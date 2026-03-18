El futuro de Pablo Repetto en Santa Fe quedó en la cuerda floja: “El juego ya genera preocupación”

Pablo Repetto estaría en la cuerda floja con Santa Fe, que no levanta cabeza en la Liga BetPlay y se alista para la Copa Libertadores - crédito Colprensa

La inquietud crece en Santa Fe debido al bajo rendimiento del equipo bajo la dirección de Pablo Repetto. Directivos y aficionados consideran posibles alternativas, mientras el club se aproxima a los desafíos de la Copa Libertadores, que arranca la fase de grupos el 6 de abril.

Las dudas sobre la continuidad de Repetto como entrenador de Santa Fe surgen por las escasas victorias y el mal desempeño en la Liga BetPlay. El equipo se ubica lejos de los primeros puestos, lo que ha generado descontento solo dos meses después de ganar la Superliga.

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El desempeño del uruguayo no ha logrado establecer un estilo de juego definido ni resultados constantes en la Liga BetPlay, que en los últimos diez partidos, obtuvo dos triunfos, cinco empates y tres derrotas, con apenas once puntos, ubicándose en la casilla 14.

Malestar creciente en Santa Fe

La falta de mejoría en el funcionamiento colectivo y los malos resultados han provocado incomodidad en la dirigencia. El periodista Carlos Antonio Vélez señaló en Palabras Mayores que “ya la disculpa que tenía el profesor Repetto, de que eran más partidos que días de entrenamiento se acabó. Esta vez hubo más días de entrenamiento que partidos, y sin embargo se insiste en Mosquera y se siguen haciendo cosas que no se tienen porqué hacer; y otras que se dejaron de hacer y no se han hecho”.

Por su parte, el comunicador Felipe Sierra, en su canal de Kick, advirtió que la preocupación es evidente, sobre todo por el próximo partido contra Deportivo Cali: “Hay molestias hacia el fútbol de Pablo Repetto, con quien han tenido buena relación; pero el juego ya genera preocupación”.

Pablo Repetto ya no tendría la confianza en Santa Fe por los malos resultados en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

“Lo que espera Santa Fe es no estar en la posición 14. Que empiece a demostrar categoría, que con los días de descanso se juegue mejor, tenga un fútbol más vistoso y se pueda competir en Copa Libertadores”, añadió el periodista en su plataforma digital.

Candidatos y posibilidades para la dirección técnica

El portal Deportes RCN indicó que, aunque no existe nada seguro sobre el futuro de Repetto, la dirigencia evalúa alternativas debido a la presión de los resultados. Uno de los perfiles considerados es el uruguayo Pablo Peirano, que dirigió a Santa Fe entre octubre de 2023 y febrero de 2025.

Durante ese periodo cosechó algunos resultados favorables, aunque su gestión quedó marcada por la derrota en la final del torneo 2024-I frente a Atlético Bucaramanga y la eliminación en la Copa Libertadores 2025 ante Deportes Iquique de Chile, lo que genera divisiones entre la hinchada respecto a un posible retorno.

Pablo Peirano volvería a Santa Fe en 2026, después de dirigir a Nacional de Uruguay - crédito Diego Vara/REUTERS

Otro candidato es Alberto Gamero, figura histórica de Millonarios, club rival. Dirigió a los azules entre 2020 y 2024, etapa en la que también había sido jugador. A pesar de que tanto Peirano como Gamero se encuentran actualmente sin equipo, el reglamento impide que asuma la dirección técnica de Santa Fe en la Liga BetPlay este semestre, pues recientemente pasó por el Deportivo Cali.

Expectativas del club y el reto de la Copa Libertadores

Con la Copa Libertadores próxima a iniciar y el equipo alejado de los ocho primeros puestos en liga, cada partido adquiere carácter decisivo. La directiva espera una respuesta inmediata del plantel para evitar perder relevancia en los torneos nacional e internacional.

Santa Fe siente la presión por mejorar en la Liga BetPlay y superar la fase de grupos en la Copa Libertadores - crédito Colprensa

La presión aumenta en la sede y entre la hinchada. El principal objetivo es mejorar el rendimiento sobre el campo y mantener opciones en ambos frentes, especialmente después de la inversión realizada para esta temporada. A la espera de resultados, la continuidad de Repetto se definirá por la capacidad del equipo para mostrar un rendimiento superior en los compromisos inmediatos.

En medio de un entorno complicado, en Independiente Santa Fe la directiva mantiene las expectativas puestas en una reacción pronta del plantel antes de tomar decisiones radicales sobre el cuerpo técnico. El desenlace dependerá de los próximos partidos y la evolución deportiva en una etapa clave de la temporada.