Luis Suárez despierta el interés de los clubes saudís: deberán pagar 80 millones de euros por el delantero de la selección Colombia

Luis Suárez es el goleador del Sporting Lisboa en la temporada 2025-2026 - crédito Pedro Nunes/ REUTERS

Mientras Luis Javier Suárez, delantero de 28 años, está concentrado con la selección Colombia que perdió su primer partido contra Croacia y tendrá un segundo duelo contra Francia, el interés de clubes por todo el mundo aumenta, luego de su temporada goleadora con el Sporting CP de Portugal.

El delantero colombiano se ha consolidado como la pieza central del ataque en el Sporting de Lisboa, club con el que ha experimentado el mejor momento de su carrera y cuyos recientes logros han captado la atención de varios equipos de Arabia Saudita, interesados en adquirirlo durante el próximo mercado de verano, según informó el medio A Bola.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con una cláusula de rescisión fijada en 80 millones de euros y un contrato vigente hasta 2030, la administración del Sporting evalúa la posibilidad de recibir ofertas significativas, aunque considera a Suárez como figura estratégica para la próxima temporada.

Luis Suárez tiene contrato hasta el 2030 con el Sporting Lisboa - crédito Rita Franca/REUTERS

La campaña actual de Suárez destaca no solo por su capacidad goleadora, también por el monto de su transferencia y el contexto del club. Contratado en el verano pasado desde el Almería por 21.157.675,47 euros, en una operación que, con las variables por objetivos, puede alcanzar hasta los 27,41 millones, el delantero se convirtió en la adquisición más costosa de la historia reciente del Sporting. De acuerdo con A Bola, el valor agregado por incentivos supera los 5,26 millones de euros, cifra que ilustra las expectativas depositadas en su fichaje.

Suárez ha respondido a esas expectativas con resultados contundentes: acumula 33 goles en 42 partidos en todas las competiciones —incluidos 24 tantos en la liga—, lo que lo posiciona como máximo goleador del campeonato portugués, superando por tres goles al segundo en la tabla, Vangelis Pavlidis. Además, en la Uefa Champions League ha convertido cinco goles.

El próximo partido de Luis Suárez con Sporting Lisboa sería contra Santa Clara, el viernes 3 de abril a las 2:30 p. m. partido correspondiente a la fecha 28 de la Primeira Liga.

El insólito gol que se comió Luis Suárez con la selección Colombia ante Croacia

En la primera mitad del partido entre sudamericanos y europeos, el goleador del Sporting de Lisboa protagonizó una acción insólita debajo del arco defendido por el portero Dominik Livaković-crédito @SC_ESPN/X

La derrota de la selección Colombia frente a Croacia por 2-1, en un amistoso internacional disputado el 26 de marzo de 2026 en el Camping World Stadium de Orlando, no solo significó el fin de una racha invicta de 22 partidos en duelos FIFA, también puso en evidencia aspectos tácticos y de definición que preocupan a puertas de la preparación final para el Mundial. La jugada más comentada del partido fue el insólito error de Luis Javier Suárez, que desperdició la oportunidad más clara de la primera parte tras una asistencia precisa de Luis Díaz.

En el minuto 28, Díaz desbordó por la banda izquierda en una acción que desarmó a la defensa rival y, en vez de rematar, optó por habilitar a Suárez, que quedó en posición franca frente al portero croata Dominik Livaković.

La selección Colombia perdió 2-1 contra Croacia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El delantero samario falló en su intento de definir con la pierna izquierda: el balón pasó por debajo de su pie y se perdió una ocasión que podría haber cambiado el destino del encuentro. El defensor Daniel Muñoz intentó corregir la acción, pero su remate salió desviado, ante la incredulidad de sus compañeros, que se llevaron las manos a la cabeza al ver escapar una ventaja clave antes del descanso.

Con la derrota, Colombia perdió un invicto de 15 años ante equipos europeos, que databa del 9 de febrero de 2011, cuando cayó 1-0 ante España en Madrid. Además, se cortó una sucesión de 22 partidos sin conocer la derrota en amistosos de fecha FIFA, siendo la última caída previa el 15 de octubre de 2019 frente a Argelia por 3-0.