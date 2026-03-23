Esta será la camiseta que Francia usará en el Mundial 2026 y estrenará contra la selección Colombia en los amistosos de marzo

Las camisetas con las que Francia competirá en el Mundial 2026 son un homenaje a la Estatua de la Libertad, regalo de Francia a Estados Unidos para conmemorar el centenario de la independencia del país norteamericano - crédito Selección de Francia

La Federación Francesa de Fútbol y la empresa estadounidense Nike han presentado las dos nuevas camisetas que la selección francesa vestirá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con la información publicada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), el lanzamiento está acompañado de una campaña denominada “Libres de jugar”, centrada en la identidad nacional y la dimensión simbólica de los uniformes, y cuyos detalles han sido difundidos desde el primer día de concentración del equipo dirigido por Didier Deschamps.

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Las nuevas camisetas para la selección francesa de fútbol incorporan la tecnología Aero-Fit de Nike, diseñada para mejorar la transpirabilidad del tejido y optimizar la evacuación de la humedad, según la información difundida por la marca. El modelo de visitante añade la tecnología Cross-Dive, que entrelaza hilos verdes y blancos

El uniforme de local será estrenado en el partido amistoso contra Colombia - crédito Federación Francesa de Fútbol

En la versión local, el característico azul francés domina la prenda y busca simbolizar tanto la tradición como la ambición de las nuevas generaciones del equipo. El estampado repetitivo FFF, integrado en la tela, junto con el cuello polo blanco y etiquetas tricolores en mangas y pantalones cortos. El escudo y el logotipo Swoosh presentan un acabado metálico cobrizo, inspirado en el color original de la Estatua de la Libertad, elemento que unifica visualmente ambas camisetas.

Este es el uniforme visitante de la selección de Francia para el Mundial 2026 - crédito Federación Francesa de Fútbol

La camiseta visitante es llamada “Liberté” y su diseño se inspira directamente en la Estatua de la Libertad, monumento que Francia regaló a Estados Unidos hace 140 años, y en 2026 se celebrarán 250 años de la independencia estadounidense, explicó la FFF. El uso del verde grisáceo reproduce fielmente la pátina adquirida por la estatua a causa de la oxidación del cobre, mientras que detalles como el escudo de la federación y el logotipo de Nike lucen un efecto metalizado cobrizo en homenaje a la apariencia original del monumento, según precisó Nike al medio L’Équipe.

Las dos camisetas han sido diseñadas con el objetivo de acompañar a la selección francesa “lo más lejos posible” en la competición, según la FFF. Los futbolistas estrenarán la camiseta “Liberté“ el jueves 26 de marzo, cuando se enfrenten a Brasil en Foxborough (Massachusetts), y la indumentaria local estará en el campo el domingo 29 de marzo, en el partido contra Colombia en Landover (Maryland), señaló la Federación Francesa de Fútbol.

Esta es la convocatoria de Francia para enfrentar a la selección Colombia en marzo: Kylian Mbappé, el más destacado

Francia jugará en el Mundial 2026 en el grupo I junto a Senegal, Noruega y el repechaje internacional - crédito Federación Francesa de Fútbol

Francia dio a conocer este jueves su lista de 26 jugadores convocados para el amistoso ante Colombia, previsto para el 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, según informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF). En la nómina destacan figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, compañero de Luis Díaz en el FC Bayern Múnich.

Arqueros

Lucas Chevalier - PSG

Paris SG Mike Maignan – AC Milan

Brice Samba – Stade Rennais

Defensores

Lucas Digne – Aston Villa FC

Malo Gusto – Chelsea FC

Lucas Hernandez – Paris SG

Théo Hernandez (– Al Hilal FC

Pierre Kalulu – Juventus

Ibrahima Konate – Liverpool FC

Maxence Lacroix – Crystal Palace

Dayot Upamecano – FC Bayern Munich

Mediocampistas

Eduardo Camavinga – Real Madrid CF

N’Golo Kante – Fenerbahce SK

Manu Kone – AS Roma

Adrien Rabiot – AC Milan

Aurélien Tchouameni – Real Madrid CF

Warren Zaïre-Emery – Paris-SG

Delanteros

Maghnes Akliouche – AS Monaco

Rayan Cherki – Manchester City FC

Ousmane Dembélé – Paris-SG

Désiré Doué – Paris-SG

Hugo Ekitike – Liverpool FC

Randal Kolo Muani – Tottenham Hotspur FC

Kylian Mbappé – Real Madrid CF

Michael Olise – FC Bayern Munich

Marcus Thuram – Inter Milan