras

La selección Colombia concentró por una semana en el que sería el último ciclo preparatorio antes de conocer la lista definitiva de convocados al Mundial - crédito FCF

La selección Colombia, a cargo de Néstor Lorenzo como director técnico, no atraviesa un buen momento deportivo, a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las derrotas en la fecha FIFA de marzo contra Croacia (2-1) y contra Francia (3-1) dejaron ver varios problemas tácticos en la vigente subcampeona de América.

La preocupación por las recientes derrotas aumenta con el dato revelado por el diario Ovación de Uruguay, en donde evidencia que la Tricolor en los últimos 20 partidos jugados solo ha sumado 29 puntos, consiguiendo el 48% de los puntos disputados (60).

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De los rivales que enfrentará Colombia en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026: República Democrática del Congo, Uzbekistán y Portugal, la Amarilla es la de más flojo rendimiento en los últimos 20 partidos.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

La nación africana ha conseguido 44 puntos, novena en el listado; Uzbekistán, al igual que Portugal, han sumado 40 puntos, por debajo de Colombia solo están Escocia (27), Uruguay (25), Bosnia Herzegovina (24), Ghana (23) y Catar (20). A punto de diferencia con la Tricolor están Paraguay, Arabia Saudí, Jordania y Bélgica, todas con 30.

Por último, a una victoria de diferencia están otras cuatro selecciones: Estados Unidos y Nueva Zelanda con 32 puntos; y Ecuador junto a Suiza con 31 unidades. El top 3 de naciones es liderado por países de África: Marruecos sumó 49 puntos, España 48 unidades y Senegal con 47.

Los últimos 20 partidos de la selección Colombia

James Rodríguez, de la selección de Colombia, ejecuta un tiro de esquina durante la semifinal de la Copa América en Charlotte, Carolina del Norte, el miércoles 10 de julio de 2024 (AP Foto/Jacob Kupferman)

29/03/2026 | Colombia 1-3 Francia | Amistoso internacional 26/03/2026 | Colombia 1-2 Croacia | Amistoso internacional 18/11/2025 | Colombia 3-0 Australia | Amistoso internacional 15/11/2025 | Colombia 2-1 Nueva Zelanda | Amistoso internacional 14/10/2025 | Colombia 0-0 Canadá | Amistoso internacional 11/10/2025 | México 0-4 Colombia | Amistoso internacional 09/09/2025 | Venezuela 3-6 Colombia | Eliminatorias Mundial 04/09/2025 | Colombia 3-0 Bolivia | Eliminatorias Mundial 10/06/2025 | Argentina 1-1 Colombia | Eliminatorias Mundial 06/06/2025 | Colombia 0-0 Perú | Eliminatorias Mundial 25/03/2025 | Colombia 2-2 Paraguay | Eliminatorias Mundial 20/03/2025 | Brasil 2-1 Colombia | Eliminatorias Mundial 19/11/2024 | Colombia 0-1 Ecuador | Eliminatorias Mundial 15/11/2024 | Uruguay 3-2 Colombia | Eliminatorias Mundial 15/10/2024 | Colombia 4-0 Chile | Eliminatorias Mundial 10/10/2024 | Bolivia 1-0 Colombia | Eliminatorias Mundial 10/09/2024 | Colombia 2-1 Argentina | Eliminatorias Mundial 06/09/2024 | Perú 1-1 Colombia | Eliminatorias Mundial 14/07/2024 | Argentina 1-0 Colombia | Copa América (final) 10/07/2024 | Uruguay 0-1 Colombia | Copa América (semifinal)

Figura del fútbol sudamericano pronosticó que Colombia llegará a la final del Mundial 2026

-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El futbolista paraguayo Julio Enciso pronosticó que la selección de Colombia jugará la final de la Copa del Mundo 2026, apostando en entrevistas recientes por un recorrido destacado de la Tricolor que concluiría enfrentando a Paraguay por el título, un vaticinio que involucra tanto criterios deportivos como vínculos personales.

Durante su participación en el programa Versus, Julio Enciso, actual mediocampista ofensivo de la selección paraguaya y jugador del Strasbourg de la Ligue 1 de Francia, ofreció un análisis anticipado del torneo en el que destacó la proyección de Colombia incluso después de las derrotas recientes ante Francia y Croacia. En su simulación detallada, Enciso delineó cómo la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo superaría a Inglaterra en la primera ronda del certamen.

El futbolista continuó seleccionando a Colombia como ganadora ante Países Bajos en la fase siguiente, para luego situarla vencedora en semifinales frente a Portugal. En el desarrollo de su predicción, Enciso anticipó además que Paraguay derrotaría con un marcador de 3-0 a Brasil en la otra semifinal, reservando la final para un duelo sudamericano entre Paraguay y Colombia.

En semifinales, Julio Enciso posicionó a Colombia como ganadora frente a Portugal, y proyectó un triunfo contundente de Paraguay, 3-0 sobre Brasil, lo que llevaría a ambas selecciones sudamericanas a disputar el título mundial en la edición 2026 de la Copa del Mundo.