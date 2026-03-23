Deportes

Esta será la camiseta que Francia usará en el Mundial 2026 y estrenará contra la selección Colombia en los amistosos de marzo

Las prendas de los Blues serán un homenaje a la Estatua de la Libertad, regalada por el gobierno francés a Estados Unidos durante el centenario de su Independencia

Guardar

Las camisetas con las que Francia competirá en el Mundial 2026 son un homenaje a la Estatua de la Libertad, regalo de Francia a Estados Unidos para conmemorar el centenario de la independencia del país norteamericano - crédito Selección de Francia

La Federación Francesa de Fútbol y la empresa estadounidense Nike han presentado las dos nuevas camisetas que la selección francesa vestirá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con la información publicada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), el lanzamiento está acompañado de una campaña denominada “Libres de jugar”, centrada en la identidad nacional y la dimensión simbólica de los uniformes, y cuyos detalles han sido difundidos desde el primer día de concentración del equipo dirigido por Didier Deschamps.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las nuevas camisetas para la selección francesa de fútbol incorporan la tecnología Aero-Fit de Nike, diseñada para mejorar la transpirabilidad del tejido y optimizar la evacuación de la humedad, según la información difundida por la marca. El modelo de visitante añade la tecnología Cross-Dive, que entrelaza hilos verdes y blancos

El uniforme de local será
El uniforme de local será estrenado en el partido amistoso contra Colombia - crédito Federación Francesa de Fútbol

En la versión local, el característico azul francés domina la prenda y busca simbolizar tanto la tradición como la ambición de las nuevas generaciones del equipo. El estampado repetitivo FFF, integrado en la tela, junto con el cuello polo blanco y etiquetas tricolores en mangas y pantalones cortos. El escudo y el logotipo Swoosh presentan un acabado metálico cobrizo, inspirado en el color original de la Estatua de la Libertad, elemento que unifica visualmente ambas camisetas.

Este es el uniforme visitante
Este es el uniforme visitante de la selección de Francia para el Mundial 2026 - crédito Federación Francesa de Fútbol

La camiseta visitante es llamada “Liberté” y su diseño se inspira directamente en la Estatua de la Libertad, monumento que Francia regaló a Estados Unidos hace 140 años, y en 2026 se celebrarán 250 años de la independencia estadounidense, explicó la FFF. El uso del verde grisáceo reproduce fielmente la pátina adquirida por la estatua a causa de la oxidación del cobre, mientras que detalles como el escudo de la federación y el logotipo de Nike lucen un efecto metalizado cobrizo en homenaje a la apariencia original del monumento, según precisó Nike al medio L’Équipe.

Las dos camisetas han sido diseñadas con el objetivo de acompañar a la selección francesa “lo más lejos posible” en la competición, según la FFF. Los futbolistas estrenarán la camiseta “Liberté“ el jueves 26 de marzo, cuando se enfrenten a Brasil en Foxborough (Massachusetts), y la indumentaria local estará en el campo el domingo 29 de marzo, en el partido contra Colombia en Landover (Maryland), señaló la Federación Francesa de Fútbol.

Esta es la convocatoria de Francia para enfrentar a la selección Colombia en marzo: Kylian Mbappé, el más destacado

Francia jugará en el Mundial
Francia jugará en el Mundial 2026 en el grupo I junto a Senegal, Noruega y el repechaje internacional - crédito Federación Francesa de Fútbol

Francia dio a conocer este jueves su lista de 26 jugadores convocados para el amistoso ante Colombia, previsto para el 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, según informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF). En la nómina destacan figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, compañero de Luis Díaz en el FC Bayern Múnich.

