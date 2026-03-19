Así quedaron los clubes colombianos en las fases de grupos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

La Conmebol realizó el sorteo de las fases de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en Paraguay - crédito César Olmedo/REUTERS

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer las fases de grupos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana - que después de sus respectivas rondas previas, quedaron con 32 clubes - cada una para continuar con las disputas internacionales, las cuales serán entre abril y mayo.

Los clubes colombianos conocieron las zonas y rivales a vencer, algunos de ellos enfrentando a escuadras de mucha historia y consideradas favoritas a salir campeones, mientras que otros tuvieron una mejor suerte, con la esperanza de pasar de ronda en estas seis jornadas.

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De esta manera, los seis equipos cafeteros ahora organizarán su calendario y empezarán la preparación para debutar en la fase de grupos, recordando que todos están en pelea por entrar a los playoffs de la Liga BetPlay, incluso uno que otro en mala campaña y al borde de la eliminación.

Colombianos en fase de grupos de la Copa Sudamericana

La Conmebol empezó el sorteo con el segundo torneo en importancia en el continente, que tiene como novedad algunos rivales de mucha historia como River Plate, Sao Paulo, Vasco da Gama y Botafogo, este último cayó de la tercera ronda previa de la Copa Libertadores.

América de Cali quedó en el grupo A con Macará de Ecuador, Alianza Atlético de Perú y Tigre de Argentina, esperando sumar una victoria porque es el rival más fuerte en esa zona del certamen internacional, recordando que los colombianos se complicaron en 2025 frente a Huracán.

Así quedó la fase de grupos para la Copa Sudamericana 2026, a empezar en abril - crédito Conmebol

Los Diablos Rojos tuvieron suerte en el sorteo, ya que dos de sus rivales son considerados “fáciles” por temas de plantilla e historia, en especial el conjunto peruano porque es debutante en la Sudamericana, así que se espera que los dirigidos por David González vuelvan a pasar de ronda, tal como en 2025.

Por su parte, Millonarios le tocó con nada menos que Sao Paulo en el grupo C, acompañado por Boston River de Uruguay y O’Higgins de Chile, equipo que viene de ser eliminado por Deportes Tolima en la Copa Libertadores, así que ya sabe lo que enfrentar a colombianos.

Millonarios volverá a verse con Sao Paulo en la Copa Sudamericana, después de eliminarlo en cuartos de la edición 2007 - crédito Colprensa

Los embajadores volverán a verse con el Tricolor en la Sudamericana después de 19 años, pues su último duelo fue en los cuartos de final de 2007, con triunfo azul por 1-0 en el estadio Morumbi y 2-0 en El Campín, siendo una de las llaves más recordadas por los hinchas bogotanos.

Grupo A

América de Cali

Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo C

São Paulo (BRA)

Millonarios

Boston River (URU)

O’Higgins (CHI)

¿Cómo quedaron los cafeteros en Libertadores?

El “plato fuerte” del sorteo fue la Copa Libertadores, que entre febrero y marzo disputó sus tres fases previas, que dejaron a cuatro clubes que llegaron a la instancia principal, la cual cuenta con las mejores escuadras del continente, junto a los recientes campeones Flamengo y Lanús, de la Copa Sudamericana.

Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima quedaron en grupos distintos, cada uno enfrentando a rivales de mucho peso e historia, algunos incluso vienen de ser campeones en su respectivo país y son candidatos al título, lo que muestra que no será un camino fácil para ninguno.

Los tiburones quedaron en una zona con nada menos que Palmeiras, actual subcampeón de la Copa Libertadores, así como otro conjunto complicado como Cerro Porteño de Paraguay y visitará la altura de Lima para medirse con Sporting Cristal, además de que los rojiblancos serán locales en Cartagena.

Grupo A

Flamengo (BRA)

Estudiantes de La Plata (ARG)

Cusco (PER)

Medellín

Grupo B

Nacional (URU)

Universitario (PER)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportes Tolima

Grupo E

Peñarol (URU)

Corinthians (BRA)

Santa Fe

Platense (ARG)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Junior de Barranquilla

Sporting Cristal (PER)

Noticia en desarrollo...