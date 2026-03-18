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Así fue el segundo gol de Jhon Jader Durán con el Zenit FC: el colombiano se acerca a su primera final en Rusia

El delantero, que parece estar lejos de la selección Colombia por sus conductas, marcó de penalti en la victoria parcial por la Copa de Rusia

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El delantero ha marcado dos goles con la camiseta del Zenit FC - crédito Zenit

El Zenit de San Petersburgo derrotó 1-0 al FC Dynamo Majachkalá con gol del delantero colombiano Jhon Jader Durán desde el punto penalti. Este es el segundo tanto del atacante desde su llegada al fútbol del gigante europeo, este más importante al anterior al acercar a su club a una nueva final.

El formado por Envigado en el fútbol colombiano eligió cobrar al palo de la mano izquierda del guardameta. Este adivinó la dirección del disparo; sin embargo, la potencia aplicada por Durán hizo que el cobro fuera inatajable cuando el reloj marcaba los 45 minutos y +9 minutos de adición. Su tanto además le dio cierre al primer tiempo del duelo.

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La Copa de Rusia 2025-2026 es un torneo de eliminación directa en el que participan equipos de todas las divisiones profesionales y algunos clubes amateurs del país. El torneo comenzó el 29 de julio de 2025 y finalizará el 24 de mayo de 2026.

El torneo se divide en dos caminos principales:

  • Ruta RPL (Premier League Rusa): los 16 equipos de la Premier League ingresan directamente a la fase de grupos, organizada en 4 grupos de 4 equipos. Cada club juega seis partidos bajo el formato de todos contra todos, ida y vuelta. Los mejores equipos avanzan a la siguiente ronda, mientras que algunos terceros pueden ser transferidos al cuadro de la ruta regional.
  • Ruta de regiones: equipos de la Primera y Segunda Liga, junto a algunos amateurs, compiten desde rondas preliminares en cruces a partido único. Se inician desde la ronda 1/256, avanzando por eliminación directa hasta alcanzar los octavos de final, donde los mejores se cruzan con los equipos que descienden desde la ruta RPL, como fue el caso de Zenit

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