Arqueros

  • Lucas Chevalier - PSG
  • Paris SG Mike Maignan – AC Milan
  • Brice Samba – Stade Rennais

Defensores

  • Lucas Digne – Aston Villa FC
  • Malo Gusto – Chelsea FC
  • Lucas Hernandez – Paris SG
  • Théo Hernandez (– Al Hilal FC
  • Pierre Kalulu – Juventus
  • Ibrahima Konate – Liverpool FC
  • Maxence Lacroix – Crystal Palace
  • Dayot Upamecano – FC Bayern Munich

Mediocampistas

  • Eduardo Camavinga – Real Madrid CF
  • N’Golo Kante – Fenerbahce SK
  • Manu Kone – AS Roma
  • Adrien Rabiot – AC Milan
  • Aurélien Tchouameni – Real Madrid CF
  • Warren Zaïre-Emery – Paris-SG

Delanteros

  • Maghnes Akliouche – AS Monaco
  • Rayan Cherki – Manchester City FC
  • Ousmane Dembélé – Paris-SG
  • Désiré Doué – Paris-SG
  • Hugo Ekitike – Liverpool FC
  • Randal Kolo Muani – Tottenham Hotspur FC
  • Kylian Mbappé – Real Madrid CF
  • Michael Olise – FC Bayern Munich
  • Marcus Thuram – Inter Milan

Temas Relacionados

Selección Francia Mundial 2026Mundial 2026Selección ColombiaColombia vs. FranciaColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña: Santiago Buitrago y Nairo Quintana, los mejores colombianos en el primer día de carrera

La primera jornada de la carrera consta de 172 kilómetros y dos puertos de tercera y primera categoría con inicio y meta en Sant Feliu de Guíxols

Etapa 1 de la Vuelta

Nueva Caledonia llegó a Guadalajara para los partidos de repechaje de la FIFA: así es el fuerte esquema de seguridad que custodia a la selección

La representante de Oceanía es la selección con menor ránking FIFA de las participantes en el repechaje y aspira a integrar el grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán

Nueva Caledonia llegó a Guadalajara

Los mensajes de Falcao, la FCF y otras instituciones por la repentina muerte de Santiago Castrillón, jugador sub-20 y joya de Millonarios

El juvenil se desplomó durante un partido de la Supercopa Juvenil Sub20 entre los Embajadores e Independiente Santa Fe y luchó dos días por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos

Los mensajes de Falcao, la

“Hoy el fútbol se detiene”: Millonarios confirma muerte de Santiago Castrillón tras colapso en partido en Bogotá

Millonarios confirmó la muerte del joven futbolista Santiago Castrillón tras sufrir un colapso en un partido en Bogotá, pese a recibir atención médica inmediata y ser trasladado a un centro hospitalario

“Hoy el fútbol se detiene”:

James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

La suplencia del experimentado mediocampista, que entró en remate del empate sin goles ante Seattle Sounders como local, alimentó las preguntas sobre su adaptación al fútbol estadounidense y su preparación para los próximos amistosos de la ‘Tricolor’

James Rodríguez sumó apenas 13
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra que disidencias estarían

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

ENTRETENIMIENTO

‘Feid vs. Ferxxo’: el colombiano

‘Feid vs. Ferxxo’: el colombiano anunció las fechas del ‘Falxo Tour’ en Estados Unidos

Andrea Valdiri respondió con firmeza a seguidora que criticó los excesos en la fiesta de 15 de su hija: "No todo vale en redes"

Alexa Torrex rompe consu prometido Jhorman Tolosa en plena gala y revoluciona 'La casa de los famosos Colombia'

Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con candentes fotografías en lencería

Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con emotiva celebración de cumpleaños a distancia: “Mi amante, mi complemento”

Deportes

Etapa 1 de la Vuelta

Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña: Santiago Buitrago y Nairo Quintana, los mejores colombianos en el primer día de carrera

Nueva Caledonia llegó a Guadalajara para los partidos de repechaje de la FIFA: así es el fuerte esquema de seguridad que custodia a la selección

Los mensajes de Falcao, la FCF y otras instituciones por la repentina muerte de Santiago Castrillón, jugador sub-20 y joya de Millonarios

James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

Luis Suárez extendió su imparable racha con Sporting de Lisboa: el samario se despidió con gol antes de irse a la selección Colombia