Directivo de la Federación Colombiana de Fútbol lanzó fuerte crítica contra Jhon Jader Durán: “Muy mal muchacho”

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La ausencia de Jhon Jader Durán en la selección Colombia para los próximos partidos preparatorios frente a Croacia y Francia refleja no solo dudas deportivas, sino un severo cuestionamiento a su futuro en el equipo nacional de cara al Mundial 2026.

La dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol ha dejado claro que la continuidad del atacante en la selección se encuentra en entredicho por motivos disciplinarios y de convivencia interna.

El vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate, definió la postura interna hacia Durán con una sentencia categórica: “Muy mal muchacho”. Esta expresión, transmitida a Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol, sintetiza el malestar de la dirigencia y aleja aún más al delantero de la cita orbital de 2026.

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Hernández Bonnet detalló en el programa Jugada maestra de Ditu que este juicio no es exclusivo de González Alzate, sino que se comparte entre figuras determinantes del organismo como Ramón Jesurún y Carlos Mario Zuluaga, que habrían dejado de considerar a Durán dentro del grupo de convocados prioritarios. En palabras del comunicador: “Hoy no está en el llavero de nadie por estos lados, el nombre de él no funciona en la sede de la Federación”, dijo el comunicador.

Jhon Jader Durán marcó el tercer gol de la goleada de la selección Colombia 4-0 ante Chile - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El último partido de Jhon Durán con la selección data del 6 de junio de 2025, cuando disputó el empate 0-0 ante Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Desde ese encuentro, el delantero ha acumulado siete partidos sin convocatoria. De estos, tres corresponden a las Eliminatorias Sudamericanas —ante Argentina, Bolivia y Venezuela— y cuatro a cotejos amistosos —ante Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda.

Durante este intervalo, Durán pasó por tres equipos distintos: Al Nassr en Arabia Saudita, Fenerbahçe en Turquía y actualmente Zenit de San Petersburgo en Rusia. Esta continua rotación, sumada a diferentes lesiones, le ha impedido mantener la regularidad necesaria para consolidar su presencia en la selección.

Jhon Jader Durán respondió al ‘Pibe’ Valderrama y fue criticado por presidente del Fenerbahce

Soccer Football - UEFA Europa League - Fenerbahce v Aston Villa - Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey - January 22, 2026 Fenerbahce's Kerem Akturkoglu celebrates with Jhon Duran after scoring their first goal that was later disallowed for offside REUTERS/Murad Sezer

Jhon Jáder Durán enfrenta una nueva ola de controversias alrededor de su figura futbolística y personal, marcada por señalamientos recientes sobre supuestos conflictos tanto en la Selección Colombia como en clubes europeos. Estas polémicas, divulgadas por directivos y referentes del fútbol, han reavivado las dudas respecto a su comportamiento grupal y su futuro deportivo, en un momento clave de su carrera.

Uno de los datos más reveladores provino del presidente de Fenerbahçe, Sadettin Saran, quien manifestó que, durante la estadía de Durán entre julio y diciembre de 2025, el futbolista pretendía seleccionar a qué encuentros asistir, algo inédito en la cultura del club. De acuerdo con Saran, “nadie en el Fenerbahçe puede darse el lujo de elegir a qué partidos asistir. Él empezó a priorizarse a sí mismo sobre el grupo”.

Esta actitud fue, según el directivo, uno de los motivos fundamentales para aceptar la transferencia de Durán al Zenit de San Petersburgo, a pesar de que su préstamo con Fenerbahçe y su contrato madre con Al Nassr estaban vigentes. Saran indicó: “Si hubiéramos dejado a Durán, habríamos traicionado al equipo”.

Durán arremetió contra 'el Pibe' Valderrama luego de que este afirmara que el delantero no debe ir al mundial - crédito @jaderduran9/Instagram

El exjugador y símbolo nacional Carlos “El Pibe” Valderrama retomó una controversia que data del partido entre Colombia y Perú, disputado el 6 de junio de 2025, sugiriendo que un altercado de Durán con sus compañeros derivó en su exclusión del seleccionado mundialista. “Él se sacó solo… porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo se saca solo”, afirmó Valderrama. Y agregó: “Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”.

Ante la insistencia de rumores y versiones difundidas tanto en ámbitos periodísticos como en redes sociales, Jhon Jáder Durán rompió el silencio mediante mensajes en sus plataformas digitales. Negó cualquier disputa con jugadores o cuerpo técnico de la Selección Colombia, catalogando esas acusaciones de “falsas”. En palabras del propio Durán “Yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Eso es falso”.

El jugador profundizó en su descargo, señalando el impacto negativo de los chismes sobre la reputación de los futbolistas: “Pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”. Además, retó abiertamente a quienes propagan estas informaciones a presentar pruebas: “El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico, que las exponga para ver quién queda como mentiroso y difamador”.