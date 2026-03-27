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Técnico de Francia Didier Deschamps anunció que habrá cambios para el partido ante Colombia tras vencer a Brasil: “Es lo que tenía pensado”

El técnico subcampeón del mundo explicó tras el partido ante Brasil, que el objetivo es ver la mayor cantidad de jugadores de cara al Mundial de 2026

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Didier Deschamps explicó que habrían cambios en la nómina titular para el partido ante Colombia, con respecto al equipo que usó ante Brasil-crédito Brian Snyder/REUTERS
Didier Deschamps explicó que habrían cambios en la nómina titular para el partido ante Colombia, con respecto al equipo que usó ante Brasil-crédito Brian Snyder/REUTERS

La selección Colombia ya piensa en lo que será el segundo duelo por la fecha FIFA, el 29 de marzo de 2026, cuando en Washington enfrente a Francia, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Northwest de Landover, Maryland

El objetivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo será pasar la página tras la derrota ante Croacia en Orlando (Florida), y dar una mejor versión del equipo que cayó ante los Ajedrezados (apodo por el cual es conocida la selección de Croacia).

Por su parte, el entrenador Didier Deschamps habló después de la victoria ante Brasil por 2-1 en Boston sobre lo que piensa hacer de cara a lo que será el duelo ante la Tricolor.

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Deschamps explicó que rotará el equipo ante Colombia-crédito Winslow Townson/Imagn Images
Deschamps explicó que rotará el equipo ante Colombia-crédito Winslow Townson/Imagn Images

Después de la victoria ante Brasil, Deschamps explicó que buscará ver a la mayor cantidad de jugadores en esta fecha FIFA, anticipando que rotará el equipo ante la Tricolor para el segundo partido.

Además detalló uno de los posibles cambios: la entrada del defensor central Maxence Lacroix, jugador del Crystal Palace (y compañero de Daniell Muñoz y Jefferson Lerma) en lugar de Dayot Upamecano (colega de Luis Díaz en el Bayern Múnich).

“Sí, es el momento adecuado, estaba planeando. Quiero ver a tantos jugadores como sea posible en este segundo partido. Hoy hay un nuevo jugador internacional con Maxence (Lacroix)”, dijo.

Más detalles de las declaraciones de Didier Deschamps: el concepto del técnico tras la victoria ante Brasil

Didier Deschamps rescató la importancia de ganarle a Brasil-crédito Brian Snyder/REUTERS
Didier Deschamps rescató la importancia de ganarle a Brasil-crédito Brian Snyder/REUTERS

La victoria de la selección de Francia frente a Brasil por 2-1 se consolidó como un hito relevante en la preparación del equipo dirigido por Didier Deschamps, quien destacó tanto el rendimiento colectivo como el desempeño individual de Kylian Mbappé, subrayando la energía y dinamismo que el delantero aporta al conjunto, aspecto central de cara a los próximos compromisos, informó el medio L’Équipe.

En el análisis de la victoria ante el elenco brasileño, Deschamps remarcó la solidez mostrada durante la primera mitad, en la que, según relató al medio L’Équipe, el equipo demostró “una muy buena relación técnica” y un “alto grado de control”. La expulsión de uno de sus futbolistas en la segunda etapa obligó a modificar el plan previsto, lo que implicó una reorganización estratégica para contener los embates del rival.

El seleccionador valoró que “siempre es positivo derrotar a Brasil”, pero insistió en que lo notable fue cómo el plantel ajustó su funcionamiento pese a la inferioridad numérica. En ese sentido, enfatizó que la victoria frente a Brasil no solo reforzó el ánimo del grupo, además permitió comprobar la adaptabilidad táctica y la capacidad de respuesta ante situaciones adversas.

Consultado sobre la disposición de los cuatro atacantes, Deschamps señaló que la principal virtud del equipo reside en un “potencial ofensivo interesante”, aunque recalcó a L’Équipe que la clave no está en la acumulación de individualidades, sino en la fluida ocupación de los espacios y la imprevisibilidad de los atacantes, quienes constantemente alternan posiciones para dificultar la lectura del juego por parte de los rivales.

Mbappé fue titular y su rendimiento ilusiona de cara a futuros desafíos: esto dijo Deschamps

Deschamps resaltó la actitud de Mbappé-crédito Brian Snyder/REUTERS
Deschamps resaltó la actitud de Mbappé-crédito Brian Snyder/REUTERS

En relación con el rendimiento individual de Kylian Mbappé, Deschamps enfatizó que el delantero incrementó su tiempo de juego de manera progresiva, aunque por precaución médica le advirtió que “no podía superar los 65 minutos” en el campo. Pese a esa restricción de carga, el seleccionador expresó a L’Équipe:

“Tiene muchas ganas y fuego en las piernas. Siempre mantiene esa capacidad de marcar la diferencia.”

El compromiso sirvió también como vitrina para observar la inteligencia posicional de futbolistas como Ousmane Dembélé y Michael Olise, cuyas funciones tácticas fueron mencionadas por Deschamps al explicar la importancia de que, cuando Dembélé cambia de posición, otro jugador cubra su espacio original, evitando desajustes defensivos y garantizando la cobertura colectiva.

“No tienen posiciones fijas, pero lo importante es que todos los espacios estén ocupados. Cuando Ousmane (Dembélé)está en una posición diferente, se necesita la inteligencia de Michael Olise para entrar en la banda. Ousmane perdió el balón que no debería haber perdido. Es bueno que pueda bajar a recibir, pero lo importante cuando lo hace es que alguien pueda cubrir su posición original", explicó.

Las críticas del técnico de Francia a las pausas de hidratación

El técnico de Francia criticó las pausas de hidratación detallando que las mismas pueden cambiar el desarrollo de los partidos-crédito Brian Snyder/REUTERS
El técnico de Francia criticó las pausas de hidratación detallando que las mismas pueden cambiar el desarrollo de los partidos-crédito Brian Snyder/REUTERS

Deschamps abordó también el impacto de las pausas de hidratación durante el juego, fenómeno que, a su juicio, transforma el ritmo y la estructura de los partidos.

“Sí, lo cambia. Si vas ganando en tres minutos, todo se detiene. Puede ser útil cuando no estás jugando bien, pero también puede tener el efecto contrario. Nos adaptamos. Las cadenas de televisión están contentas porque genera más publicidad. Prácticamente jugamos cuatro cuartos“, reflexionó.

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