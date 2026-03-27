Iván Mejía criticó a la selección Colombia y a James Rodríguez tras la derrota ante Croacia: “Nos vamos a llevar una sorpresita”

El comentarista se fue en contra de Néstor Lorenzo y James Rodríguez tras la derrota de la selección Colombia por 2-1 ante Croacia en Miami-crédito Jesús Aviles/Infobae

La derrota de la selección Colombia por 2-1 ante Croacia en el primer amistoso de la fecha FIFA generó duras reacciones tanto por parte de la hinchada como de la prensa deportiva nacional.

Uno de ellos de los que se unió a las críticas recibidas por parte de Néstor Lorenzo fue el periodista y comentarista de RTVC Iván Mejía Álvarez.

Como es habitual, el experiodista de Caracol Radio habló tras el partido desde su análisis del juego, y fue muy crítico con la labor realizada por parte de la Tricolor.

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El comentarista fue tajante al afirmar que la selección Colombia necesita ajustar desde la parte táctica de cara al Mundial de 2026-crédito @PajaritoDeIvan/X

Tras concluir el partido en Orlando, Mejía describió como “flojo” el juego que mostró la selección Colombia, e hizo un llamado a que el equipo de Lorenzo debe mejorar desde el aspecto táctico:

“Flojito lo que se vio con Croacia. Si no ajustamos los mecanismos tácticos en defensa, apretamos y presionamos para recuperar en el medio y nos asociamos en ataque, nos vamos a llevar una sorpresita con Francia. Quintero tiene más ritmo que James. Flojito lo que se vio con Croacia“, explicó.

Mejía se refirió al tema de James Rodríguez

El comentarista también criticó la actuación del volante del Minnesota United en la derrota de la Tricolor frente a Croacia-crédito @PajaritoDeIvan/X

Por otra parte, el comentarista habló sobre el partido de James Rodríguez (titular durante 63 minutos y siendo reemplazado por Jorge Carrascal del Flamengo de Brasil), fu tajante al afirmar que el volante del Minnesota United está mal a nivel físico para ir a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 tras lo mostrado en la derrota ante Croacia:

“James esta lejoooos de tener una condición física idónea para jugar el Mundial. Y el tiempo corre…“, opinó.

La Tricolor cayó ante Croacia en su primer reto de fuego en la fecha FIFA

Los jugadores de la selección de Croatia celebran tras marcar ante Colombia en un partido amistoso efectuado el jueves 26 de marzo de 2026 en Orlando, Florida-crédito Kevin Kolczynski/AP Foto

En su primer enfrentamiento absoluto, la Selección Colombia sufrió una derrota por 2-1 frente a Croacia en un partido amistoso jugado en Orlando, Estados Unidos, como parte de su preparación para el Mundial 2026. El resultado deja al conjunto sudamericano con la necesidad de ajustar su estrategia defensiva y táctica, tras haberse medido ante un rival que fue subcampeón en el Mundial Rusia 2018 y ocupó el tercer puesto en Qatar 2022.

La Tricolor abrió el marcador en el inicio del partido, con un gol de Jhon Arias al minuto 2. El volante del Palmeiras definió de pierna izquierda tras un centro de Johan Mojica, favorecido por un leve desvío en el atacante croata Ivan Perisic que descolocó al portero Dominik Livakovic. Sin embargo, la reacción croata fue inmediata: el defensor Luka Vuskovic igualó el resultado apenas cuatro minutos después, consolidando la presión europea desde los costados y forzando al sistema defensivo colombiano a reajustarse constantemente,

En los minutos iniciales, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo exhibió personalidad frente a una Croacia plagada de figuras de trayectoria mundialista. La conexión entre James Rodríguez y Luis Díaz generó ocasiones claras, siendo Díaz quien más incomodó a la zaga europea.

A los 28 minutos, el futbolista del Liverpool asistió a Luis Suárez, quien falló la definición ante el arco vacío. Poco después, un remate individual de Díaz exigió una intervención de Livakovic que desvió el balón al tiro de esquina.

Cuando parecía que la igualdad cerraría la primera etapa, el guardameta Vargas falló en la salida tras un tiro de esquina y permitió que Matanovic marcara el 2-1 de cabeza. Este desajuste defensivo modificó el planteamiento colombiano para la segunda mitad.

Colombia regresó al terreno de juego sin modificaciones en el entretiempo y mantuvo la intensidad ofensiva. Luis Díaz continuó como el futbolista más desequilibrante, aunque la defensa croata logró cerrarle los espacios a partir del minuto 55. El capitán croata Ivan Perisic lideró a su equipo y alejó a los sudamericanos del área rival.

A pesar de los intentos finales de la Tricolor, el seleccionado europeo controló los tiempos del partido. Los remates de Nikola Vlasic y otro disparo que se estrelló en el travesaño evidenciaron el predominio croata entre los minutos 60 y 68.

Una de las claves del encuentro amistoso disputado en Orlando fue la capacidad de Croacia para ajustar su esquema defensivo y aprovechar los errores de Colombia, lo que deja un saldo de lecciones para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la antesala del máximo torneo internacional.